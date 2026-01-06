La historia de cómo la CIA infiltró a Maduro hasta saber qué comían sus mascotas

El pasado mes de agosto, Pam Bondi, Fiscal General de Estados Unidos, anunció el incremento de la recompensa, de 25 millones de dólares a 50 millones de dólares, por la cabeza del mandatario venezolano, recursos que fueron clave para motivar la búsqueda de Maduro entre los agentes de la CIA que desde agosto de 2025 se encontraban clandestinamente en Venezuela.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- El secuestro de Nicolás Maduro a manos de un grupo militar de élite durante la denominada Operación Resolución Absoluta fue posible por la información que proporcionó un agente de la CIA que infiltró el círculo cercano del Presidente de Venezuela al grado de conocer hasta qué comían sus mascotas.

De acuerdo con la información obtenida por medios como The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos infiltró al Gobierno venezolano para conocer la ubicación exacta de Maduro, así como todos sus movimientos.

The New York Times recoge en ese sentido el testimonio de varios exfuncionarios, quienes aseguraron que la recompensa de 50 millones de dólares motivó al informante. A lo que se sumaron las agresiones que la Unión Americana emprendió contra Venezuela desde septiembre y la autorización de Trump de iniciar operaciones en ese país.

El pasado mes de agosto, Pam Bondi, Fiscal General de Estados Unidos, anunció el incremento de la recompensa, de 25 millones de dólares a 50 millones de dólares, por la cabeza del mandatario venezolano, a quien la funcionaria trumpista calificó como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza contra nuestra seguridad nacional”.

Tras las declaraciones de Bondi, agentes de la CIA establecidos clandestinamente en Venezuela desde agosto, se dispusieron a obtener los “datos esenciales” de los movimientos de Maduro. Por ejemplo, trazar las zonas por donde Maduro se movilizaba con frecuencia, los patrones que seguía, su estilo de vida e identificar a quienes conformaban la guardia que custodiaba al sucesor de Hugo Chávez, integrada por cubanos, entre otros datos relevantes.

Con toda esta información, que le fue proporcionada a operadores especiales del ejército estadounidenses, la CIA logró establecer anticipadamente el lugar en donde Maduro se resguardaría la noche de su captura. Así lo confirmó Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, quien sostuvo que tras varios meses de trabajo ya tenían conocimiento de “cómo se movía, dónde vivía, adónde viajaba, qué comía, qué vestía, cuáles eran sus mascotas” del líder venezolano.

Incluso, el propio Presidente Trump declaró públicamente que las fuerzas armadas de su país entrenaron la captura contra Maduro, en una maqueta de su vivienda, como lo hicieron cuando estaban en busca de Osama bin Laden, líder de Al Qaeda. “Construyeron una casa idéntica a la que entraron, con todas las cajas fuertes y el acero por todas partes", afirmó el mandatario estadounidense al programa Fox & Friends.

"At my direction, the U.S. Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela...This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history." - PRESIDENT DONALD J. TRUMP 🇺🇸 pic.twitter.com/QibvrRKsSv — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

El medio estadounidense Wall Street Journal reveló que la operación estaba lista para ejecutarse desde el pasado mes de diciembre, sin embargo, Trump habría buscado, primero, la vía diplomática, ofreciendo a Maduro que dejara el cargo y se retirara a otro país, como Turquía o Qatar, según detalló Washington Post, a cambio de no solicitar su extradición y levantar las sanciones contra Venezuela.

No obstante, cuando esta vía se agotó, Trump dio luz verde para que se llevara a cabo la operación, misma que tuvo retrasos por temas meteorológicos, por lo que incluso aviones de combate tuvieron que regresar ya estando en el Mar Caribe, lo que también orilló al mandatario estadounidense a dejar en manos del Pentágono el momento exacto para poner en marcha la Operación Resolución Absoluta, que fue la noche del viernes 2 de enero.

