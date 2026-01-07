Chevron envía al menos 11 buques petroleros a puertos venezolanos, reporta Bloomberg

Las embarcaciones fletadas por la empresa energética estadounidense tendrían programadas maniobras de carga petrolera en terminales venezolanas, de acuerdo con un reporte de la agencia de noticias.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).- La petrolera estadounidense Chevron envió este martes al menos 11 buques cisterna con destino a Venezuela, los cuales tienen previsto arribar a puertos controlados por autoridades del país caribeño, tras la salida forzada del Presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, según informó Bloomberg.

De acuerdo con datos preliminares recopilados por el medio, los buques llegarán a los puertos de José y Bajo Grande para realizar operaciones de carga de crudo. Esta cifra, según el informe, es superior a los nueve buques reportados en diciembre de 2025 ante el impacto del bloqueo naval estadounidense para cortar el comercio ilícito de hidrocarburos.

El reporte de Bloomberg señala que Chevron opera en Venezuela bajo una licencia especial otorgada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que la convierte en la única empresa autorizada para exportar crudo venezolano en medio del embargo estadounidense.

Un portavoz de Chevron declaró que la compañía desarrolla sus actividades de acuerdo con el marco legal vigente y con atención a la seguridad de su personal y a la integridad de sus activos, en declaraciones citadas por Bloomberg.

De acuerdo con el portal, al menos 12 buques cisterna con destino a Venezuela tuvieron que modificar su ruta recientemente debido a la presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

En medio de las tensiones con Estados Unidos, las exportaciones de petróleo venezolano cayeron en diciembre a su nivel más bajo en 17 meses, según estimaciones de Bloomberg basadas en operaciones de carga.

Este descenso coincidió con restricciones adicionales al transporte marítimo de crudo venezolano y con ajustes en la actividad portuaria.

Bloomberg indicó que el Gobierno de Estados Unidos mantiene su postura sobre una transición política en Venezuela y sobre el control de activos energéticos, lo que continúa influyendo en el entorno operativo del sector petrolero.

Luego de que se diera a conocer que Chevron envió una nueva flota de buques cisterna a Venezuela, el Gobierno de Donald Trump informó esta tarde que las autoridades provisionales del país enviarían de inmediato entre 30 y 50 millones barriles de petroleo con destino a Estados Unidos.