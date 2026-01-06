La historia de cómo la CIA infiltró a Maduro hasta saber qué comían sus mascotas

Nora Gaspar Reséndiz

05/01/2026 - 8:07 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump acusó a Maduro de narco en 2020, respaldó a opositores y asestó el golpe final

EU ha hecho lo quiere en América: invasiones, bombas, guerras, golpes de Estado...

Operación de EU en Venezuela para secuestrar a Maduro dejó al menos 40 muertos: NYT

El pasado mes de agosto, Pam Bondi, Fiscal General de Estados Unidos, anunció el incremento de la recompensa, de 25 millones de dólares a 50 millones de dólares, por la cabeza del mandatario venezolano, recursos que fueron clave para motivar la búsqueda de Maduro entre los agentes de la CIA que desde agosto de 2025 se encontraban clandestinamente en Venezuela.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- El secuestro de Nicolás Maduro a manos de un grupo militar de élite durante la denominada Operación Resolución Absoluta fue posible por la información que proporcionó un agente de la CIA que infiltró el círculo cercano del Presidente de Venezuela al grado de conocer hasta qué comían sus mascotas.

De acuerdo con la información obtenida por medios como The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos infiltró al Gobierno venezolano para conocer la ubicación exacta de Maduro, así como todos sus movimientos.

The New York Times recoge en ese sentido el testimonio de varios exfuncionarios, quienes aseguraron que la recompensa de 50 millones de dólares motivó al informante. A lo que se sumaron las agresiones que la Unión Americana emprendió contra Venezuela desde septiembre y la autorización de Trump de iniciar operaciones en ese país.

El pasado mes de agosto, Pam Bondi, Fiscal General de Estados Unidos, anunció el incremento de la recompensa, de 25 millones de dólares a 50 millones de dólares, por la cabeza del mandatario venezolano, a quien la funcionaria trumpista calificó como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza contra nuestra seguridad nacional”.

Maduro y Flores aterrizan en NY para comparecer en el Tribunal Federal del Distrito Sur.
El Presidente de Venezuela y su esposa llegaron al Tribunal Federal de Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico ante la justicia estadounidense. Foto: Captura de pantalla

Tras las declaraciones de Bondi, agentes de la CIA establecidos clandestinamente en Venezuela desde agosto, se dispusieron a obtener los “datos esenciales” de los movimientos de Maduro. Por ejemplo, trazar las zonas por donde Maduro se movilizaba con frecuencia, los patrones que seguía, su estilo de vida e identificar a quienes conformaban la guardia que custodiaba al sucesor de Hugo Chávez, integrada por cubanos, entre otros datos relevantes.

Con toda esta información, que le fue proporcionada a operadores especiales del ejército estadounidenses, la CIA logró establecer anticipadamente el lugar en donde Maduro se resguardaría la noche de su captura. Así lo confirmó Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, quien sostuvo que tras varios meses de trabajo ya tenían conocimiento de “cómo se movía, dónde vivía, adónde viajaba, qué comía, qué vestía, cuáles eran sus mascotas” del líder venezolano.

Incluso, el propio Presidente Trump declaró públicamente que las fuerzas armadas de su país entrenaron la captura contra Maduro, en una maqueta de su vivienda, como lo hicieron cuando estaban en busca de Osama bin Laden, líder de Al Qaeda. “Construyeron una casa idéntica a la que entraron, con todas las cajas fuertes y el acero por todas partes", afirmó el mandatario estadounidense al programa Fox & Friends.

El medio estadounidense Wall Street Journal reveló que la operación estaba lista para ejecutarse desde el pasado mes de diciembre, sin embargo, Trump habría buscado, primero, la vía diplomática, ofreciendo a Maduro que dejara el cargo y se retirara a otro país, como Turquía o Qatar, según detalló Washington Post, a cambio de no solicitar su extradición y levantar las sanciones contra Venezuela.

