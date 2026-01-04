La oposición mexicana, sin más qué ofrecer, aplaude la intervención de EU a Venezuela

Sugeyry Romina Gándara

03/01/2026 - 7:33 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Gobernadores de la 4T respaldan política de seguridad y exterior de CSP frente a EU

AMLO a Trump: Mande al carajo a los halcones; ni Bolívar ni Lincoln avalarían tiranía

El mundo condena intervención de EU en Venezuela; derecha mexicana y de AL festejan

Políticos del PAN, del PRI, empresarios y legisladores de derecha recibieron con júbilo la intervención de EU en Venezuela. Figuras como Ricardo Salinas Pliego, Lilly Téllez y Alejandro Moreno celebraron este sábado el secuestro de Nicolás Maduro, replicando una narrativa que justifica la violación de la soberanía venezolana e incluso sugiriendo que un escenario similar podría aplicarse en México.

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- La oposición en México, particularmente figuras de la derecha política y empresarial, celebró abiertamente y mostró su beneplácito por la intervención militar de Estados Unidos (EU) en Venezuela, una acción que implicó la violación de tratados internacionales y una incursión ilegal en territorio soberano para secuestrar al Presidente Nicolás Maduro. Lejos de condenar el hecho o advertir sobre el precedente que sienta para América Latina (AL), dirigentes, legisladores y empresarios expresaron júbilo y respaldo a la operación estadounidense.

Uno de los mensajes más efusivos fue el del empresario Ricardo Salinas Pliego.

“¡Felicidades, Venezuela es libre!”, escribió el evasor fiscal para mostrar su celebración por la violenta intervención militar de Estados Unidos en un país soberano.

Salinas Pliego no evitó reconocer que se trató de una invasión. Y es que, mientras a nivel internacional se ha alertado sobre el riesgo que supone una intervención militar ordenada por el mandatario republicano sin autorización del Congreso estadounidense y en abierta vulneración del derecho internacional, el empresario calificó el hecho como un acto “esperanzador”. El dueño de Grupo Salinas -que en México se pronuncia públicamente contra la violencia y la inseguridad– respaldó el uso de la fuerza militar cuando provino de Estados Unidos.

“La intervención de Estados Unidos en Venezuela es un aviso a los personajes autoritarios de todo el mundo y, en nuestro caso, una clara esperanza para México y los mexicanos: abusar de la democracia constitucional utilizando como escudo la 'voluntad del pueblo' tendrá graves consecuencias para la libertad de estos comunistas corruptos y su salud”, publicó.

Para tratar de justificar su postura a favor de la invasión ilegal, Salinas Pliego argumentó que resulta “ridículo” que los gobiernos autoritarios invoquen la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, al acusarlos de permitir abusos, homicidios, colusión con la ilegalidad, despilfarro de recursos públicos, pérdida de libertades y normalización de la miseria como forma de vida.

Aunque el empresario reconoció que hubo una intervención que vulneró la soberanía venezolana, justificó el uso de la fuerza militar extranjera.

“Lamentablemente, tuvo que ser a través del uso de la fuerza militar extranjera. Todo esto pudo haberse evitado si realmente se hubiera respetado la voluntad popular en la elección pasada, que Maduro se robó”, agregó.

En el mismo tono, Salinas Pliego criticó la postura del Gobierno de México y de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien rechazó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

“Recordemos que en aquel momento el Gobierno de México no tuvo ni el valor ni la congruencia para denunciar el fraude electoral, pero ahora sí se muestra muy preocupado y ‘condena la intervención’ del gobierno de Trump”, sostuvo.

Y añadió: “El @GobiernoMX debe ser más cuidadoso, tiene la obligación de seguir siendo un país libre y soberano. Vecino y socio comercial de Estados Unidos, y es indispensable cumplir con las reglas de la democracia y del Estado de Derecho. ¡Cuidado!”.

Sin embargo, el respaldo a la intervención no se limitó al ámbito empresarial. El Partido Acción Nacional (PAN) difundió un comunicado en el que evitó condenar la incursión militar de Estados Unidos en territorio venezolano y, en su lugar, centró su posicionamiento en rechazar lo que llamó la “narcotiranía de Nicolás Maduro, y sus consecuencias humanitarias y democráticas”, alineándose con la narrativa utilizada por Washington para justificar la operación.

“Ante los acontecimientos que hoy vive Venezuela, el Partido Acción Nacional expresa su más firme condena al régimen que ha oprimido sistemáticamente al pueblo venezolano y ha cancelado las libertades democráticas”, señaló el partido en su boletín de prensa.

El blanquiazul no hizo referencia a la presunta violación de la soberanía venezolana ni al uso de la fuerza militar extranjera, sino que, al igual que Salinas Pliego, dijo que los actos eran consecuencia del propio gobierno venezolano.

