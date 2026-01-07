Chevron envía al menos 11 buques petroleros a puertos venezolanos, reporta Bloomberg

Redacción/SinEmbargo

06/01/2026 - 8:50 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

"Mi destino no lo decide sino Dios", responde Delcy Rodríguez a Trump sobre Venezuela

Petro critica a EU por usar el inexistente Cártel de los Soles para atrapar a Maduro

El regreso del “Gran Garrote”: el plan de Trump para la región no son buenas noticias

Las embarcaciones fletadas por la empresa energética estadounidense tendrían programadas maniobras de carga petrolera en terminales venezolanas, de acuerdo con un reporte de la agencia de noticias.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).- La petrolera estadounidense Chevron envió este martes al menos 11 buques cisterna con destino a Venezuela, los cuales tienen previsto arribar a puertos controlados por autoridades del país caribeño, tras la salida forzada del Presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, según informó Bloomberg.

De acuerdo con datos preliminares recopilados por el medio, los buques llegarán a los puertos de José y Bajo Grande para realizar operaciones de carga de crudo. Esta cifra, según el informe, es superior a los nueve buques reportados en diciembre de 2025 ante el impacto del bloqueo naval estadounidense para cortar el comercio ilícito de hidrocarburos.

El reporte de Bloomberg señala que Chevron opera en Venezuela bajo una licencia especial otorgada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que la convierte en la única empresa autorizada para exportar crudo venezolano en medio del embargo estadounidense.

Un portavoz de Chevron declaró que la compañía desarrolla sus actividades de acuerdo con el marco legal vigente y con atención a la seguridad de su personal y a la integridad de sus activos, en declaraciones citadas por Bloomberg.

De acuerdo con el portal, al menos 12 buques cisterna con destino a Venezuela tuvieron que modificar su ruta recientemente debido a la presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

En medio de las tensiones con Estados Unidos, las exportaciones de petróleo venezolano cayeron en diciembre a su nivel más bajo en 17 meses, según estimaciones de Bloomberg basadas en operaciones de carga.

Este descenso coincidió con restricciones adicionales al transporte marítimo de crudo venezolano y con ajustes en la actividad portuaria.

Bloomberg indicó que el Gobierno de Estados Unidos mantiene su postura sobre una transición política en Venezuela y sobre el control de activos energéticos, lo que continúa influyendo en el entorno operativo del sector petrolero.

Luego de que se diera a conocer que Chevron envió una nueva flota de buques cisterna a Venezuela, el Gobierno de Donald Trump informó esta tarde que las autoridades provisionales del país enviarían de inmediato entre 30 y 50 millones barriles de petroleo con destino a Estados Unidos.

"Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como Presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos", anunció en su cuenta de TruthSocial.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Por una reforma electoral democrática

"La reforma que propone la 4T no sólo pretende imponerse desde arriba y no desde abajo, sino...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cámaras, regalo de Reyes

"Mientras las familias recorren calles y centros comerciales, niñas y niños esperan juguetes y la vida pública...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

MAGA 2026

"Al parecer, el actual gobierno de Estados Unidos ha optado por la ruta iliberal y belicista para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Rubén Martín

En Venezuela arranca otro ciclo imperialista de EU

"Con independencia de la simpatía o antipatía que se tuviera con Maduro y el régimen chavista, se...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Con México o con el imperio
Por Álvaro Delgado Gómez

Con México o con el imperio

El festín de los halcones y los buitres
Por Ana Lilia Pérez

El festín de los halcones y los buitres

Venezuela, Trump y lo que viene
Por Alejandro Páez Varela

Venezuela, Trump y lo que viene

Normas de papel
Por Muna D. Buchahin

Normas de papel

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

+ Sección

Galileo

Durante la temporada de frío, los ojos están sometidos a cambios ambientales muy bruscos que alteran su equilibrio natural. Aquí algunos tips para protegerlos.

¿Cómo puedes proteger tus ojos del frío esta temporada? Aquí te dejamos algunos tips

La capsaicina, propiedad del chile, tiene beneficios para la salud.

