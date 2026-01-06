María Corina alaba a Trump por secuestrar Maduro e insiste que merece Nobel de la Paz

María Corina Machado afirmó que la fecha en ela que EU incursionó en Venezuela para secuestrar a Maduro por orden de Trump será recordada como "el día en el que la justicia derrotó a la tiranía".

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- María Corina Machado alabó este lunes al Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, por su decisión de enviar una operación militar a Venezuela para secuestrar a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, durante una entrevista para Fox News.

Durante una conversación que sostuvo con Sean Hannity para el medio, la líder opositora venezolana afirmó que el 3 de enero del 2026, día en el que el ejército estadounidense incursionó en Caracas para capturar a mandatario venezolano, será recordado como la fecha en la que "la justicia derrotó a la tiranía".

En distintas ocasiones en el pasado, Machado había pedido al mandatario estadounidense que interviniera para poner fin al régimen de Maduro en el país sudamericano, lo que generó opiniones divididas entre quienes están contra el chavismo y las personas que no apoyan la injerencia extranjera.

Durante una entrevista con Fox News, María Corina Machado recordó que cuando se enteró que ella sería galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 decidió que dedicaría este reconocimiento al Presidente Trump, pues consideraba que él lo merecía más que ella por su labor para lograr que Israel y Palestina llegaran a un alto al fuego.

"Mucha gente, la mayoría, dijo que era imposible de lograr lo que acababa de hacer el sábado 3 de enero, así que si creo que se lo merecía [el Nobel de la Paz] en octubre, imagínense ahora", afirmó.

Machado agregó que la fecha en la que las fuerzas militares de Estados Unidos incursionaron en Venezuela para secuestrar a Maduro "pasará a la historia como el día en el que la justicia derrotó a la tiranía. Es un hito y no sólo es enorme para el pueblo venezolano y para nuestro futuro, sino que es un gran paso para la humanidad, para la libertad y la dignidad".