“La situación actual es consecuencia directa de una narcotiranía que abandonó la democracia para convertirse en una red criminal vinculada al narcotráfico, profundizando la pobreza y la exclusión. Más del 80 por ciento de la población vive en condiciones de miseria, más de ocho millones de personas han sido forzadas al exilio y cientos de ciudadanos permanecen encarcelados por motivos políticos. A ello se suma el fraude electoral cometido en las elecciones presidenciales de 2024, que negó al pueblo venezolano su derecho a decidir libremente”, se lee en su comunicado.

Por otra parte, el PAN también se pronunció por una transición política pacífica y exigió la liberación de presos políticos.

Las fuerzas armadas de EU se apoderaron de un segundo buque petrolero de Venezuela, según información revelada por tres funcionarios estadounidenses.
Previamente EU había capturado dos buques petroleros de Venezuela. Foto: Marines de EU

“Acción Nacional se pronuncia por una transición pacífica a la democracia, en la que se garantice al pueblo venezolano la posibilidad de elegir su futuro político con plena libertad, sin injerencias ni persecución. Asimismo, exigimos la liberación inmediata de todas y todos los presos políticos, como condición indispensable para iniciar un proceso genuino de reconciliación nacional y restitución del Estado de Derecho”, abundó.

Cabe señalar que entre los presos políticos que hay en Venezuela se encuentran Freddy Superlano, coordinador nacional de Voluntad Popular; Roland Carreño, periodista del mismo partido; Perkins Rocha, coordinador jurídico de Vente Venezuela; Biagio Pilieri, coordinador nacional de Convergencia y miembro del equipo de campaña opositor; Jesús Armas, exconcejal de Caracas; y Luis Somaza, líder de Voluntad Popular, quienes fueron detenidos o permanecen incomunicados en distintos momentos desde 2024 y 2025.

Por su parte, la Senadora panista Lilly Téllez celebró la captura del mandatario venezolano. Con una imagen falsa y generada con inteligencia artificial (IA), difundió en sus redes sociales el mensaje: “La justicia llegó tarde, pero llegó”.

Con esa imagen, la legisladora festejó el secuestro de Maduro e incluso hasta sugirió que un hecho similar debería ocurrir en México.

“Que esta foto sirva de ejemplo para los narcopolíticos mexicanos, cómplices del tirano Nicolás Maduro”, expresó.

Es importante recordar que Tellez –quien llegó al poder de la mano de Morena y luego dejó el partido para irse al otro extremo– ha sostenido reiteradamente y sin presentar pruebas que en México existe un “narcogobierno”, una narrativa que ha buscado equiparar con la situación venezolana, pues su discurso coincide con el que en su momento impulsó la opositora venezolana María Corina Machado y que la Senadora ha retomado incluso en entrevistas concedidas en Estados Unidos.

La misma postura se le ha visto al dirigente nacional de lo que queda del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, que incluso ha ido a Estados Unidos para acusar al Gobierno de México de supuesta dictadura.

El también Senador celebró públicamente la intervención ilegal de Estados Unidos.

“Desde México, saludamos la caída de una narcodictadura terrorista y comunista que nunca debió existir”, lanzó en su cuenta en X.

Moreno afirmó que la detención de Nicolás Maduro marcaba un punto de quiebre para América Latina.

“Su régimen corrupto, represor, que pactó con los cárteles del crimen organizado, donde habían instaurado una narcodictadura terrorista y comunista, destruyó a Venezuela desde dentro. Violó derechos humanos, anuló los poderes del Estado y se aferró al poder aplastando al pueblo”, apuntó.

Al igual que Lilly Téllez, el dirigente priista mostró su deseo de que el precedente venezolano pudiera replicarse en otros países, particularmente en México, sin mostrar interés o preocupación en el riesgo que supone la vulneración de la soberanía nacional ni el uso de la fuerza militar extranjera como mecanismo de presión política.

“Que esto sea una lección para toda la región, para México, porque ningún régimen que pisotea la Ley, destruye las instituciones, no respeta la democracia, las libertades y se aferra al poder, es eterno. Más temprano que tarde, cae. ¡Tiempo al tiempo, van a caer! #VenezuelaLibre”, escribió.

Una derecha descarnada

La operación militar invasiva estadounidense en la madrugada, que derivó en el secuestro del Presidente Nicolás Maduro en territorio venezolano, se realizó sin autorización de organismos multilaterales y sin que mediara una declaración formal de guerra, una acción contraria al derecho internacional, y a principios como la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, pilares del sistema internacional y de la política exterior mexicana.

