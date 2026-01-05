La SHCP recauda 7,300 mdp por "autos chocolate"; programa seguirá, pero con aranceles

El programa de regularización de los llamados "autos chocolate" seguirá activo en 2026, aunque bajo otra reglamentación, por lo que tendrá que pagar aranceles a partir de este año.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).– La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este lunes que ha recaudado siete mil 300 millones de pesos por los trámites de regularización de vehículos usados que vienen del extranjero, llamados "autos chocolate", y se ha utilizado ese dinero para realizar obras de repavimentación estatales. El programa se extendió hasta noviembre de 2026, pero tendrá aranceles de acuerdo con los años de antigüedad del carro.

Al amparo del Decreto para la Regularización de Vehículos Usados emitido el 29 de diciembre de 2022, y hasta el mes de noviembre de 2025, se legalizaron un total de dos millones 987 mil 839 vehículos, informó Hacienda en un comunicado.

Los ingresos públicos generados por los trámites de regularización, por un total de 7 mil 302 millones de pesos, se han destinado a obras de repavimentación en entidades federativas, detalló la dependencia.

Con base en los datos del Registro Público Vehicular (Repuve), el objetivo de apoyar a las y los ciudadanos que requerían realizar la regularización de sus vehículos se ha cumplido "de manera exitosa", añadió, en beneficios de casi tres millones de mexicanas y mexicanos.

Además, Hacienda resaltó que el decreto para regularizar "autos chocolate" se extenderá hasta noviembre de 2026, bajo otra reglamentación. Para tal fin, los autos a importar deben cumplir con las condiciones físicas, mecánicas y de protección al ambiente, sin el requisito adicional de certificado de origen y pagando los aranceles establecidos en el propio decreto.

"Es importante mencionar que los ciudadanos que requieran importar un auto usado de procedencia extranjera pueden hacerlo de manera legal y transparente al amparo del Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado el 4 de noviembre de 2024, y renovado el 5 de noviembre pasado", señaló la dependencia.

Para la importación en la región fronteriza del país, habrá un arancel de 1 por ciento para vehículos de cinco a nueve años de antigüedad y de 10 por ciento de arancel para vehículos con antigüedad mayor a 10 años.

Para el resto del país, se causa un arancel de 10 por ciento para vehículos de más de ocho años de antigüedad.

Entre los estados participantes del proceso de regularización se encuentran Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

En 2024, cuando se realizó la última extensión del decreto para regularizar "autos chocolate" acordada entre el Gobierno saliente de Andrés Manuel López Obrador y el entrante de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), lamentó la acción al asegurar que “fomenta la corrupción de funcionarios públicos que permiten el ingreso al país de contrabando" y fomentar la importación de autos de baja calidad y con altos niveles de contaminación.

Guillermo Rosales, entonces presidente ejecutivo de la AMDA, destacó que en diversas ocasiones la importación de autos usados provenientes de Estados Unidos ha sido uno de los principales factores detrás de la desaceleración en las ventas de vehículos nuevos, especialmente en el segmento de bajo costo.

La Secretaría de Hacienda informa respecto al Decreto para la Regularización de Vehículos Usados emitido el 29 de diciembre de 2022 con el propósito de regularizar los vehículos internados al país antes del 19 de octubre de 2021. Más información aquí: 👇https://t.co/RCYHplZOB2… pic.twitter.com/uVmpyGROI7 — Hacienda (@Hacienda_Mexico) January 5, 2026

Desde sexenios previos, el Gobierno emitió diversos decretos para impedir la circulación de este tipo de vehículos usados en el país, salvo que cumplieran requisitos ambientales y pago de impuestos.

Sin embargo, el Gobierno Federal, por su parte, justificó la extensión del decreto como una medida necesaria para regularizar el parque vehicular, y que representa un riesgo para la seguridad vial al no estar registrado formalmente. Sin embargo, la Presidenta Sheinbaum finalizó el programa tal como estaba, pues ya cumplió su objetivo y se estaban importando autos "de más".

El decreto, que entró en vigor en 2022, tuvo varias extensiones, y bajo el nuevo mecanismo, publicado en noviembre del año pasado, tendrá una vigencia a noviembre de 2026.