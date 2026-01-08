Diosdado señala 100 muertos por intervención de EU; Maduro fue herido en la pierna

La Opinión

08/01/2026 - 4:05 am

Diosdado Cabello señala que hay 100 muertos por la intervención de EU en Venezuela.

Diosdado Cabello informó que Maduro sufrió una herida en la pierna durante su secuestro, mientras que Cilia Flores resultó herida en la cabeza y el cuerpo.

Por Elia López

Los Ángeles, 7 de enero (LaOpinión).- Diosdado Cabello, Ministro del Interior de Venezuela, y número dos del chavismo, afirmó que el ataque militar de Estados Unidos del pasado 3 de enero, que terminó con la captura del Presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ha dejado “hasta ahora” al menos 100 muertos y un número similar de heridos.

“Hasta ahora, hasta ahora, y digo hasta ahora, hay 100 fallecidos y otra cantidad parecida de heridos”, dijo Cabello durante su programa “Con el mazo dando“, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