“Creo que hoy he visto los lideres, las manifestaciones en las calles, veo declaraciones de diferentes actores político y creo que la democracia se está suicidando. Creo que celebrar o permitir, cual quiera de las dos cosas, el bombardeo de Venezuela, creo que nos lleva a un callejón sin salida”, expresó el analista político Juan Carlos Monedero, en entrevista con "Los Periodistas" este 3 de enero.

“No es por defender a Maduro. Maduro cometió errores evidentes e inaceptables. Pero el hecho de que digan ‘Vamos por el petróleo venezolano, que nosotros vamos a explotar y vender’, eso es el más puro imperialismo del siglo XIX, del robo de los recursos naturales, que se supone ya lo habíamos superado. Ya no era esa época; pues no, señores, estamos de retorno, y de una manera descarada”, calificó por su parte, Lorenzo Meyer, historiador y profesor emérito del Colegio de México, al referirse al tema.

Sin embargo, en el discurso de figuras empresariales y legisladores de oposición en México, estos principios quedaron ausentes. En su lugar, se impuso una narrativa que justifica la incursión armada bajo el argumento de que el régimen venezolano había perdido legitimidad democrática y que el uso de la fuerza era inevitable.

“¿Qué posición va a tomar la derecha mexicana? Que de seguro con esto se siente un poco aliviada de su marginalidad”, dijo el historiador.

Meyer advirtió que a partir de este hacho se muestra que Estados Unidos “va ser un obstáculo muy serio para la evolución interna de México”.

“A partir de este hecho, Estados Unidos marcha, va tambor batiente, hacia una derecha muy descarnada. México, por la vía electoral, se deshizo de la figura creada por el PRI, del partido de Estado y del autoritarismo que dominó todo el siglo XX. Ya se deshizo de ese pasado, al menos en parte, y marcha por el centroizquierda, con mucha prudencia: no va a derrocar al capitalismo ni a hacer una revolución socialista, pero sí se desplaza hacia la izquierda”.

Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Alejandro De la Garza

La batalla por la narrativa entre la 4T y el antigobiernismo

"La 4T ha convertido la narrativa en su principal instrumento de legitimación al sustentarla en un relato...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Tensiones que ahorcan

"2025 fue un año en el que, como pocas veces en nuestra historia, confluyeron diversas tensiones estructurales...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Des-propósitos de Año Nuevo

"Si nos atuviéramos al juego de los ritos anuales, deberíamos en este momento formular una lista de...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
María Rivera

Memoria

"Con puntualidad de relojero, llegamos al próximo año… El año que recién termina, y en el que...
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

2025: no dejar más espacio a los carroñeros
Por Juan Carlos Monedero

2025: no dejar más espacio a los carroñeros

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”
Por Ana Lilia Pérez

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”

Adiós al neoliberalismo
Por Alejandro Páez Varela

Adiós al neoliberalismo

+ Sección

Galileo

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Senado suspendió la reunión en la que se aprobaría la entrada de tropas estadounidenses a México y condenó la intervención de EU en Venezuela.
1

El Senado suspende aprobación de entrada de tropas de EU; condena ataque a Venezuela

AMLO a Trump: Mande al carajo a los halcones; ni Bolívar ni Lincoln aceptarían tiranía de EU
2

AMLO a Trump: Mande al carajo a los halcones; ni Bolívar ni Lincoln avalarían tiranía

Donald Trump anuncia captura y traslado del Presidente Nicolás Maduro
3

El Gobierno de Venezuela se reagrupa ante el ataque de EU y el secuestro de Maduro

ENTREVISTA ¬ Nadie hizo nada por Gaza y ahora es Venezuela. ¿Quién sigue?: Monedero
4

ENTREVISTA ¬ Nadie hizo nada por Gaza y ahora es Venezuela. ¿Quién sigue?: Monedero

Manifestantes protestaron frente a la Embajada de los Estados Unidos en la CDMx por el ataque contra Venezuela y el secuestro del Presidente Nicolás Maduro.
5

FOTOS ¬ Cientos protestan frente a Embajada de EU en México; piden libertad de Maduro

Corina Machado pide que asuma Edmundo González.
6

Trump descarta a María Corina Machado para Venezuela. Ella pide a Edmundo González

Trump informa sobre secuestro de Maduro
7

El ejército de EU se quedará en Venezuela para asegurar el petróleo, anuncia Trump

La Vicepresidenta de Venezuela hizo un llamado a los venezolanos a defender la independencia del país y anunció el decreto que había sido ya firmado por Nicolás Maduro para instalar el Consejo de Defensa de la Nación que fue entregado a la Presidenta el Tribunal Supremo de Justicia para su respaldo Constitucional. 
8

La Presidenta interina habla de resistir; Venezuela se reorganiza tras el golpe de EU

Irán, Rusia y Cuba, aliados estratégicos de Caracas, rechazaron la ofensiva estadounidense en Venezuela mientras que la derecha latinoamericana celebró el secuestro de Nicolás Maduro.
9

