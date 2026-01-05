Hoy No Circula 6 de enero: Cómo aplicará este Día de Reyes

En fechas especiales las autoridades llegan a modificar o suspender esta restricción vehicular que aplica en la Zona Metropolitana del Valle de México y de Toluca. Averigua cómo aplicará el Hoy No Circula este Día de Reyes y evita las nuevas multas.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México publicó los datos actualizados para la aplicación del programa de restricción vehicular conocido como Hoy No Circula para este martes 6 de enero de 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México.

En fechas especiales, como es el Día de Reyes, las autoridades llegan a modificar o suspender este programa, sin embargo, esta ocasión no fue así y la circulación limitada aplicará con normalidad este día.

Cabe mencionar que esta restricción vehicular también está vigente en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco.

El Hoy No Circula del martes 6 de enero aplicará para los siguientes vehículos:

Holograma : 1 y 2.

Engomado : Rosa.

Terminación de placa : 7 y 8.

Horario: 5:00 a 22:00 horas.

Si quieres saber en qué días no circula tu vehículo o si en una fecha en particular está obligado a descansar, ingresa a este link oficial de la Sedema. Solo necesitas saber el número de holograma y el último dígito de tu placa.

Cuáles vehículos están exentos del Hoy No Circula

No todos los automóviles son obligados a descansar por el Hoy No Circula, la Sedema cuenta con una lista de vehículos que están exentos de la restricción y son los siguientes:

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Vehículos eléctricos.

Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Vehículos que porten Holograma “EXENTO”.

Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y se aplique el Doble Hoy No Circula.

Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y se aplique el Doble Hoy No Circula.

Vehículos que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.

Vehículos que porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Vehículos que porten placas para personas con discapacidad.

Vehículos que porten Pase Turístico Metropolitano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, Vehículos que porten Pase Turístico Paisano durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.

Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, en la vigencia establecida en dicho oficio, emitidos por la Secretaría.

Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.

Cuáles son las nuevas multas por el Hoy No Circula

Las personas que no cumplan con el Hoy No Circula serán sancionados, según la entidad donde hayan cometido la falta.

El Gobierno de la Ciudad de México mantiene las multas de siempre, sin embargo, en el Estado de México entraron en vigor nuevas sanciones a partir de este 2026.

En la capital del país la sanción es pagar una multa de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), así como el traslado del vehículo al depósito vehicular conocido como “corralón”.

Mientras que en la entidad mexiquense la multa es de 20 UMAs, sin la agravante de mantener el automóvil sancionado en el “corralón”.

La UMA se actualiza cada año y, aunque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) aún no ha dado a conocer la cifra para este 2026, la vigente del año pasado asciende a los 113.14 pesos.

En consecuencia, en la Ciudad de México la multa por violar el Hoy No Circula puede ser de hasta 3 mil 394 pesos, mientras que en el Estado de México suma los 2 mil 262 pesos. Esto considerando que el Inegi subirá el UMA en los siguientes días.

Dónde aplica el Hoy No Circula

El Hoy No Circula aplica en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México de la siguiente manera:

Ciudad de México:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Estado de México:

Zona Metropolitana del Valle de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucán

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Valle de Toluca:

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacatepec

Valle de Santiago Tianguistenco:

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco











