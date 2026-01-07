Trump le roba el petróleo a Venezuela y ahora lo obliga a comprar productos sólo a EU

El mandatario estadounidense detalló que Venezuela comprará a su país productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos para mejorar la red eléctrica y sus instalaciones energéticas.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Donald Trump informó este miércoles que Venezuela se comprometió a ser el socio principal de Estados Unidos (EU) y a comprar de forma exclusiva productos fabricados en la Unión Americana con el dinero que reciba del nuevo acuerdo petrolero.

"Me acaban de informar que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo Acuerdo Petrolero. (...) En otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio", anunció el republicano en su cuenta de TruthSocial.

El mandatario estadounidense detalló que entre los productos que Venezuela tendrá que comprar a EU se encuentran productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas del país latinoamericano.