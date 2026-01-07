Venezuela decreta 7 días de luto nacional por muertos durante la intervención de EU

El gobierno venezolano decretó siete días de duelo nacional por las decenas de muertos que dejó la operación militar de Estados Unidos.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el martes siete días de luto por las víctimas mortales que hubo durante el ataque efectuado el pasado sábado por Estados Unidos (EU) sobre Caracas y alrededores en la operación que terminó con la "captura", como la describe Washington, del Presidente del país, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores.

"Un mensaje a nuestros jóvenes mártires, que dieron su vida en la defensa de nuestro país. Jóvenes mártires, he tomado la decisión de decretar un duelo de siete días en honor a los hombres y mujeres que murieron, que ofrendaron su vida defendiendo a Venezuela, defendiendo al Presidente Nicolás Maduro", afirmó.

La mandataria señaló en las mismas declaraciones que "me ha perforado el alma ver las imágenes de los cuerpos, pero yo sé que ellos se martirizaron por los valores supremos en defensa de su patria".

Delcy Rodríguez decreta siete días de duelo por los fallecidos en el ataque de EEUU sobre Caracas: "Se martirizaron por valores supremos de esta república" https://t.co/blnuOjkCyu pic.twitter.com/T1T6hvalXA — Europa Press (@europapress) January 7, 2026

El ejército de Venezuela hizo saber este mismo martes que al menos 24 de sus militares murieron durante el ataque efectuado el fin de semana por Estados Unidos en la capital venezolana, lo que eleva a 56 los fallecidos confirmados por la incursión de Washington.

Previamente, el gobierno cubano anunció la muerte de 32 miembros de sus fuerzas de seguridad durante los hechos, quienes, según La Habana, cumplían funciones de seguridad y cooperación militar en Venezuela.

Sin embargo, medios venezolanos citaron a funcionarios locales que estimaron un saldo de hasta 80 personas fallecidas, entre civiles y militares, cifra que no ha sido confirmada de manera independiente.

El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, declaró que se registraron decenas de muertes y anunció la designación de fiscales para investigar los hechos.

De acuerdo con reportes oficiales, los enfrentamientos y ataques se concentraron en Caracas y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

A raíz de los hechos, el gobierno cubano decretó dos días de luto nacional en la isla en memoria de los ciudadanos muertos durante la operación.

-Con información de Europa Press