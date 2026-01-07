Hoy No Circula: evita multas y corralón este jueves 8 de enero

Rodrigo Gutiérrez González

07/01/2026 - 12:29 pm

Hoy No Circula

Con el inicio del año entran en vigor cambios en este programa de restricción vehicular. Que no te tomen por sorpresa y averigua si tu auto puede circular este día

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- Estos son los automóviles que no podrán transitar por las calles de la Ciudad de México y el Estado de México este jueves 8 de enero del 2026 debido a la aplicación del Hoy No Circula.

Cabe mencionar que este programa de extensión vehicular se extendió formalmente al Valle de Toluca y al de Santiago Tianguistenco desde que comenzó el año, por lo que es importante mantenerse actualizado y evitar multas.

El Hoy No Circula para este jueves aplicará para los siguientes autos:

  • Holograma: 1 y 2.
  • Engomado: Verde.
  • Terminación de la placa: 1 y 2.
  • Horario: 5:00 a 22:00 horas.

Si quieres saber en qué días no circula tu vehículo o si en una fecha en particular está obligado a descansar, ingresa a este link oficial de la Sedema. Solo necesitas saber el número de holograma y el último dígito de tu placa.

Mientras que para cualquier duda sobre la aplicación del programa en el Estado de México, puedes ingresar a la página oficial en este enlace.

Hoy No Circula
Calendario semanal del Hoy No Circula. Foto: Gobierno de la Ciudad de México.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

Tradicionalmente el Hoy No Circula aplicaba en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios colindantes del Estado de México. Sin embargo, desde este 1 de enero se incluyó formalmente a más zonas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco, quedando en total las siguientes alcaldías y municipios.

Ciudad de México:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa de Morelos 
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Zona Metropolitana del Valle de México:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucán
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco

Valle de Toluca:

  • Almoloya de Juárez
  • Calimaya
  • Chapultepec
  • Lerma 
  • Metepec
  • Mexicaltzingo
  • Ocoyoacac
  • Otzolotepec
  • Rayón San Antonio la Isla
  • San Mateo Atenco
  • Temoaya
  • Tenango del Valle
  • Toluca
  • Xonacatlán
  • Zinacatepec

Valle de Santiago Tianguistenco:

  • Almoloya del Río
  • Atizapán
  • Capulhuac
  • Texcalyacac
  • Tianguistenco
  • Xalatlaco
Hoy No Circula
Con el Hoy No Circula se busca reducir tráfico y con ello la contaminación en la CDMX y Edomex. Foto: Imagen Ilustrativa Sin Embargo.

¿Cuál es la multa por infringir el Hoy No Circula?

Incumplir con el Hoy No Circula implica cuando menos recibir una sanción económica cuyo monto depende del lugar donde ocurrió la infracción.

En la Ciudad de México el castigo es pagar una multa que puede ir de los 20 a los 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, desde los dos mil 200 y hasta los tres mil 400 pesos, así como el traslado del vehículo al depósito vehicular conocido como “corralón”.

Mientras que en el Estado de México la sanción es de únicamente una multa de 20 UMAs, es decir, alrededor de los dos mil 200 pesos. Por suerte para los conductores mexiquenses ellos no tienen que ir al corralón por incumplir esta norma.

Estos montos son de acuerdo a la UMA vigente desde el año pasado, se espera que en las siguientes semanas el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la actualice y por los tanto incrementen las multas.

Es importante mencionar que no cualquier oficial o autoridad está autorizado a aplicar multas a los conductores. 

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, en la entidad únicamente pueden hacerlo aquellos elementos que formen parte de la Secretaría de Seguridad, así como los policías municipales, según su jurisdicción. 

Mientras que en la Ciudad de México sólo pueden multarte los Policías de Tránsito que cuenten con una banda claramente identificable con la leyenda "autorizado para infraccionar".

Rodrigo Gutiérrez González

Lo dice el reportero

