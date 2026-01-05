La SHCP recauda 7,300 mdp por "autos chocolate"; programa seguirá, pero con aranceles

Redacción/SinEmbargo

05/01/2026 - 3:50 pm

El decreto para regularizar "autos chocolate" se extendió hasta noviembre de 2026.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

AMLO extiende decreto de regulación de “autos chocolate” hasta septiembre de 2026

Reforma: El SAT destituye a funcionario aduanal por recibir sobornos para dejar entrar autos "chocolate"

Profeco alerta por estafas en compraventa de autos y da consejos para evitarlas

El programa de regularización de los llamados "autos chocolate" seguirá activo en 2026, aunque bajo otra reglamentación, por lo que tendrá que pagar aranceles a partir de este año.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).– La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este lunes que ha recaudado siete mil 300 millones de pesos por los trámites de regularización de vehículos usados que vienen del extranjero, llamados "autos chocolate", y se ha utilizado ese dinero para realizar obras de repavimentación estatales. El programa se extendió hasta noviembre de 2026, pero tendrá aranceles de acuerdo con los años de antigüedad del carro.

Al amparo del Decreto para la Regularización de Vehículos Usados emitido el 29 de diciembre de 2022, y hasta el mes de noviembre de 2025, se legalizaron un total de dos millones 987 mil 839 vehículos, informó Hacienda en un comunicado.

Los ingresos públicos generados por los trámites de regularización, por un total de 7 mil 302 millones de pesos, se han destinado a obras de repavimentación en entidades federativas, detalló la dependencia.

El decreto para regularizar "autos chocolate" se extendió hasta noviembre de 2026.
El decreto para regularizar "autos chocolate" se extendió hasta noviembre de 2026. Foto: Victoria Valtierra, Cuartoscuro

Con base en los datos del Registro Público Vehicular (Repuve), el objetivo de apoyar a las y los ciudadanos que requerían realizar la regularización de sus vehículos se ha cumplido "de manera exitosa", añadió, en beneficios de casi tres millones de mexicanas y mexicanos.

Además, Hacienda resaltó que el decreto para regularizar "autos chocolate" se extenderá hasta noviembre de 2026, bajo otra reglamentación. Para tal fin, los autos a importar deben cumplir con las condiciones físicas, mecánicas y de protección al ambiente, sin el requisito adicional de certificado de origen y pagando los aranceles establecidos en el propio decreto.

"Es importante mencionar que los ciudadanos que requieran importar un auto usado de procedencia extranjera pueden hacerlo de manera legal y transparente al amparo del Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado el 4 de noviembre de 2024, y renovado el 5 de noviembre pasado", señaló la dependencia.

Para la importación en la región fronteriza del país, habrá un arancel de 1 por ciento para vehículos de cinco a nueve años de antigüedad y de 10 por ciento de arancel para vehículos con antigüedad mayor a 10 años.

Hacienda detalló la recaudación por los trámites de regularización de los autos chocolate.
Hacienda detalló la recaudación por los trámites de regularización de los autos chocolate. Foto: Crisanta Espinosa, Cuartoscuro

Para el resto del país, se causa un arancel de 10 por ciento para vehículos de más de ocho años de antigüedad.

Entre los estados participantes del proceso de regularización se encuentran Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

En 2024, cuando se realizó la última extensión del decreto para regularizar "autos chocolate" acordada entre el Gobierno saliente de Andrés Manuel López Obrador y el entrante de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), lamentó la acción al asegurar que “fomenta la corrupción de funcionarios públicos que permiten el ingreso al país de contrabando" y fomentar la importación de autos de baja calidad y con altos niveles de contaminación.

Guillermo Rosales, entonces presidente ejecutivo de la AMDA, destacó que en diversas ocasiones la importación de autos usados provenientes de Estados Unidos ha sido uno de los principales factores detrás de la desaceleración en las ventas de vehículos nuevos, especialmente en el segmento de bajo costo.

Desde sexenios previos, el Gobierno emitió diversos decretos para impedir la circulación de este tipo de vehículos usados en el país, salvo que cumplieran requisitos ambientales y pago de impuestos.

Sin embargo, el Gobierno Federal, por su parte, justificó la extensión del decreto como una medida necesaria para regularizar el parque vehicular, y que representa un riesgo para la seguridad vial al no estar registrado formalmente. Sin embargo, la Presidenta Sheinbaum finalizó el programa tal como estaba, pues ya cumplió su objetivo y se estaban importando autos "de más".

El decreto, que entró en vigor en 2022, tuvo varias extensiones, y bajo el nuevo mecanismo, publicado en noviembre del año pasado, tendrá una vigencia a noviembre de 2026.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

En Venezuela arranca otro ciclo imperialista de EU

"Con independencia de la simpatía o antipatía que se tuviera con Maduro y el régimen chavista, se...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Tal vez sea posible

"Sí, contra viento y marea, contra los vaticinios más pesimistas y los “pájaros de mal agüero”, quiero...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Una aproximación cualitativa

"Lo más simple es contar, pues comparamos numéricamente. Si, por ejemplo, un sujeto leyó 12 libros en...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

La batalla por la narrativa entre la 4T y el antigobiernismo

"La 4T ha convertido la narrativa en su principal instrumento de legitimación al sustentarla en un relato...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Venezuela, Trump y lo que viene
Por Alejandro Páez Varela

