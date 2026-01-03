Tren Ajolote, más Trolebús, ciclovías y Cablebús: así se moverá la CdMx en 2026

02/01/2026 - 6:32 pm

La apuesta del Gobierno de la Ciudad de México para 2026 es integrar la red de movilidad: trolebús, Tren Ligero, Cablebús, Metro y bicicleta como partes de un mismo sistema.

La apuesta del Gobierno de la Ciudad de México para 2026 es integrar la red de movilidad: trolebús, Tren Ligero, Cablebús, Metro y bicicleta como partes de un mismo sistema.

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- La Ciudad de México (CdMx) arranca 2026 con una reconfiguración profunda de su sistema de movilidad. El gobierno capitalino, encabezado por Clara Brugada y el Secretario de Movilidad Héctor Ulises García, presentó un paquete de proyectos que apuesta por transporte eléctrico, intermodalidad y movilidad activa, con el doble objetivo de reducir tiempos de traslado y conectar zonas históricamente aisladas, además de preparar a la capital para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La estrategia combina nuevas líneas, modernización de sistemas existentes y obras en nodos clave, con énfasis en el sur de la ciudad y en corredores de alta demanda. A continuación un listado de los proyectos mas destacados de movilidad para este 2026:

Nueva Línea del Trolebús: CU–Huipulco

Uno de los proyectos centrales de este plan de movilidad es la nueva Línea del Trolebús que irá de Ciudad Universitaria a Huipulco, la cual se estima tendrá una demanda estimada de más de 98 mil viajes diarios. El trazo permitirá conexión directa con el Tren Ligero en Huipulco y tendrá paso por el Estadio Azteca, convirtiéndose en un eje estratégico tanto para la vida cotidiana como para los eventos del Mundial.

La nueva línea refuerza la política de electrificación del transporte y busca ofrecer una alternativa rápida y limpia en una de las zonas con mayor presión vial.

La apuesta del Gobierno de la Ciudad de México para 2026 es integrar la red de movilidad: trolebús, Tren Ligero, Cablebús, Metro y bicicleta como partes de un mismo sistema.
Foto: X @ClaraBrugadaM

Tren Ajolote y renovación del Tren Ligero

El Tren Ajolote será el nuevo rostro del Tren Ligero, un sistema clave para el sur de la capital. El nombre y el diseño rinden homenaje a una especie emblemática de México, pero el cambio va más allá de lo estético.

El plan contempla incrementar capacidad y velocidad mediante la adquisición de 17 nuevas unidades, con la meta de alcanzar hasta 400 mil pasajeros diarios en el recorrido Xochimilco–Tasqueña. La modernización busca responder a la creciente demanda y mejorar la experiencia de viaje en uno de los corredores más utilizados.

La Ciudad de México (CdMx) arranca 2026 con una reconfiguración profunda de su sistema de movilidad
Foto: X @ClaraBrugadaM

CETRAM Huipulco: intermodalidad y orden

Para que las nuevas líneas funcionen como red, el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Huipulco será remodelado. La intervención contempla ampliar capacidad, retirar unidades obsoletas y mejorar la articulación entre trolebús, Tren Ligero y otros servicios.

La apuesta es convertirlo en un nodo eficiente y seguro, capaz de absorber el aumento de pasajeros que traerán los nuevos proyectos.

El Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Huipulco será remodelado.
Foto: X @ClaraBrugadaM

Ciclovía de Calzada de Tlalpan

En movilidad no motorizada, el gobierno capitalino plantea una de las obras más ambiciosas: la ciclovía de Calzada de Tlalpan, con una extensión proyectada de 36 kilómetros, lo que la convertiría en una de las más largas de la ciudad.

El proyecto incluye ciclovías transversales para mejorar la conectividad y estacionamientos masivos para bicicletas en puntos estratégicos como Metro Ciudad Universitaria y Metro Tasqueña, con la intención de integrar la bicicleta al transporte público y reducir viajes en automóvil.

Con estas obras, la CDMX perfila un cambio estructural en la forma de moverse de millones de personas todos los días.
Foto: X @ClaraBrugadaM

Cinco nuevas Líneas de Cablebús

El Cablebús, uno de los sistemas mejor evaluados en zonas de difícil acceso, tendrá una expansión importante en 2026. El plan contempla cinco nuevas líneas, distribuidas de la siguiente manera:

Tlalpan: línea exclusiva para la alcaldía.

Magdalena Contreras–Álvaro Obregón: conexión entre ambas demarcaciones.

Milpa Alta–Tláhuac: servicio para el sur-oriente de la ciudad.

Cuajimalpa: nueva ruta en la zona poniente.

Xochimilco: línea adicional para fortalecer la movilidad local.

Además de reducir tiempos de traslado, estas líneas buscan cerrar brechas de acceso, impulsar un modelo de transporte ecológico y mejorar la calidad de vida en colonias con topografía complicada.

Más allá de proyectos aislados, la apuesta para 2026 es integrar la red de movilidad: trolebús, Tren Ligero, Cablebús, Metro y bicicleta como partes de un mismo sistema. La combinación de transporte eléctrico, nodos intermodales y movilidad activa marca el rumbo de una ciudad que busca moverse mejor, con menos emisiones y mayor equidad territorial.

Con estas obras, la CDMX no solo se prepara para un evento internacional, sino que perfila un cambio estructural en la forma de moverse de millones de personas todos los días.