No obstante, cuando esta vía se agotó, Trump dio luz verde para que se llevara a cabo la operación, misma que tuvo retrasos por temas meteorológicos, por lo que incluso aviones de combate tuvieron que regresar ya estando en el Mar Caribe, lo que también orilló al mandatario estadounidense a dejar en manos del Pentágono el momento exacto para poner en marcha la Operación Resolución Absoluta, que fue la noche del viernes 2 de enero.

“Buena suerte y que Dios nos acompañe”, fueron las palabras que expresó Trump a los militares estadounidenses que se preparaban para atacar Venezuela, mientras el republicano seguía el desarrollo de cada una de las acciones, en compañía de sus principales asesores, desde su club Mar-a-Lago, en Florida, donde se improvisó una instalación de seguridad.

La primera vez que Estados Unidos intentó detener a Maduro fue en 2024.

Un reporte de la agencia Associated Press reveló que un agente estadounidense, de origen puertorriqueño, intentó sobornar al piloto personal del Presidente de Venezuela, para que ayudara a su detención. El plan era que el piloto desviara el avión en el que se transportaba el mandatario venezolano a un país en el que el Gobierno estadounidense pudiera detener a Maduro. Sin embargo, el plan fracasó.

AP detalló que todo inició el 24 de abril de 2024, cuando un informante acudió a la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana y aseguró que a éste país habían arribado aeronaves del Presidente venezolano para que le realizaran labores de mantenimiento, datos que fueron del conocimiento de Edwin López, un agente federal de Estados Unidos.

Entre los detalles que el informante le brindó al agente López fue que eran dos aviones de la flotilla presidencial venezolana, los cuales se encontraban en el aeropuerto ejecutivo La Isabela de Santo Domingo, en compañía de cinco pilotos, entre ellos estaba el encargado del transporte personal del mandatario venezolano.

Personas alrededor del mundo protestan a favor de Nicolás Maduro tras su secuestro por parte de Estados Unidos. Foto: Xinhua

A sabiendas de las sanciones que las acciones de Venezuela conllevaban, debido a las restricciones que pesan sobre dicha nación, el agente López prefirió, en primer lugar, poner en marcha un plan: intentar convencer al piloto personal de Maduro para que trasladara al Presidente venezolano a un lugar en dónde el Gobierno de Estados Unidos lo pudieran arrestar.

Sin embargo, su plan no prosperó, aunque se reunió con el piloto y logró obtener el número telefónico de éste, identificado como Bitner Villegas y quien habitualmente se encargaba de transportar Maduro, mediante el cual continuó insistiendo para persuadirlo y que entregara al Presidente venezolano, a quien pretendían arrestar en Guantánamo, en Cuba; República Dominicana o Puerto Rico.

“Todavía te queda tiempo para ser el héroe de Venezuela y estar en el lado correcto de la historia!”, fue el mensaje que, en agosto de 2025, envió López, ya jubilado, a Villegas, luego de que se enteró que el Gobierno encabezado por Donald Trump duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por la cabeza de Maduro, el cual no tuvo respuesta por parte del piloto venezolano.

Al incremento de la recompensa por información que llevara a la captura de Maduro, siguieron los bombardeos que desde el pasado mes de septiembre, instruyó el Presidente Trump contra embarcaciones presuntamente involucradas en el narcotráfico, las cuales, aseguró, estarían relacionadas con la organización criminal Tren de Aragua, sin que hasta el momento estas acusaciones estén debidamente sustentadas y confirmadas.

Incluso, Peter Hegseth, Secretario de Guerra de Estados Unidos, habría dadao la orden expresa de “Matar a todos” durante el primer ataque estadounidense, el pasado 2 de septiembre, contra personas acusadas —sin pruebas— de ser narcotraficantes y que se trasladaban en una embarcación sobre aguas internacionales, en el mar caribe, según un testimonio retomado por el diario The Washington Post.

