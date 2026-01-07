VIDEOS ¬ EU toma por la fuerza 2 petroleros ligados a Venezuela; uno de ellos es ruso

Ambos buques estaban sancionados por Estados Unidos y fueron rastreados por la Guardia Costera antes de ser interceptados en el Atlántico y el Caribe.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- Estados Unidos (EU) confirmó este miércoles que fuerzas estadounidenses abordaron e incautaron dos petroleros sancionados vinculados a Venezuela, uno en el Atlántico Norte y otro en aguas internacionales del Mar Caribe, como parte del bloqueo impuesto al comercio de crudo venezolano.

La Guardia Costera de EU realizó los abordajes en dos operativos consecutivos durante la madrugada, con apoyo del ejército y autoridades federales, informaron los secretarios de Guerra, Pete Hegseth, y de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

De acuerdo con el Mando Europeo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (US-Eucom), uno de los buques es el Marinera, identificado en registros estadounidenses como Bella 1, el cual fue abordado y detenido en el Atlántico Norte tras más de dos semanas de seguimiento, luego de intentar evadir el bloqueo estadounidense a Venezuela.

La Secretaria Kristi Noem detalló que el Bella 1 cambió de bandera y pintó un nuevo nombre en su cubierta mientras era perseguido, en un intento por evitar a las autoridades estadounidenses.

In two predawn operations today, the Coast Guard conducted back-to-back meticulously coordinated boarding of two “ghost fleet” tanker ships— one in the North Atlantic Sea and one in international waters near the Caribbean. Both vessels —the Motor Tanker Bella I and the Motor… pic.twitter.com/EZlHEtcufX — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 7, 2026

El buque fue sancionado por EU en 2024 por presunto contrabando de carga para una empresa vinculada al grupo libanés Hezbollah. En diciembre pasado, cuando se dirigía a Venezuela, se negó a ser abordado por la Guardia Costera y se internó en el Atlántico.

El petrolero, que después renombraron Marinera y registraron bajo la bandera rusa, fue rastreado por el guardacostas USCGC Munro y localizado hoy en el Atlántico Norte, entre Escocia e Islandia.

La Secretaria de Seguridad de EU también detalló que la tripulación no opuso resistencia durante el abordaje y que no se detectó presencia de buques rusos en la zona en ese momento.

En una operación paralela, la Guardia Costera de EU interceptó el petrolero Sophia en aguas internacionales cercanas al Mar Caribe. La funcionaria federal confirmó que este segundo buque navegaba con una bandera falsa de Camerún y había estado en Venezuela o se dirigía a ese país, pero tras el abordaje, fue escoltado a territorio estadounidense.

In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident. The interdicted vessel, M/T Sophia, was operating in international waters and… pic.twitter.com/JQm9gHprPk — U.S. Southern Command (@Southcom) January 7, 2026

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) precisó que la intercepción del Sophia se realizó en una acción previa al amanecer, en coordinación con los departamentos de Guerra y de Seguridad Nacional.

También señaló que se trató de un buque sin bandera y sancionado, que operaba en aguas internacionales del Mar Caribe y realizaba actividades ilícitas, por lo que la Guardia Costera escoltó la embarcación a EU para su disposición final, como parte de la Operación Southern Spear.

El Secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, aseguró que la acción forma parte del bloqueo impuesto por Washington al petróleo venezolano sancionado.

"El bloqueo al petróleo venezolano sancionado e ilícito continúa en pleno efecto, en cualquier parte del mundo", publicó en X.

The blockade of sanctioned and illicit Venezuelan oil remains in FULL EFFECT — anywhere in the world. https://t.co/iTPUWqrFiB — Pete Hegseth (@PeteHegseth) January 7, 2026

El US-Eucom indicó que las incautaciones se realizaron por presuntas violaciones al régimen de sanciones de EU, en una operación coordinada con los departamentos de Justicia, Seguridad Nacional y Guerra, y en cumplimiento de una proclamación del Presidente Donald Trump contra embarcaciones sancionadas.

"Esta incautación respalda la Proclamación del Presidente de los Estados Unidos contra las embarcaciones sancionadas que amenazan la seguridad y la estabilidad del hemisferio occidental", sostuvo la US-Eucom.

Las acciones ocurrieron días después de que fuerzas estadounidenses secuestraran al Presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero.

Desde entonces, los funcionarios del gobierno de Donald Trump señalaron que EU mantendría la incautación de buques sancionados vinculados a Venezuela como parte de su estrategia de presión.

Trump: Venezuela dará a EU hasta 50 millones de barriles de petróleo

El Presidente Donald Trump anunció ayer que las autoridades provisionales de Venezuela entregarían a EU entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y sancionado, que serán vendidos al precio de mercado y cuyos ingresos, dijo, serán administrados por él para "garantizar que se utilicen en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos".

El mandatario estadounidense publicó el mensaje en su cuenta de Truth Social y añadió que pidió al Secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute el plan "de manera inmediata", con el crudo transportado en buques de almacenamiento hasta los muelles de descarga en EU.

En paralelo, Chevron, la principal petrolera estadounidense autorizada a operar en Venezuela bajo una licencia especial del Departamento del Tesoro de EU, envió ayer al menos 11 buques cisterna con destino a puertos venezolanos, según datos recopilados por Bloomberg.

Las embarcaciones tenían programado llegar a los muelles de José y Bajo Grande para cargar crudo, una cifra mayor a los nueve buques registrados en diciembre pasado.