El mundo condena intervención de EU en Venezuela; derecha mexicana y de AL festejan

La oposición en México, particularmente figuras de la derecha política y empresarial, celebró abiertamente la intervención militar de EU) en Venezuela.
10

La oposición mexicana, sin más qué ofrecer, aplaude la intervención de EU a Venezuela

El avión en el que fue transportado Nicolás Maduro tras ser detenido por fuerzas militares de EU en Venezuela aterrizó en un aeropuerto de Nueva York.
11

VIDEO ¬ Maduro aterriza en Nueva York tras secuestro en Venezuela por militares de EU

Donald Trump supervisó la Operación Resolución Absoluta.
12

Operación Resolución Absoluta: ¿Cómo fue el secuestro de Maduro en Venezuela?

La apuesta del Gobierno de la Ciudad de México para 2026 es integrar la red de movilidad: trolebús, Tren Ligero, Cablebús, Metro y bicicleta como partes de un mismo sistema.
13

Tren Ajolote, más Trolebús, ciclovías y Cablebús: así se moverá la CdMx en 2026

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
14

Empresa que hizo obras en tramo siniestrado del Tren es ligada a abusos y corrupción

El golpe que ha asestado el Gobierno de Trump a Nicolás Maduro es la culminación de un lustro de agresiones, denuncias, sanciones contra el país sudamericano.
15

Trump acusó a Maduro de narco en 2020, respaldó a opositores y asestó el golpe final

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La oposición en México, particularmente figuras de la derecha política y empresarial, celebró abiertamente la intervención militar de EU) en Venezuela.
1

La oposición mexicana, sin más qué ofrecer, aplaude la intervención de EU a Venezuela

ENTREVISTA ¬ Nadie hizo nada por Gaza y ahora es Venezuela. ¿Quién sigue?: Monedero
2

ENTREVISTA ¬ Nadie hizo nada por Gaza y ahora es Venezuela. ¿Quién sigue?: Monedero

El golpe que ha asestado el Gobierno de Trump a Nicolás Maduro es la culminación de un lustro de agresiones, denuncias, sanciones contra el país sudamericano.
3

Trump acusó a Maduro de narco en 2020, respaldó a opositores y asestó el golpe final

Manifestantes protestaron frente a la Embajada de los Estados Unidos en la CDMx por el ataque contra Venezuela y el secuestro del Presidente Nicolás Maduro.
4

FOTOS ¬ Cientos protestan frente a Embajada de EU en México; piden libertad de Maduro

El Senado suspendió la reunión en la que se aprobaría la entrada de tropas estadounidenses a México y condenó la intervención de EU en Venezuela.
5

El Senado suspende aprobación de entrada de tropas de EU; condena ataque a Venezuela

Donald Trump supervisó la Operación Resolución Absoluta.
6

Operación Resolución Absoluta: ¿Cómo fue el secuestro de Maduro en Venezuela?

El avión en el que fue transportado Nicolás Maduro tras ser detenido por fuerzas militares de EU en Venezuela aterrizó en un aeropuerto de Nueva York.
7

VIDEO ¬ Maduro aterriza en Nueva York tras secuestro en Venezuela por militares de EU

Gobernadoras y gobernadores de la 4T respaldaron la política de seguridad de Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) y la política exterior de México frente a EU.
8

Gobernadores de la 4T respaldan política de seguridad y exterior de CSP frente a EU

AMLO a Trump: Mande al carajo a los halcones; ni Bolívar ni Lincoln aceptarían tiranía de EU
9

AMLO a Trump: Mande al carajo a los halcones; ni Bolívar ni Lincoln avalarían tiranía

Irán, Rusia y Cuba, aliados estratégicos de Caracas, rechazaron la ofensiva estadounidense en Venezuela mientras que la derecha latinoamericana celebró el secuestro de Nicolás Maduro.
10

El mundo condena intervención de EU en Venezuela; derecha mexicana y de AL festejan

Después de permanecer en el poder por más de 12 años, finalmente Nicolás Maduro deja la presidencia de Venezuela luego de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara su captura y la de su esposa, Cilia Flores, tras un ataque militar de gran escala contra bases militares y sistemas de comunicación en Caracas, durante la madrugada de este sábado.
11

PERFIL ¬ Nicolás Maduro, el heredero de la revolución chavista, cae por golpe de EU

La Vicepresidenta de Venezuela hizo un llamado a los venezolanos a defender la independencia del país y anunció el decreto que había sido ya firmado por Nicolás Maduro para instalar el Consejo de Defensa de la Nación que fue entregado a la Presidenta el Tribunal Supremo de Justicia para su respaldo Constitucional. 
12

La Presidenta interina habla de resistir; Venezuela se reorganiza tras el golpe de EU