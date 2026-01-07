Pilares CdMx abre vacantes: Aquí los requisitos y el salario que ofrece el programa

Redacción/SinEmbargo

06/01/2026 - 9:36 pm

El Gobierno capitalino abrió el proceso de selección para casi tres mil facilitadores comunitarios que colaborarán con acciones educativas, culturales, deportivas y de desarrollo económico durante 2026. Aquí te decimos cómo aplicar.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).- El Gobierno de la Ciudad de México abrió este martes la convocatoria para participar como Beneficiaria o Beneficiario Facilitador de Servicios (BFS) en los programas sociales PILARES 2026 que operan sus programas sociales en las 16 alcaldías de la capital del país.

Las autoridades capitalinas señalaron que el objetivo es fortalecer los servicios comunitarios de educación, deporte, cultura y autonomía económica a través de la contratación de casi tres mil personas. Si te interesa participar en el registro, aquí te decimos cómo hacerlo. ¡Toma nota!

¿Cuándo inicia el registro para el programa PILARES 2026?

De acuerdo con la Gaceta Oficial del Gobierno Capitalino, el proceso de registro inició el 5 de enero de 2026 y permanecerá abierto hasta el 17 de enero del mismo año mediante la plataforma https://sec.pilares.cdmx.gob.mx/convocatorias, habilitada por el Subsistema de Educación Comunitaria PILARES.

Las convocatorias corresponden a cinco programas sociales que operarán durante el resto del año, entre ellos:

  • Ciudad de México, la más Deportiva, Ponte Pila 2026.
  • Pilares 2026, Ciberescuelas.
  • Talleres de Artes y Saberes Comunitarios Pilares 2026.
  • Pilares, Educación para la Autonomía Económica 2026.
  • Beca PILARES Bienestar 2026.

Para la operación de estos programas se consideran distintos perfiles, como coordinadores, subcoordinadores, docentes, talleristas, promotores y entrenadores deportivos, así como personal de apoyo técnico comunitario.

¿Cuánto paga el programa PILARES?

Los apoyos económicos mensuales para las personas facilitadoras varían según el cargo y oscilan entre cuatro mil 250 y 14 mil 600 pesos, de acuerdo con la función asignada.

Las personas seleccionadas podrán desempeñar el cargo durante un periodo de 12 meses consecutivos, tiempo en el que recibirán el apoyo económico correspondiente a su función.

¿Cuáles son los requisitos para  registrarse al programa?

Entre los requisitos generales se solicita contar con los siguientes requisitos:

  • Contar con la Ciudadanía mexicana o condición migratoria regular.
  • CURP vigente.
  • Correo electrónico activo.
  • Disponibilidad para trasladarse dentro de la Ciudad de México.

También se establece como requisito residir en la colonia o barrio donde exista un centro PILARES, con el fin de fortalecer la atención comunitaria en cada zona. Sin embargo, no podrán postularse quienes sean beneficiarios de otro apoyo económico de la misma naturaleza o de programas sociales bajo responsabilidad de PILARES.

De igual forma, las personas que laboren en el Gobierno federal, estatal o de la Ciudad de México no serán consideradas para ocupar alguno de los cargos ofertados.

Una vez concluido el registro, la plataforma generará un comprobante con un folio único e intransferible que permitirá dar seguimiento al trámite, sin que ello garantice el ingreso automático al programa.

Finalmente, la Beca PILARES Bienestar 2026 contempla apoyos de hasta mil pesos mensuales para estudiantes de bachillerato y otros usuarios de PILARES, con el propósito de respaldar su continuidad educativa y el desarrollo de talento comunitario.