De acuerdo con el testigo, la embarcación fue bombardeada frente a las costas de Trinidad y Tobago, acción que fue transmitida en tiempo real por un dron y de la que lograron sobrevivir dos hombres, sin embargo, siguiendo las instrucciones del Secretario Hegseth, el comandante de Operaciones Especiales que supervisaba el operativo desde el Pentágono, ordenó un segundo ataque, el cual finalmente propició la muerte de los dos hombres.

Según NYT, Trump le habría ofrecido a Maduro dejar Venezuela y exiliarse en Turquía, sin embargo, no aceptó. Esto llevó a EU a buscar otra opción: Rodríguez.
Esta foto de archivo muestra al Presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa asistiendo a un evento en Caracas, capital de Venezuela, el 10 de diciembre de 2025. Foto: Xinhua

El pasado sábado 3 de enero, el ejército de Estados Unidos ingresó de manera violenta a Venezuela y secuestró al Presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, operación en la que participaron más de 150 aeronaves y múltiples componentes de las Fuerzas Armadas estadounidenses, lo que, además, dejó un saldo de al menos 40 personas muertas, según información revelada por el New York Times.

“Después de meses para poder capturar a Maduro, nosotros entendimos cómo él se movía, dónde vivía, dónde viajaba, qué es lo que comía, qué es lo que se ponía y cuáles eran sus mascotas, qué es lo que hacía todos los días”, declaró Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, al detallar el nivel de seguimiento e inteligencia previo al operativo.

En una conferencia de prensa posterior a la operación, llevada a cabo en Mar-a-Lago, Florida, Caine afirmó que se trató de una acción “discreta y precisa”, ejecutada “en las horas más oscuras de este arranque de año”, y aseguró que fue una misión que “francamente solamente los militares de los Estados Unidos pudieron llevar a cabo”. “Nos esperamos, nos preparamos, fuimos pacientes y profesionales”, agregó Caine, quien recalcó que el plan fue “muy meticuloso” y que cualquier error habría puesto en riesgo toda la misión.

EU revela nuevas fotos y videos de Maduro bajo custodia
Nicolás Maduro custodiado por agentes de la DEA. Foto: Gobierno de EU

¿Cómo fue el secuestro de Maduro?

De acuerdo con el relato del funcionario estadounidense, participaron más de 150 bombarderos en labores de vigilancia y cobertura aérea, mientras helicópteros ejecutaron la fase de extracción. El trabajo aéreo, dijo, fue clave para deshabilitar las defensas y permitir el ingreso de las fuerzas en tierra. Además, participaron pilotos veteranos y nuevos elementos, acumulando “miles y miles de horas de experiencia” en la operación.

"Nuestro trabajo de inteligencia monitoreó todo eso, toda esa serie de eventos. La clave fue escoger el día clave para poder reducir el riesgo y así maximizar el elemento sorpresa, y que pudiera haber la menor cantidad de personas lesionadas", sostuvo. El operativo se había programado para realizarse algunos días previos, pero las condiciones climáticas no lo permitieron, hasta que la madrugada de este sábado hubo una "ventana de oportunidad".

"Después de toda la noche, después de haber visto cómo 20 bases fueron atacadas, fueron más de 150 aviones los que estuvieron involucrados alrededor de la isla con el tema de la vigilancia, miles y miles de horas de experiencia fueron capturadas ayer. Hubo varios aviones cazas. Desplegamos varios de nuestros aviones para que esto se pudiera llevar a cabo, así como varios nuevos pilotos que estuvieron en esta misión", explicó Caine.

Maduro y su esposa se rindieron: EU

Caine detalló que las fuerzas estadounidenses llegaron a la residencia de Maduro a la 01:01 horas de Caracas. Durante el operativo se registró fuego cruzado y uno de los elementos estadounidenses resultó herido, aunque su condición fue reportada como estable.

