Trump acusó a Maduro de narco en 2020, respaldó a opositores y asestó el golpe final

Redacción/SinEmbargo

03/01/2026 - 6:47 pm

Nicolás Maduro llevaba seis años en la mira de la justicia estadounidense. En 2020 la DEA -señalada de corrupción y colusión con cárteles de las drogas- imputó los cargos de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína al hoy depuesto mandatario venezolano.

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).– El golpe que ha asestado el Gobierno de Donald Trump a Nicolás Maduro es la culminación de un lustro de agresiones, denuncias, sanciones así como de apoyo a la oposición venezolana que se formalizó en marzo de 2020 cuando William Barr, el Fiscal de la primera administración de Trump, acusó al Presidente de Venezuela de narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas.

“El régimen venezolano, antes liderado por Nicolás Maduro Moros, sigue plagado de criminalidad y corrupción. Durante más de 20 años, Maduro y varios colegas de alto rango presuntamente conspiraron con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo que provocó la entrada de toneladas de cocaína y su devastación en comunidades estadounidenses”, dijo el 26 de marzo de ese año Barr.

El Gobierno de EU ha alegado desde entonces que Maduro junto Diosdado Cabello, Ministro de Relaciones Interiores, y Hugo Carvajal, un exmilitar, son supuestamente líderes de una organización criminal a la que han llamado el Cártel de Los Soles que se refiere “a las insignias solares fijadas a los uniformes de los oficiales militares venezolanos de alto rango”.

El Gobierno de Trump sostiene desde entonces que Maduro y sus colaboradores “​​abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela, incluidas partes del ejército, el aparato de inteligencia, la legislatura y el Poder Judicial, para facilitar la importación de toneladas de cocaína a EU”. De hecho, el Departamento de Estado ofreció, inicialmente, una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a la captura o condena de Maduro, la cual elevó hasta 50 millones de dólares el pasado 7 de agosto luego de el Departamento del Tesoro sancionará al Cártel de los Soles como organización terrorista el 25 de julio de 2025.

Hoy, Estados Unidos secuestró a Maduro y a su esposa Cilia Flores en medio de un repudio internacional, incluido el de México, por las violaciones al derecho internacional que ha conllevado la operación injerencista estadounidense. Lo cierto, es que desde hace meses Trump lanzó amenazas, advertencias y acusaciones de narcotráfico contra Maduro, a quien el Departamento de Estado ha calificado como el jefe de un estado “narcoterrorista”.

La Fiscal General, Pam Bondi, afirmó este sábado que el Presidente venezolano ha sido imputado en un tribunal de Nueva York y advirtió de que “enfrentará la ira de la Justicia estadounidense”. Bondi precisó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, afrontan delitos de narcotráfico y corrupción. “Ambos enfrentarán pronto la ira de la Justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en juzgados estadounidenses”, escribió Bondi.

Trump dijo el sábado a Fox News que le pidió al líder venezolano que se rindiera. “Hablé con él personalmente. Le dije: 'Tienes que rendirte, tienes que rendirte'”, le advirtió Trump a Maduro. “No estaba dispuesto”, añadió. “Tuvimos que hacer algo mucho más quirúrgico, mucho más potente”, añadió. “Esto fue mucho más potente que cualquier cosa que pudiéramos haber hecho”.

EU, tanto con Trump como con Joe Biden, ha respaldado y apoyado en los últimos años con recursos millonarios a la oposición venezolana. En enero de 2019, Trump reconoció a Juan Guaidó, quien se autoproclamó Presidente de Venezuela. Su respaldo incluyó, según Reuters, 52 millones de dólares que se le proporcionaron a través de la hoy extinta Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). Otros informes indican que el financiamiento superó los 200 millones de dólares anuales en su punto máximo.

Ya en noviembre de 2024, con Joe Biden, EU reconoció a Edmundo González Urrutia como “Presidente electo” de Venezuela, tras las elecciones del 28 de julio que Washington consideró fraudulentamente adjudicadas a Nicolás Maduro. Con el regreso de Trump, el Secretario de Estado Marco Rubio sostuvo conversaciones oficiales con González y lo calificó públicamente como “Presidente legítimo de Venezuela”.

