Hoy No Circula: estas son las nuevas multas en Edomex

Rodrigo Gutiérrez González

05/01/2026 - 7:06 pm

Hoy No Circula Multas Nuevas

En 2026 entraron en vigor una serie de nuevas sanciones para quienes incumplan el reglamento de tránsito en el Estado de México, entre ellos el Hoy No Circula.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- El programa de restricción vehicular conocido como Hoy No Circula ha sufrido varios cambios en el Estado de México

Primero, se extendió de los municipios que conforman la zona conurbada con la Ciudad de México aquellos que forman parte del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco. Ahora, se aplicarán nuevas multas a quién infrinja la medida. 

Desde el pasado 30 de junio de 2025, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México dejó muy claro sus nuevos lineamientos en torno a este programa que busca reducir el tráfico y la contaminación en la entidad.

Sin embargo, precisó que estos cambios comenzarán a aplicarse el 1 de enero del 2026.

Nuevas multas del Hoy No Circula

Nuevas Multas Hoy No Circula
Nuevo año, nuevas multas, incluyendo el Hoy No Circula. Foto: Imagen Ilustrativa Sin Embargo.

La principal novedad es la aplicación de sanciones a los conductores que infrinjan el Hoy No Circula, es decir, que utilicen sus vehículos en el día de la semana que tienen obligado descansar según su color de engomado, último dígito de placa y número de holograma de verificación.

Por esta falta, la sanción señalada por las autoridades mexiquenses es de una multa equivalente a las 20 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, alrededor de 2 mil 262 pesos. 

Sin embargo, esta conversión es con la UMA actual, que asciende a los 113.14 pesos, por lo que hay que esperar a que el Instituto de Estadística y Geografía (Inegi) la actualice en las siguientes semanas, por lo que la sanción será aún mayor.

A diferencia de la Ciudad de México, el gobierno mexiquense no incluye el traslado del vehículo al depósito vehicular –conocido como “corralón”– en su sanción por incumplir con el Hoy No Circula.

Hoy No Circula
A partir de 2026 en el Edomex habría multas a quien no cumpla con el Hoy No Circula. Foto: Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México.

Otras multas nuevas

Esta no es la única multa nueva que entró en vigor en el Estado de México, sino que hay cuatro sanciones más: 

Por no contar con holograma de verificación y manejar un vehículo evidentemente contaminante, la multa es de 20 UMAs –alrededor de 2 mil 262 pesos- y remisión del automóvil al “corralón”.

Quienes realicen su verificación de forma extemporánea recibirán una sanción de 30 UMAs –cerca de 3 mil 400 pesos–.

Mientras que para aquellos conductores que rebasen los límites máximos de emisiones, la multa es de 24 UMAs –alrededor de 2 mil 700 pesos– y el retiro de la placa. 

Hoy No Circula
Más multas par quien infrinja el reglamento de tránsito. Foto: Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México

¿Quiénes te pueden multar?

Es importante mencionar que no cualquier oficial o autoridad mexiquense está autorizado a aplicar multas a los conductores. 

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, únicamente pueden hacerlo aquellos elementos que formen parte de la Secretaría de Seguridad de la entidad, así como los policías municipales, según su jurisdicción. 

¿Cómo aplica el Hoy No Circula en el Edomex?

El Hoy No Circula en el Estado de México aplica prácticamente de la misma manera que en la capital del país: cada día un grupo de vehículos no puede circular desde las 5:00 horas y hasta las 22:00 horas según su color de engomado, último dígito de placa y número de holograma de verificación:

  • Lunes no circulan los engomado amarillo, placa 5 y 6, así como holograma 1 y 2.
  • Martes no circulan los engomado rosa, placa 7 y 8, así como holograma 1 y 2.
  • Miércoles no circulan los engomado rojo, placa 3 y 4, así como holograma 1 y 2.
  • Jueves no circulan los engomado verde, placa 1 y 2, así como holograma 1 y 2.
  • Viernes no circulan los engomado azul, placa 9 y 9, así como holograma 1 y 2.
Hoy No Circula
Este es el calendario de Hoy No Circula en el Estado de México. Foto: Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México

Los municipios que forman parte de este programa de restricción vehicular son los siguientes:

Zona Metropolitana del Valle de México:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucán
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco

Valle de Toluca:

  • Almoloya de Juárez
  • Calimaya
  • Chapultepec
  • Lerma 
  • Metepec
  • Mexicaltzingo
  • Ocoyoacac
  • Otzolotepec
  • Rayón San Antonio la Isla
  • San Mateo Atenco
  • Temoaya
  • Tenango del Valle
  • Toluca
  • Xonacatlán
  • Zinacatepec

Valle de Santiago Tianguistenco:

  • Almoloya del Río
  • Atizapán
  • Capulhuac
  • Texcalyacac
  • Tianguistenco
  • Xalatlaco

Para cualquier duda sobre la aplicación del programa de Hoy No Circula, puedes ingresar a la página oficial del Gobierno del Estado de México en este link.

Rodrigo Gutiérrez González