Finalmente, el presidente del Estado Mayor Conjunto aseguró que Maduro y su esposa se rindieron y aceptaron la custodia de los militares estadounidenses, quienes —dijo— actuaron con profesionalismo y sin bajas fatales. "Hubo un poco de fuego cruzado, defensa por parte de ellos. Uno de nuestros elementos sufrió algunos impactos, pero se encuentra bien", expuso el militar.

"La fuerza se mantenía todavía por parte de los que estaban en tierra. Maduro y su esposa luego ya se rindieron y aceptaron la custodia por parte de los militares de los Estados Unidos, que, por cierto, lo hicieron con muchísimo profesionalismo y sin la pérdida de un sólo elemento de la Unión Americana", remarcó. Después se hizo un camino para poder salir de Caracas y que se pudiera dar la extracción, con la custodia del ejército estadounidense.

Nicolás Maduro dijo el pueblo de EU debe saber que en Venezuela tiene un pueblo amigo, amistoso, pacífico, y tiene un gobierno también amistoso.
Un hombre camina junto a un mural que apoya al presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, el 2 de diciembre de 2025. Foto: Li Muzi, Xinhua

"Hubo un piloto que ya estaba cubierto y listo para poder despegar. Hubo múltiples personas que trataron de contrarrestar mientras nosotros nos llevábamos a Maduro de Venezuela. Después fuimos a una base naval a las 3:29 de la mañana, hora local, con personas a bordo para podernos ayudar con la logística de traslado de Maduro y su esposa", detalló.

“Lo que hemos visto hoy es una demostración poderosa de lo que es el gobierno de los Estados Unidos”, concluyó Caine, quien afirmó sentirse inmensamente orgulloso del personal que participó en la misión.

– Con información de Nora Gaspar Reséndiz

Nora Gaspar Reséndiz

Nora Gaspar Reséndiz

Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

En Venezuela arranca otro ciclo imperialista de EU

"Con independencia de la simpatía o antipatía que se tuviera con Maduro y el régimen chavista, se...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Tal vez sea posible

"Sí, contra viento y marea, contra los vaticinios más pesimistas y los “pájaros de mal agüero”, quiero...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Una aproximación cualitativa

"Lo más simple es contar, pues comparamos numéricamente. Si, por ejemplo, un sujeto leyó 12 libros en...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

La batalla por la narrativa entre la 4T y el antigobiernismo

"La 4T ha convertido la narrativa en su principal instrumento de legitimación al sustentarla en un relato...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Venezuela, Trump y lo que viene
Por Alejandro Páez Varela

Venezuela, Trump y lo que viene

Normas de papel
Por Muna D. Buchahin

Normas de papel

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

2025: no dejar más espacio a los carroñeros
Por Juan Carlos Monedero

2025: no dejar más espacio a los carroñeros

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

+ Sección

Galileo

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
VIDEOS ¬ Disparos y sobrevuelo de drones se reportan cerca del Palacio de Miraflores
1

VIDEOS ¬ Disparos y drones se reportan cerca del Palacio de Miraflores en Caracas

La ONU sostuvo que la intervención de EU para sacar a Nicolás Maduro de Venezuela vulnera la Carta del organismo. En tanto, Rusia y China condenaron la acción.
2

Rusia y China piden liberación de Maduro en la ONU; EU justifica ataques en Venezuela

El secuestro de Maduro puso nervioso al acosado Canadá. Allá hablan de “prepararse”
3

El secuestro de Maduro puso nervioso al acosado Canadá. Allá hablan de “prepararse”

4

Alguien ganó 400 mil dólares: apostó que Maduro caía poco antes de la orden de Trump

Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, y su esposa, Cilia Flores, comparecieron en el Tribunal Federal del Distrito Sur de NY. Ambos se declararon inocentes.
5

Habla Maduro: “Soy el Presidente de Venezuela. Me considero un prisionero de guerra”

Un elemento del brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán.
6

ENTREVISTA ¬ Mientras exista el CJNG, EU tiene pretexto para actuar en México: Meyer

Rubio niega legitimidad de González.
7

Rubio: González no es Presidente legítimo. La Nobel de la Paz agradece a EU invasión