Investigadores descubren propiedad del chile que podría extender la longevidad humana

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
En un mensaje a la BMV, Grupo Televisa informó que Emilio Azcárraga Jean vendió una parte minoritaria de sus acciones a Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia.
1

Azcárraga Jean, destronado por caso de corrupción, vende acciones adentro de Televisa

El Departamento de Justicia de EU admitió que no existe el "Cártel de los Soles" en Venezuela. La decisión se da luego de que el gobierno secuestrara a Maduro.
2

EU acepta que no existe un “Cártel de los Soles”. Lo utilizó para secuestrar a Maduro

En EU, el negocio de la pizza tiene un rival formidable: la comida mexicana y los restaurantes mexicanos, que han crecido en el cariño de los estadounidenses.
3

Las pizzerías ya no son los restaurantes favoritos de EU. Les ganó la comida mexicana

La CIA recomendó mantener a Delcy Rodríguez en el poder en Venezuela, y no a María Corina Machado.
4

La CIA descartó a Corina Machado y le recomendó a Trump dejar a Delcy en Venezuela

Miller, un alto asesor de Trump y uno de los principales “halcones” en Washington, dijo ayer que Groenlandia “le pertenece legítimamente a Estados Unidos”.
5

“Nadie va a luchar militarmente contra EU por Groenlandia”, advierte Stephen Miller

Trump anunció que EU recibirá petróleo de Venezuela.
6

Trump: Venezuela dará a EU, de inmediato, hasta 50 millones de barriles de petróleo

Jalisco es la entidad con el mayor número de personas desaparecidas en el país, con 15 mil 531 casos
7

Cinco adolescentes desparecen en Jalisco; la FGE ya realiza operativo de búsqueda

Rosca de Reyes Costco
8

¿Cuánto subió el precio de la Rosca de Reyes de Costco?

Con México o con el imperio
9

Con México o con el imperio

10

Los aliados de Trump arrastran sospechas de narco: Noboa, Hernández, Uribe, Bukele...

Delcy Rodríguez a amenazas de Trump: "Mi destino no lo decide sino Dios".
11

"Mi destino no lo decide sino Dios", responde Delcy Rodríguez a Trump sobre Venezuela

12

#Anuario2025 ¬ Gobernadores en la mira: Adán, los Duarte, Cabeza, Alfaro, Evelyn...

Dinamarca advierte ruptura de la OTAN ante un ataque de EU a Groenlandia
13

La Primera Ministra de Dinamarca prevé el fin de la OTAN si EU atacara Groenlandia

Hoy No Circula
14

Hoy No Circula miércoles 7 de enero: ¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex?

15

Alguien ganó 400 mil dólares: apostó que Maduro caía poco antes de la orden de Trump

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Chevron envía al menos 11 buques petroleros a puertos venezolanos, reporta Bloomberg

La CIA recomendó mantener a Delcy Rodríguez en el poder en Venezuela, y no a María Corina Machado.
2

La CIA descartó a Corina Machado y le recomendó a Trump dejar a Delcy en Venezuela

Jalisco es la entidad con el mayor número de personas desaparecidas en el país, con 15 mil 531 casos
3

Cinco adolescentes desparecen en Jalisco; la FGE ya realiza operativo de búsqueda

4

#Anuario2025 ¬ Gobernadores en la mira: Adán, los Duarte, Cabeza, Alfaro, Evelyn...

Trump anunció que EU recibirá petróleo de Venezuela.
5

Trump: Venezuela dará a EU, de inmediato, hasta 50 millones de barriles de petróleo

Delcy Rodríguez a amenazas de Trump: "Mi destino no lo decide sino Dios".
6

"Mi destino no lo decide sino Dios", responde Delcy Rodríguez a Trump sobre Venezuela

El mandatario colombiano criticó al magnate republicano por ver a los libertarios de verdad como narcoterroristas por negarse a darles sus recursos naturales. Foto: Cuartoscuro
7

Petro critica a EU por usar el inexistente Cártel de los Soles para atrapar a Maduro

El Presidente de EU, Donald Trump, abrió la puerta a posibles reembolsos para las empresas que reconstruyan la infraestructura petrolera de Venezuela.
8

Trump promete reembolsos a petroleras que reconstruyan infraestructura en Venezuela

El Secretario de Guerra de EU, Pete Hegseth, dio nuevos detalles sobre la operación militar en Venezuela y afirmó que Maduro se dio cuenta “tres minutos antes”.
9

Hegseth revela que 200 agentes especiales de EU participaron en secuestro de Maduro

EU quiere Groenlandia
10

Trump analiza usar al Ejército para hacerse de Groenlandia, afirma la Casa Blanca

“El dominio estadounidense en el hemisferio occidental jamás volverá a ser cuestionado”, dijo Trump en una declaración posterior al secuestro de Nicolás Maduro.
11

El regreso del “Gran Garrote”: el plan de Trump para la región no son buenas noticias

EU mató a 50 militares de Cuba y Venezuela.
12

EU asesina a 55 personas en rapto de Maduro: 23 militares venezolanos y a 32 cubanos