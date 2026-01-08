Trump rechaza que vaya a indultar a Nicolás Maduro: "no, no lo veo", le dice al NYT

Redacción/SinEmbargo

08/01/2026 - 3:26 pm

Nicolás Maduro custodiado por agentes de la DEA. Foto: Gobierno de EU

En entrevista con el diario norteamericano, el republicano también rechazó indultar a otras figuras como Robert Menéndez, Mercedes-Ben o Sam Bankman-Fried.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, no tiene pensado un indulto a Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela secuestrado el sábado y que enfrenta cargos de narcotráfico, reveló al diario The New York Times en una entrevista.

"No, no lo veo", respondió al ser cuestionado por el Times sobre si había algún escenario en el que consideraría indultar al mandatario venezolano.

Trump también indicó que no tenía intención de indultar a varias otras personas de alto perfil, cuando se le presentó los nombres de algunos reclusos destacados. 

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