La presidenta de Morena, Luisa Alcalde, afirmó que los señalamientos que buscan vincular a la 4T con el narco son parte de una estrategia de la oposición.
8

La estrategia de ligarnos al narco fue planeada con consultores, dice Luisa Alcalde

9

DATOS ¬ Tiene petróleo, gas, oro, tierras raras: Venezuela es el gran pastel para EU

Hoy No Circula CDMX Edomex
10

Hoy No Circula 6 de enero: Cómo aplicará el programa vehicular este Día de Reyes

Si la información que circula es cierta, Trump decidió que Venezuela quede en manos de una exguerrillera que se hizo famosa por secuestrar a un estadounidense.
11

Venezuela, Trump y lo que viene

Petro acusó a Trump de lanzar una amenaza contra su gobierno y advirtió que no aceptará ningún intento de intervención externa ni acciones para detenerlo.
12

Petro responde a nuevas amenazas de Trump: "Por la patria tomaría otra vez las armas"

13

CLOSE UP ¬ El odio de Trump se expande con sus halcones: Hegseth, Miller y Landau

El Canciller De la Fuente cuestionó la incapacidad de la ONU para contener a las "hegemonías", en medio de la crisis por Venezuela y EU.
14

El Canciller De la Fuente critica a una "ineficiente" ONU tras ataque a Venezuela

El decreto para regularizar "autos chocolate" se extendió hasta noviembre de 2026.
15

La SHCP recauda 7,300 mdp por "autos chocolate"; programa seguirá, pero con aranceles

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, y su esposa, Cilia Flores, comparecieron en el Tribunal Federal del Distrito Sur de NY. Ambos se declararon inocentes.
1

La historia de cómo la CIA infiltró a Maduro hasta saber qué comían sus mascotas

Pensiones Bienestar: montos y beneficiarios confirmados para este 2026
2

¿A cuánto ascienden las Pensiones para el Bienestar este 2026? Conoce los detalles

VIDEOS ¬ Disparos y sobrevuelo de drones se reportan cerca del Palacio de Miraflores
3

VIDEOS ¬ Disparos y drones se reportan cerca del Palacio de Miraflores en Caracas

4

Alguien ganó 400 mil dólares: apostó que Maduro caía poco antes de la orden de Trump

El Canciller De la Fuente cuestionó la incapacidad de la ONU para contener a las "hegemonías", en medio de la crisis por Venezuela y EU.
5

El Canciller De la Fuente critica a una "ineficiente" ONU tras ataque a Venezuela

Petro acusó a Trump de lanzar una amenaza contra su gobierno y advirtió que no aceptará ningún intento de intervención externa ni acciones para detenerlo.
6

Petro responde a nuevas amenazas de Trump: "Por la patria tomaría otra vez las armas"

El secuestro de Maduro puso nervioso al acosado Canadá. Allá hablan de “prepararse”
7

El secuestro de Maduro puso nervioso al acosado Canadá. Allá hablan de “prepararse”

La ONU sostuvo que la intervención de EU para sacar a Nicolás Maduro de Venezuela vulnera la Carta del organismo. En tanto, Rusia y China condenaron la acción.
8

Rusia y China piden liberación de Maduro en la ONU; EU justifica ataques en Venezuela

9

CLOSE UP ¬ El odio de Trump se expande con sus halcones: Hegseth, Miller y Landau

El decreto para regularizar "autos chocolate" se extendió hasta noviembre de 2026.
10

La SHCP recauda 7,300 mdp por "autos chocolate"; programa seguirá, pero con aranceles

Hoy No Circula CDMX Edomex
11

Hoy No Circula 6 de enero: Cómo aplicará el programa vehicular este Día de Reyes

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que las víctimas del accidente del Tren Interoceánico están en plena libertad de presentar denuncias ante la FGR.
12

Las víctimas del accidente en el Interoceánico son libres de presentar denuncias: CSP