Hoy No Circula: evita multas y corralón este jueves 8 de enero

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- Estos son los automóviles que no podrán transitar por las calles de la Ciudad de México y el Estado de México este jueves 8 de enero del 2026 debido a la aplicación del Hoy No Circula.

Cabe mencionar que este programa de extensión vehicular se extendió formalmente al Valle de Toluca y al de Santiago Tianguistenco desde que comenzó el año, por lo que es importante mantenerse actualizado y evitar multas.

El Hoy No Circula para este jueves aplicará para los siguientes autos:

Holograma : 1 y 2.

: 1 y 2. Engomado : Verde.

: Verde. Terminación de la placa : 1 y 2.

: 1 y 2. Horario: 5:00 a 22:00 horas.

Si quieres saber en qué días no circula tu vehículo o si en una fecha en particular está obligado a descansar, ingresa a este link oficial de la Sedema. Solo necesitas saber el número de holograma y el último dígito de tu placa.

Mientras que para cualquier duda sobre la aplicación del programa en el Estado de México, puedes ingresar a la página oficial en este enlace.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

Tradicionalmente el Hoy No Circula aplicaba en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios colindantes del Estado de México. Sin embargo, desde este 1 de enero se incluyó formalmente a más zonas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco, quedando en total las siguientes alcaldías y municipios.

Ciudad de México:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Zona Metropolitana del Valle de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucán

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Valle de Toluca:

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacatepec

Valle de Santiago Tianguistenco:

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

¿Cuál es la multa por infringir el Hoy No Circula?

Incumplir con el Hoy No Circula implica cuando menos recibir una sanción económica cuyo monto depende del lugar donde ocurrió la infracción.

En la Ciudad de México el castigo es pagar una multa que puede ir de los 20 a los 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, desde los dos mil 200 y hasta los tres mil 400 pesos, así como el traslado del vehículo al depósito vehicular conocido como “corralón”.

Mientras que en el Estado de México la sanción es de únicamente una multa de 20 UMAs, es decir, alrededor de los dos mil 200 pesos. Por suerte para los conductores mexiquenses ellos no tienen que ir al corralón por incumplir esta norma.

Estos montos son de acuerdo a la UMA vigente desde el año pasado, se espera que en las siguientes semanas el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la actualice y por los tanto incrementen las multas.

Es importante mencionar que no cualquier oficial o autoridad está autorizado a aplicar multas a los conductores.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, en la entidad únicamente pueden hacerlo aquellos elementos que formen parte de la Secretaría de Seguridad, así como los policías municipales, según su jurisdicción.

Mientras que en la Ciudad de México sólo pueden multarte los Policías de Tránsito que cuenten con una banda claramente identificable con la leyenda "autorizado para infraccionar".

