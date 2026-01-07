La CIA descartó a Corina Machado y le recomendó a Trump dejar a Delcy en Venezuela

Los reportes de la CIA indicaban que el oficialismo tiene una mayor legitimidad entre la población que la oposición, que además se encuentra en el extranjero. Trump y sus funcionarios quedaron satisfechos con la Vicepresidenta de Maduro.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).– La Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), recomendó al Gobierno de Estados Unidos (EU), encabezado por Donald Trump, dejar en el poder en Venezuela a fuerzas oficialistas, específicamente a la Vicepresidenta Delcy Rodríguez, a quien el mandatario republicano veía con buenos ojos, en lugar de elegir a una figura de oposición como Edmundo González o la Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado.

Una reciente evaluación clasificada de inteligencia estadounidense determinó que altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, incluida la Vicepresidenta Delcy Rodríguez, estarían mejor posicionados para liderar un gobierno temporal en Caracas y mantener la estabilidad a corto plazo si el autócrata perdiera el poder, asegura The Wall Street Journal, según fuentes familiarizadas con el asunto.

El análisis de la CIA fue entregado a Trump y "compartido con un pequeño círculo de altos funcionarios de la administración", según dos de las fuentes consultadas por el diario especializado en economía. "Este fue un factor en la decisión de Trump de respaldar a la Vicepresidenta de Maduro en lugar de a la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, según algunas fuentes", detalla.

El informe de inteligencia, según las fuentes del WSJ, citó a Rodríguez y a otras dos figuras importantes del régimen venezolano como posibles gobernantes interinos capaces de mantener el orden, sin mencionar quiénes eran. Y también concluyó que Edmundo González, rival del Presidente Nicolás Maduro en las elecciones de 2024, así como Machado, tendrían dificultades para ganar legitimidad como líderes.

Delcy Rodríguez, precisamente, "había impresionado a los funcionarios de Trump con su gestión de la crucial industria petrolera de Venezuela", de acuerdo con un reportaje de The New York Times. Las personas implicadas en las conversaciones dijeron que los intermediarios convencieron al Gobierno de que ella protegería y defendería las futuras inversiones energéticas estadounidenses en el país, añade el diario.

El mismo sábado, Trump descartó que la lideresa opositora venezolana, María Corina Machado, pudiera quedar al frente del Gobierno de Venezuela tras el secuestro de Maduro, pues afirmó que no tiene "el respeto y el respaldo" de su pueblo.

Reportes en la prensa estadounidense incluso indican que Trump está resentido con el Nobel de la Paz que recibió Machado, pues lo consideraba "suyo", e incluso pensó que la venezolana lo rechazaría para que se lo entregaran al magnate republicano.

Este lunes, Machado alabó al Presidente estadounidense por su decisión de enviar una operación militar a Venezuela para secuestrar a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, durante una entrevista para Fox News.

Durante una conversación que sostuvo con Sean Hannity para el medio, la líder opositora venezolana afirmó que el 3 de enero del 2026, día en el que el ejército estadounidense incursionó en Caracas para capturar a mandatario venezolano, será recordado como la fecha en la que "la justicia derrotó a la tiranía".

En distintas ocasiones en el pasado, Machado había pedido al mandatario estadounidense que interviniera para poner fin al régimen de Maduro en el país sudamericano, lo que generó opiniones divididas entre quienes están contra el chavismo y las personas que no apoyan la injerencia extranjera.

María Corina Machado recordó que cuando se enteró que ella sería galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 decidió que dedicaría este reconocimiento al Presidente Trump, pues consideraba que él lo merecía más que ella por su labor para lograr que Israel y Palestina llegaran a un alto al fuego.

"Mucha gente, la mayoría, dijo que era imposible de lograr lo que acababa de hacer el sábado 3 de enero, así que si creo que se lo merecía [el Nobel de la Paz] en octubre, imagínense ahora", afirmó.

En las horas posteriores a la captura de Maduro, Machado dijo que la oposición está preparada para hacer valer su mandato y tomar el poder. "Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a TODOS", añadió.

"A los venezolanos que están dentro de nuestro país, estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales", agregó la opositora.

A los venezolanos que están en el exterior, pidió que se movilicen, "activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo, y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela". "En estas horas decisivas, reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto", finalizó.