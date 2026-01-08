Refinerías de EU ya no tenían crudo pesado. La solución fue secuestrar a Maduro: WSJ

Ryan Dezember y Drew An-Pham detallan en The Wall Street Journal que ante la escasez de crudo pesado, el mejor para las refinerías estadounidenses, Donald Trump y su círculo cercano habrían orquestado la operación militar en Venezuela para hacer a un lado a Nicolás Maduro y tener la posibilidad de tomar el control de sus codiciadas reservas petroleras.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).– México dejó de enviar petróleo a Estados Unidos (EU) debido al declive en su producción: los gobiernos de PRI y PAN se acabaron los grandes mantos, notoriamente durante las presidencias de Vicente Fox y Felipe Calderón, y desde antes. Y luego Venezuela empezó a enviar menos y menos hidrocarburo por su plan de separarse del coloso del norte.

Entonces muchas refinerías estadounidenses en el Golfo de México, que procesan crudos pesados como el mexicano y venezolano, empezaron a quedarse sin materia prima. ¿Qué hacer? Una solución fue Canadá, pero con Ottawa no hay la mejor relación en estos momentos. Lo más fácil fue atacar Venezuela, donde está la mayor reserva de petróleo probada del mundo, y secuestrar a su Presidente, Nicolás Maduro, para que una nueva administración les permitiera disponer de todo el combustible que quieran.

“Estados Unidos bombea más petróleo que cualquier otro país, entonces, ¿por qué el Presidente [Donald] Trump y otros funcionarios, incluido el Secretario de Estado Marco Rubio, creen que las refinerías estadounidenses necesitan crudo venezolano? Si bien el auge de las perforaciones de esquisto ha desatado una avalancha de petróleo procedente de lugares como el oeste de Texas y Dakota del Norte, a menudo no es el tipo de crudo adecuado para las refinerías estadounidenses”, explica hoy The Wall Street Journal.

“Las refinerías, desde Puget Sound hasta la costa de Texas, fueron diseñadas hace décadas para procesar los tipos de crudo más pesados ​​y ácidos que Estados Unidos importa de países como Canadá, México y Venezuela. Gran parte del petróleo que se extrae en Estados Unidos es un crudo más ligero y dulce”, agrega el diario.

Rubio le dijo este domingo al programa “This Week” de ABC: “Nuestras refinerías en la Costa del Golfo son las mejores del mundo en términos de refinación de este crudo pesado y ha habido una escasez de crudo pesado en todo el mundo, así que creo que habrá una enorme demanda e interés de la industria privada si se le da el espacio para hacerlo”.

The Wall Street Journal añade: “Alrededor del 70 por ciento de la capacidad de refinación de Estados Unidos opera con mayor eficiencia con crudo más pesado, según la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Combustibles y Petroquímicos (AFM), un grupo comercial. Estas plantas se concentran en la Costa del Golfo, donde se ubican nueve de las diez refinerías más grandes del país. En los últimos años, la producción petrolera de Venezuela se ha desplomado y lo poco que produce se ha redirigido principalmente a países como Cuba y China”.

Ante la disminución de los envíos desde México y Venezuela a Estados Unidos, las refinerías recurrieron a Canadá, que ha incrementado la producción de crudo pesado de sus arenas petrolíferas. Canadá envía ahora más petróleo a las refinerías estadounidenses que todos los demás proveedores internacionales juntos, explica el diario.

Ayer, Trump le dio una entrevista exclusiva a The New York Times. Le dijo que esperaba que Estados Unidos gobernara Venezuela y extrajera petróleo de sus enormes reservas durante años, e insistió en que el gobierno interino del país —todos antiguos leales al ahora encarcelado Nicolás Maduro— nos está “dando todo lo que creemos necesario”.

Cuando se le preguntó durante cuánto tiempo la administración exigirá una supervisión directa de la nación sudamericana, con la amenaza inminente de una acción militar estadounidense desde una armada justo en la costa, Trump dijo: “Sólo el tiempo lo dirá. Lo reconstruiremos de forma muy rentable. Usaremos petróleo y lo recibiremos. Bajaremos los precios del petróleo y le daremos dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente”.

En total, alrededor del 40 por ciento del petróleo que pasa por las refinerías estadounidenses se importa para obtener la mezcla adecuada de crudos para crear diferentes productos, desde gasolina y diésel hasta combustible para aviones y asfalto. El exceso de petróleo extraído en Estados Unidos se envía al extranjero desde que se levantó la prohibición de exportar crudo hace una década.

Y desde entonces, dice The Wall Street Journal, Estados Unidos se ha convertido en uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo, enviando buques cisterna de crudo a India, China, Corea del Sur y a toda Europa.

Lo que se sabe es que Trump y sus asesores tienen un plan radical para dominar la industria petrolera venezolana durante los próximos años, y el Presidente estadounidense ya había dicho que cree que sus esfuerzos podrían ayudar a reducir los precios del petróleo a su nivel preferido de 50 dólares por barril, según personas familiarizadas con el asunto citadas hace unos días por el mismo diario.

Un plan que se está considerando prevé que Estados Unidos ejerza cierto control sobre la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela SA, o PdVSA, incluida la adquisición y comercialización de la mayor parte de la producción petrolera de la compañía. De tener éxito, el plan podría otorgar a Estados Unidos la administración de la mayor parte de las reservas petroleras del hemisferio occidental.