“Buena suerte y que Dios nos acompañe”, fueron las palabras que expresó Trump a los militares estadounidenses que se preparaban para atacar Venezuela, mientras el republicano seguía el desarrollo de cada una de las acciones, en compañía de sus principales asesores, desde su club Mar-a-Lago, en Florida, donde se improvisó una instalación de seguridad.

La primera vez que Estados Unidos intentó detener a Maduro fue en 2024.

Un reporte de la agencia Associated Press reveló que un agente estadounidense, de origen puertorriqueño, intentó sobornar al piloto personal del Presidente de Venezuela, para que ayudara a su detención. El plan era que el piloto desviara el avión en el que se transportaba el mandatario venezolano a un país en el que el Gobierno estadounidense pudiera detener a Maduro. Sin embargo, el plan fracasó.

AP detalló que todo inició el 24 de abril de 2024, cuando un informante acudió a la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana y aseguró que a éste país habían arribado aeronaves del Presidente venezolano para que le realizaran labores de mantenimiento, datos que fueron del conocimiento de Edwin López, un agente federal de Estados Unidos.

Entre los detalles que el informante le brindó al agente López fue que eran dos aviones de la flotilla presidencial venezolana, los cuales se encontraban en el aeropuerto ejecutivo La Isabela de Santo Domingo, en compañía de cinco pilotos, entre ellos estaba el encargado del transporte personal del mandatario venezolano.

A sabiendas de las sanciones que las acciones de Venezuela conllevaban, debido a las restricciones que pesan sobre dicha nación, el agente López prefirió, en primer lugar, poner en marcha un plan: intentar convencer al piloto personal de Maduro para que trasladara al Presidente venezolano a un lugar en dónde el Gobierno de Estados Unidos lo pudieran arrestar.

Sin embargo, su plan no prosperó, aunque se reunió con el piloto y logró obtener el número telefónico de éste, identificado como Bitner Villegas y quien habitualmente se encargaba de transportar Maduro, mediante el cual continuó insistiendo para persuadirlo y que entregara al Presidente venezolano, a quien pretendían arrestar en Guantánamo, en Cuba; República Dominicana o Puerto Rico.

“Todavía te queda tiempo para ser el héroe de Venezuela y estar en el lado correcto de la historia!”, fue el mensaje que, en agosto de 2025, envió López, ya jubilado, a Villegas, luego de que se enteró que el Gobierno encabezado por Donald Trump duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por la cabeza de Maduro, el cual no tuvo respuesta por parte del piloto venezolano.

Al incremento de la recompensa por información que llevara a la captura de Maduro, siguieron los bombardeos que desde el pasado mes de septiembre, instruyó el Presidente Trump contra embarcaciones presuntamente involucradas en el narcotráfico, las cuales, aseguró, estarían relacionadas con la organización criminal Tren de Aragua, sin que hasta el momento estas acusaciones estén debidamente sustentadas y confirmadas.

Incluso, Peter Hegseth, Secretario de Guerra de Estados Unidos, habría dadao la orden expresa de “Matar a todos” durante el primer ataque estadounidense, el pasado 2 de septiembre, contra personas acusadas —sin pruebas— de ser narcotraficantes y que se trasladaban en una embarcación sobre aguas internacionales, en el mar caribe, según un testimonio retomado por el diario The Washington Post.

De acuerdo con el testigo, la embarcación fue bombardeada frente a las costas de Trinidad y Tobago, acción que fue transmitida en tiempo real por un dron y de la que lograron sobrevivir dos hombres, sin embargo, siguiendo las instrucciones del Secretario Hegseth, el comandante de Operaciones Especiales que supervisaba el operativo desde el Pentágono, ordenó un segundo ataque, el cual finalmente propició la muerte de los dos hombres.

El pasado sábado 3 de enero, el ejército de Estados Unidos ingresó de manera violenta a Venezuela y secuestró al Presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, operación en la que participaron más de 150 aeronaves y múltiples componentes de las Fuerzas Armadas estadounidenses, lo que, además, dejó un saldo de al menos 40 personas muertas, según información revelada por el New York Times.

“Después de meses para poder capturar a Maduro, nosotros entendimos cómo él se movía, dónde vivía, dónde viajaba, qué es lo que comía, qué es lo que se ponía y cuáles eran sus mascotas, qué es lo que hacía todos los días”, declaró Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, al detallar el nivel de seguimiento e inteligencia previo al operativo.

En una conferencia de prensa posterior a la operación, llevada a cabo en Mar-a-Lago, Florida, Caine afirmó que se trató de una acción “discreta y precisa”, ejecutada “en las horas más oscuras de este arranque de año”, y aseguró que fue una misión que “francamente solamente los militares de los Estados Unidos pudieron llevar a cabo”. “Nos esperamos, nos preparamos, fuimos pacientes y profesionales”, agregó Caine, quien recalcó que el plan fue “muy meticuloso” y que cualquier error habría puesto en riesgo toda la misión.

¿Cómo fue el secuestro de Maduro?

De acuerdo con el relato del funcionario estadounidense, participaron más de 150 bombarderos en labores de vigilancia y cobertura aérea, mientras helicópteros ejecutaron la fase de extracción. El trabajo aéreo, dijo, fue clave para deshabilitar las defensas y permitir el ingreso de las fuerzas en tierra. Además, participaron pilotos veteranos y nuevos elementos, acumulando “miles y miles de horas de experiencia” en la operación.

"Nuestro trabajo de inteligencia monitoreó todo eso, toda esa serie de eventos. La clave fue escoger el día clave para poder reducir el riesgo y así maximizar el elemento sorpresa, y que pudiera haber la menor cantidad de personas lesionadas", sostuvo. El operativo se había programado para realizarse algunos días previos, pero las condiciones climáticas no lo permitieron, hasta que la madrugada de este sábado hubo una "ventana de oportunidad".

"Después de toda la noche, después de haber visto cómo 20 bases fueron atacadas, fueron más de 150 aviones los que estuvieron involucrados alrededor de la isla con el tema de la vigilancia, miles y miles de horas de experiencia fueron capturadas ayer. Hubo varios aviones cazas. Desplegamos varios de nuestros aviones para que esto se pudiera llevar a cabo, así como varios nuevos pilotos que estuvieron en esta misión", explicó Caine.

Maduro y su esposa se rindieron: EU

Caine detalló que las fuerzas estadounidenses llegaron a la residencia de Maduro a la 01:01 horas de Caracas. Durante el operativo se registró fuego cruzado y uno de los elementos estadounidenses resultó herido, aunque su condición fue reportada como estable.

Finalmente, el presidente del Estado Mayor Conjunto aseguró que Maduro y su esposa se rindieron y aceptaron la custodia de los militares estadounidenses, quienes —dijo— actuaron con profesionalismo y sin bajas fatales. "Hubo un poco de fuego cruzado, defensa por parte de ellos. Uno de nuestros elementos sufrió algunos impactos, pero se encuentra bien", expuso el militar.

"La fuerza se mantenía todavía por parte de los que estaban en tierra. Maduro y su esposa luego ya se rindieron y aceptaron la custodia por parte de los militares de los Estados Unidos, que, por cierto, lo hicieron con muchísimo profesionalismo y sin la pérdida de un sólo elemento de la Unión Americana", remarcó. Después se hizo un camino para poder salir de Caracas y que se pudiera dar la extracción, con la custodia del ejército estadounidense.

"Hubo un piloto que ya estaba cubierto y listo para poder despegar. Hubo múltiples personas que trataron de contrarrestar mientras nosotros nos llevábamos a Maduro de Venezuela. Después fuimos a una base naval a las 3:29 de la mañana, hora local, con personas a bordo para podernos ayudar con la logística de traslado de Maduro y su esposa", detalló.

“Lo que hemos visto hoy es una demostración poderosa de lo que es el gobierno de los Estados Unidos”, concluyó Caine, quien afirmó sentirse inmensamente orgulloso del personal que participó en la misión.

– Con información de Nora Gaspar Reséndiz