Venezuela, Trump y lo que viene

Normas de papel
Por Muna D. Buchahin

Normas de papel

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

2025: no dejar más espacio a los carroñeros
Por Juan Carlos Monedero

2025: no dejar más espacio a los carroñeros

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

+ Sección

Galileo

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Maduro y Flores aterrizan en NY para comparecer en el Tribunal Federal del Distrito Sur.
1

Habla Maduro: “Soy el Presidente de Venezuela. Me considero un prisionero de guerra”

Rubio niega legitimidad de González.
2

Rubio: González no es Presidente legítimo. La Nobel de la Paz agradece a EU invasión

3

DATOS ¬ Tiene petróleo, gas, oro, tierras raras: Venezuela es el gran pastel para EU

La presidenta de Morena, Luisa Alcalde, afirmó que los señalamientos que buscan vincular a la 4T con el narco son parte de una estrategia de la oposición.
4

La estrategia de ligarnos al narco fue planeada con consultores, dice Luisa Alcalde

El monero José Hernández hizo un recorrido por sus obras más incisivas de 2025, transformando los grandes temas del año en sátira política.
5

Hernández repasa sus cartones de 2025: Trump, Salinas Pliego, Monreal, la vieja Corte

6

Chávez lo advirtió en 2009: EU buscará imponer Gobierno en Venezuela por el petróleo

Cuando Estados Unidos (EU) anunció el secuestro del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, otro nombre apareció: el de su esposa, Cilia Flores. ¿Quién es?
7

PERFIL ¬ Cilia Flores, esposa de Maduro, tejió red de poder que la llevó a mira de EU

Si la información que circula es cierta, Trump decidió que Venezuela quede en manos de una exguerrillera que se hizo famosa por secuestrar a un estadounidense.
8

Venezuela, Trump y lo que viene

Un elemento del brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán.
9

ENTREVISTA ¬ Mientras exista el CJNG, EU tiene pretexto para actuar en México: Meyer

La Presidenta Claudia Sheinbaum mostró descontento con la ONU por su posición pasiva frente a conflictos globales; debe salir de su letargo burocrático, dijo.
10

La Presidenta pide a la ONU salir de "letargo" y se convierta en constructora de paz

Corina Machado juramenta como Presidenta de Venezuela.
11

Delcy Rodríguez jura como Presidenta interina de Venezuela; ofrece garantizar la paz

El decreto para regularizar "autos chocolate" se extendió hasta noviembre de 2026.
12

La SHCP recauda 7,300 mdp por "autos chocolate"; programa seguirá, pero con aranceles

Según NYT, Trump le habría ofrecido a Maduro dejar Venezuela y exiliarse en Turquía, sin embargo, no aceptó. Esto llevó a EU a buscar otra opción: Rodríguez.
13

Trump le dijo a Maduro que huyera a Turquía. No quiso. Optó por Delcy Rodríguez: NYT

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que las víctimas del accidente del Tren Interoceánico están en plena libertad de presentar denuncias ante la FGR.
14

Las víctimas del accidente en el Interoceánico son libres de presentar denuncias: CSP

Trump deja en el desamparo a Corina Machado y aguada la fiesta a la derecha global
15

Trump deja en el desamparo a Corina Machado y aguada la fiesta a la derecha global

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El secuestro de Maduro puso nervioso al acosado Canadá. Allá hablan de “prepararse”
1

El secuestro de Maduro puso nervioso al acosado Canadá. Allá hablan de “prepararse”

La ONU sostuvo que la intervención de EU para sacar a Nicolás Maduro de Venezuela vulnera la Carta del organismo. En tanto, Rusia y China condenaron la acción.
2

Rusia y China piden liberación de Maduro en la ONU; EU justifica ataques en Venezuela

3

CLOSE UP ¬ El odio de Trump se expande con sus halcones: Hegseth, Miller y Landau

El decreto para regularizar "autos chocolate" se extendió hasta noviembre de 2026.
4

La SHCP recauda 7,300 mdp por "autos chocolate"; programa seguirá, pero con aranceles

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que las víctimas del accidente del Tren Interoceánico están en plena libertad de presentar denuncias ante la FGR.
5

Las víctimas del accidente en el Interoceánico son libres de presentar denuncias: CSP

El monero José Hernández hizo un recorrido por sus obras más incisivas de 2025, transformando los grandes temas del año en sátira política.
6

Hernández repasa sus cartones de 2025: Trump, Salinas Pliego, Monreal, la vieja Corte

Corina Machado juramenta como Presidenta de Venezuela.
7

Delcy Rodríguez jura como Presidenta interina de Venezuela; ofrece garantizar la paz

8

Chávez lo advirtió en 2009: EU buscará imponer Gobierno en Venezuela por el petróleo

La Presidenta Claudia Sheinbaum mostró descontento con la ONU por su posición pasiva frente a conflictos globales; debe salir de su letargo burocrático, dijo.
9

La Presidenta pide a la ONU salir de "letargo" y se convierta en constructora de paz

Maduro y Flores aterrizan en NY para comparecer en el Tribunal Federal del Distrito Sur.
10

Habla Maduro: “Soy el Presidente de Venezuela. Me considero un prisionero de guerra”

Rubio niega legitimidad de González.
11

Rubio: González no es Presidente legítimo. La Nobel de la Paz agradece a EU invasión

Claudia Sheinbaum hizo un nuevo pronunciamiento sobre la intervención militar de EU en Venezuela. Ahora dijo que América no pertenece a una potencia o doctrina.
12

América no pertenece a una potencia o a una doctrina, dice Sheinbaum en nuevo mensaje