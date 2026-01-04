Trump deja en el desamparo a Corina Machado y aguada la fiesta a la derecha global

Donald Trump afirmó ayer que María Corina Machado no cuenta con el apoyo del pueblo venezolano para convertirse en Presidenta del país sudamericano. Muchas figuras de la derecha han expresado su admiración hacia la opositora de Maduro, quienes no vieron con buenos ojos el mensaje del republicano.

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- En un giro que ha sacudido los cimientos de la alianza conservadora global, el Presidente Donald Trump descartó públicamente a la líder opositora venezolana María Corina Machado como figura central en la transición política de Venezuela tras el secuestro de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses.

Ayer, en una conferencia de prensa, Trump afirmó que Machado no tiene "el respeto y el respaldo" de su pueblo, por lo que no la ve como una opción para asumir la Presidencia de Venezuela.

"Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No tiene el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto para gobernar", indicó el republicano desde Mar-a-Lago y aseguró que no ha hablado con la política, quien en diciembre recibió el Premio Nobel de la Paz en medio de múltiples protestas y críticas.

¡No, señor Trump! Edmundo González es el presidente legítimo de Venezuela. Y María Corina Machado es su líder moral. Moralidad, señor Trump: palabra que no existe en su diccionario. https://t.co/bURwlzT4i3 — Enrique Krauze (@EnriqueKrauze) January 3, 2026

Tales comentarios han generado críticas entre figuras de la derecha internacional, quienes ven en dicho posicionamiento un abandono a los principios democráticos y anticomunistas que Machado representa, dejando a sus aliados en un limbo estratégico y diplomático.

Uno de los que no dudó en externar su desacuerdo con lo dicho por el Presidente de Estados Unidos fue el historiador Enrique Krauze, quien publicó el siguiente mensaje en su cuenta de X (antes Twitter):

"¡No, señor Trump! Edmundo González es el presidente legítimo de Venezuela. Y María Corina Machado es su líder moral. Moralidad, señor Trump: palabra que no existe en su diccionario".

El el pueblo de Venezuela ya había dado todo: utilizó todos los medios legales y pacíficos para quitar al dictador. El derecho internacional (DI) se violó hace mucho tiempo por el gobierno de Maduro; pronto veremos las verdaderas violaciones al DI que obliga a respetar la vida,… — Margarita Zavala (@Mzavalagc) January 3, 2026

Otra figura de la derecha mexicana que se vio afectada por las declaraciones de Trump fue la actual Diputada Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien participó en enero de 2025 en una manifestación a favor de María Corina Machado y el movimiento político Vente Venezuela.

En aquella ocasión, Zavala se refirió a la opositora venezolana como "una mujer valiente, demócrata, inspiradora de todas las niñas y de todas las mujeres".

Ayer, a través de redes sociales, publicó un mensaje en el cual señaló que el pueblo venezolano amaneció "con una sensación de libertad y con una esperanza cierta que no había tenido hace muchos años". Asimismo, compartió una fotografía difundida por Antonio Ledezma, exalcalde del Distrito Metropolitano de Caracas, en la que aparecen María Corina Machado y Edmundo González.

While deeply lamenting and firmly rejecting the violations of the United Nations Charter, our support remains clear and unequivocal: we stand with the people of Venezuela, with their right to choose freely, and with the millions who have defended the democratic path, including… — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) January 4, 2026

A Krauze y Zavala también se suman los casos de personajes como Lily Téllez, Xóchitl Gálvez, Kenia López Rabadán y los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox.

En diciembre de 2025, Téllez celebró el Nobel de la Paz que le fue otorgado a Machado y la llamó un ejemplo de valentía contra la dictadura: "¡Viva María Corina Machado! Premio Nobel de la Paz por su lucha contra el dictador narco terrorista de Venezuela. ¡Ánimo, mexicanos! Tenemos que defender a México ante la mafiocracia de Morena, aliada de Maduro", escribió.

Lo mismo hizo Vicente Fox, quien elogió a la opositora venezolana y la describió como "una mujer de temple histórico" y un faro para la democracia.

El exmandatario mexicano también dedicó ayer unas palabras (en inglés) a Machado, a quien manifestó su apoyo por defender la democracia en el país sudamericano.

Acabo de hablar con @MariaCorinaYA. Apoyo plenamente su llamado a la liberación y a la protección de los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro. Como todos los venezolanos, puede contar con el apoyo de Francia para alzar la voz en favor de una transición… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 3, 2026

"Si bien lamentamos profundamente y rechazamos firmemente las violaciones de la Carta de las Naciones Unidas, nuestro apoyo es claro e inequívoco: apoyamos al pueblo venezolano, su derecho a elegir libremente, y a los millones de personas que han defendido la vía democrática, incluida María Corina Machado. Debemos escuchar la pluralidad de voces, incluidas las de quienes se vieron obligados a abandonar su país, ya que tienen mucho que aportar a la reconstrucción nacional", publicó en X.

En el plano internacional también ha habido muchas figuras que han externado su admiración hacia María Corina Machado, incluido el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, que ayer afirmó haberse comunicado con ella.

"Apoyo plenamente su llamado a la liberación y a la protección de los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro. Como todos los venezolanos, puede contar con el apoyo de Francia para alzar la voz en favor de una transición pacífica, democrática y plenamente respetuosa de la voluntad soberana del pueblo venezolano", indicó en redes sociales.

Esto que ha dicho @POTUS es manifiestamente falso.@MariaCorinaYA es la líder indiscutible del pueblo venezolano. Como bien sabe @SecRubio pic.twitter.com/jHBMe6wRQh — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) January 3, 2026

Cayetana Álvarez de Toledo, militante del Partido Popular (PP) de España, también enfureció por el desdén de Trump hacia Corina Machado, al tachar como algo falso todo lo que declaró de la líder de Vente Venezuela.

"María Corina Macha es la líder indiscutible del pueblo venezolano. Como bien Marco Rubio", afirmó en una publicación que hizo en la red social X.

Y sí, Marco Rubio, Secretario de Estado de EU, ha dedicado más de un mensaje en favor de Machado, a quien incluso se refirió como "una de las mujeres más valientes del mundo" en 2024.

"Mientras otros comprensivamente huyeron, María Corina Machado se quedó en Venezuela y ha enfrentado valientemente al régimen de Maduro por más de una década. Ella es una heroína moderna y una de las personas más valientes del mundo", sostuvo en una publicación de julio de 2024, en el marco de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en el país sudamericano.

.@MariaCorinaYA mis felicitaciones por este reconocimiento más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la LIBERTAD y de la democracia.

Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela.

VLLC! https://t.co/4mXYzoFMtP — Javier Milei (@JMilei) October 10, 2025

Como esos, se pueden citar muchos otros ejemplos de cuadros de la derecha internacional, incluidos Santiago Abascal (líder de Vox), Mauricio Macri (expresidente de Argentina), Iván Duque (expresidente colombiano) y a Javier Milei, que felicitó en octubre a Machado por su Nobel de la Paz y le agradeció por la inspiración con la que ilumina "al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela".