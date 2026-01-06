Trump promete reembolsos a petroleras que reconstruyan infraestructura en Venezuela

El Presidente de EU abrió la puerta a posibles reembolsos para las empresas que reconstruyan la infraestructura petrolera de Venezuela, así como a las ganancias que surjan a partir de ello.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, prometió reembolsos a las empresas petroleras que estén dispuestas a reconstruir la infraestructura para la extracción del crudo en Venezuela, en medio de su campaña para quedarse con las ganancias tanto para su país como para sus compañías, luego del secuestro del Presidente Nicolás Maduro.

"Se tendrá que gastar una enorme cantidad de dinero, y las compañías petroleras lo harán, y luego recibirán un reembolso de nosotros o de los ingresos", afirmó Trump en entrevista con la cadena NBC News el lunes.

Además, el mandatario añadió que se prevé que las operaciones ampliadas en Venezuela se podrían poner en marcha y completarse en menos de 18 meses. "Creo que podemos hacerlo en menos tiempo, pero será una gran inversión", dijo.

Sin embargo, Trump se negó a revelar cuánto dinero costaría a las compañías reparar y modernizar la infraestructura de Venezuela, que se ha deteriorado con los años. "Las compañías petroleras gastarán una cantidad muy sustancial de dinero. Pero les irá muy bien. Y al país le irá bien", comentó Trump en la misma entrevista.

Las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo concentradas en la Faja Petrolífera del Orinoco, nacionalizada por Hugo Chávez en 2007, hacen de Venezuela el país más rico en este recurso estratégico, seguido por Arabia Saudita e Irán. Además sus reservas de gas son las más grandes de América Latina.

Con acceso al Océano Atlántico y al Mar Caribe, Venezuela pertenece a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y es el tercer principal proveedor de petróleo de Estados Unidos, por debajo de sus socios comerciales Canadá y México.

Pero la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela declara a todos los hidrocarburos (petróleo y gas) como bienes de dominio público, cuya gestión corresponde al Estado, esto es, el petróleo pertenece a la República (Artículo 12), la actividad petrolera es reservada al Estado (Artículo 302), así como la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela (Artículo 303), la empresa estatal central de las actividades de hidrocarburos del país sudamericano desde 1976.

El sábado pasado, Trump dijo que “Estados Unidos manejará Venezuela” hasta que sea segura y tenga transición de poder, tras el secuestro del Presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, perpetrado por el ejército estadounidense y amenazó con un nuevo ataque en los últimos días contra la sucesora en el poder venezolano, Delcy Rodríguez, Presidenta interina.

"Haremos que nuestras gigantescas compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, inviertan miles de millones de dólares en reparar la infraestructura petrolera, que está muy deteriorada, y empiecen a generar ingresos para el país. Estamos listos para un segundo ataque mucho mayor si es necesario”, declaró en conferencia de prensa desde Mar-a-Lago, el desarrollo turístico propiedad del propio Trump.

A lo largo de su mensaje, Trump insistió en que su país explotará las vastas reservas petroleras de Venezuela y venderá "grandes cantidades" a otros países, lo que dejará grandes ganancias a Estados Unidos, que, estimó, podría permanecer en el país varios años.

"Vamos a extraer mucha riqueza y este dinero será para ayudar a los venezolanos, dentro y fuera del país", sostuvo.

"Prepárense", avisó EU a petroleras hace semanas

El Presidente Trump envió un mensaje "vago pero tentador" a un par de ejecutivos petroleros estadounidenses aproximadamente un mes antes de que EU secuestrara al Presidente Nicolás Maduro: "Prepárense". Así lo revela este martes el diario The Wall Street Journal.

Trump insinuó que se avecinaban grandes cambios en Venezuela, señala la publicación especializada en economía, aunque añade que Trump no les proporcionó detalles específicos de los ataques en Caracas que se produjeron la madrugada del sábado, según personas familiarizadas con el asunto.

Tampoco les pidió consejo sobre un plan revelado ese mismo día para que las compañías energéticas estadounidenses revitalizaran los deteriorados yacimientos petrolíferos venezolanos con inversiones multimillonarias, completa el WSJ.