De igual forma el Departamento de Estado ha reconocido de manera reiterada a María Corina Machado como “líder de la oposición democrática venezolana”. De hecho, a decir de Trump la opositora venezolana le dedicó el Nobel de la Paz que recibió recientemente. “La persona que recibió el Premio Nobel hoy me llamó y me dijo: ‘Estoy aceptando esto en tu honor porque realmente te lo merecías’. Fue una cosa muy amable de su parte”.

Aunado al respaldo que ha dado a la oposición venezolana, en los últimos meses Donald Trump endureció su reacción hacia Venezuela mediante ataques a lanchas en el Caribe argumentando que eran para inmovilizar lanchas que transportaban droga a EU. Trump ni su Gobierno han presentado pruebas de sus dichos. Por el contrario, han sido exhibidos por violar el derecho internacional al asesinar a personas sin un debido proceso en aguas internacionales.

Funcionarios estadounidenses confirmaron a The Washington Post que EU ha perpetrado 35 ataques contra presuntos narcotraficantes en el Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental desde que la administración Trump lanzó su campaña. El número de muertos ha ascendido a al menos 115, con dos sobrevivientes detenidos y una persona que inicialmente sobrevivió, pero no ha sido encontrada tras varios días de búsqueda en aguas mexicanas.

The New York Times reportó a su vez cómo desde finales de agosto, el Pentágono concentró tropas, aeronaves y buques de guerra en el Caribe. Fueron alrededor de 10 mil soldados estadounidenses y docenas de aviones y barcos militares estacionados en la región mientras la administración Trump aumenta la presión sobre Venezuela. Además, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) realizó un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela el mes pasado, según personas informadas sobre la operación.

Este sábado el ataque se dio cuando fuertes explosiones se reportaron desde temprana hora en toda Venezuela. Trump dijo al respecto que Estados Unidos había lanzado “un ataque a gran escala”.

La prensa reportó grandes incendios y detonaciones que se pudieron observar en instalaciones militares clave, incluida la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, también conocida como La Carlota, y Fuerte Tiuna en Caracas.

Hubo explosiones cerca del puerto de La Guaira, el principal puerto de Venezuela, dijeron testigos a The Post. El gobierno venezolano dijo que hubo ataques adicionales en los estados de Aragua, Miranda y La Guaira, lo que sugiere un asalto más amplio más allá de la capital.

Estos ataques marcan el punto más álgido de las tensiones entre el Gobierno de Estados Unidos, luego de que Trump confirmará el secuestro de Maduro y la ocupación de Venezuela por parte de su gobierno hasta que sea segura y tenga transición de poder.

"Vamos a manejar el país hasta que llegado el momento se pueda hacer una transición segura y ordenada. Queremos una transición pacífica para el pueblo de Venezuela. No podemos correr el riesgo que alguien asuma el poder si no tiene la intención de fortalecer la democracia", declaró este sábado en conferencia de prensa desde su residencia en Mar-a-Lago.

Al ser cuestionado si María Corina Machado sería la sucesora, aseveró que: "es una mujer muy agradable pero no tiene el respeto de su país para gobernar".

Trump insistió en que su país explotará las vastas reservas petroleras de Venezuela y venderá "grandes cantidades" a otros países, lo que dejará grandes ganancias a Estados Unidos, que, estimó, podría permanecer en el país varios años.

“Haremos que nuestras gigantescas compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, inviertan miles de millones de dólares en reparar la infraestructura petrolera, que está muy deteriorada, y empiecen a generar ingresos para el país. Estamos listos para un segundo ataque mucho mayor si es necesario”, dijo.

El golpe que ha asestado el Gobierno de Trump a Nicolás Maduro es la culminación de un lustro de agresiones, denuncias, sanciones contra el país sudamericano.
El Gobierno de Donald Trump venía estrechando el cerco contra el mandatario venezolano desde 2020. Foto: Casa Blanca

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

