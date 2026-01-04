La oposición mexicana, sin más qué ofrecer, aplaude la intervención de EU a Venezuela

Políticos del PAN, del PRI, empresarios y legisladores de derecha recibieron con júbilo la intervención de EU en Venezuela. Figuras como Ricardo Salinas Pliego, Lilly Téllez y Alejandro Moreno celebraron este sábado el secuestro de Nicolás Maduro, replicando una narrativa que justifica la violación de la soberanía venezolana e incluso sugiriendo que un escenario similar podría aplicarse en México.

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- La oposición en México, particularmente figuras de la derecha política y empresarial, celebró abiertamente y mostró su beneplácito por la intervención militar de Estados Unidos (EU) en Venezuela, una acción que implicó la violación de tratados internacionales y una incursión ilegal en territorio soberano para secuestrar al Presidente Nicolás Maduro. Lejos de condenar el hecho o advertir sobre el precedente que sienta para América Latina (AL), dirigentes, legisladores y empresarios expresaron júbilo y respaldo a la operación estadounidense.

Uno de los mensajes más efusivos fue el del empresario Ricardo Salinas Pliego.

“¡Felicidades, Venezuela es libre!”, escribió el evasor fiscal para mostrar su celebración por la violenta intervención militar de Estados Unidos en un país soberano.

Salinas Pliego no evitó reconocer que se trató de una invasión. Y es que, mientras a nivel internacional se ha alertado sobre el riesgo que supone una intervención militar ordenada por el mandatario republicano sin autorización del Congreso estadounidense y en abierta vulneración del derecho internacional, el empresario calificó el hecho como un acto “esperanzador”. El dueño de Grupo Salinas -que en México se pronuncia públicamente contra la violencia y la inseguridad– respaldó el uso de la fuerza militar cuando provino de Estados Unidos.

“La intervención de Estados Unidos en Venezuela es un aviso a los personajes autoritarios de todo el mundo y, en nuestro caso, una clara esperanza para México y los mexicanos: abusar de la democracia constitucional utilizando como escudo la 'voluntad del pueblo' tendrá graves consecuencias para la libertad de estos comunistas corruptos y su salud”, publicó.

Para tratar de justificar su postura a favor de la invasión ilegal, Salinas Pliego argumentó que resulta “ridículo” que los gobiernos autoritarios invoquen la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, al acusarlos de permitir abusos, homicidios, colusión con la ilegalidad, despilfarro de recursos públicos, pérdida de libertades y normalización de la miseria como forma de vida.

Aunque el empresario reconoció que hubo una intervención que vulneró la soberanía venezolana, justificó el uso de la fuerza militar extranjera.

“Lamentablemente, tuvo que ser a través del uso de la fuerza militar extranjera. Todo esto pudo haberse evitado si realmente se hubiera respetado la voluntad popular en la elección pasada, que Maduro se robó”, agregó.

En el mismo tono, Salinas Pliego criticó la postura del Gobierno de México y de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien rechazó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

“Recordemos que en aquel momento el Gobierno de México no tuvo ni el valor ni la congruencia para denunciar el fraude electoral, pero ahora sí se muestra muy preocupado y ‘condena la intervención’ del gobierno de Trump”, sostuvo.

Y añadió: “El @GobiernoMX debe ser más cuidadoso, tiene la obligación de seguir siendo un país libre y soberano. Vecino y socio comercial de Estados Unidos, y es indispensable cumplir con las reglas de la democracia y del Estado de Derecho. ¡Cuidado!”.

Felicidades, Venezuela es libre!!! La intervención de Estados Unidos en Venezuela es un aviso a los personajes autoritarios de todo el mundo y, en nuestro caso, una clara esperanza para México y los mexicanos: abusar de la democracia constitucional utilizando como escudo la… https://t.co/VqJtPBNBZS — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) January 3, 2026

Sin embargo, el respaldo a la intervención no se limitó al ámbito empresarial. El Partido Acción Nacional (PAN) difundió un comunicado en el que evitó condenar la incursión militar de Estados Unidos en territorio venezolano y, en su lugar, centró su posicionamiento en rechazar lo que llamó la “narcotiranía de Nicolás Maduro, y sus consecuencias humanitarias y democráticas”, alineándose con la narrativa utilizada por Washington para justificar la operación.

“Ante los acontecimientos que hoy vive Venezuela, el Partido Acción Nacional expresa su más firme condena al régimen que ha oprimido sistemáticamente al pueblo venezolano y ha cancelado las libertades democráticas”, señaló el partido en su boletín de prensa.

El blanquiazul no hizo referencia a la presunta violación de la soberanía venezolana ni al uso de la fuerza militar extranjera, sino que, al igual que Salinas Pliego, dijo que los actos eran consecuencia del propio gobierno venezolano.

“La situación actual es consecuencia directa de una narcotiranía que abandonó la democracia para convertirse en una red criminal vinculada al narcotráfico, profundizando la pobreza y la exclusión. Más del 80 por ciento de la población vive en condiciones de miseria, más de ocho millones de personas han sido forzadas al exilio y cientos de ciudadanos permanecen encarcelados por motivos políticos. A ello se suma el fraude electoral cometido en las elecciones presidenciales de 2024, que negó al pueblo venezolano su derecho a decidir libremente”, se lee en su comunicado.

Por otra parte, el PAN también se pronunció por una transición política pacífica y exigió la liberación de presos políticos.

“Acción Nacional se pronuncia por una transición pacífica a la democracia, en la que se garantice al pueblo venezolano la posibilidad de elegir su futuro político con plena libertad, sin injerencias ni persecución. Asimismo, exigimos la liberación inmediata de todas y todos los presos políticos, como condición indispensable para iniciar un proceso genuino de reconciliación nacional y restitución del Estado de Derecho”, abundó.

Cabe señalar que entre los presos políticos que hay en Venezuela se encuentran Freddy Superlano, coordinador nacional de Voluntad Popular; Roland Carreño, periodista del mismo partido; Perkins Rocha, coordinador jurídico de Vente Venezuela; Biagio Pilieri, coordinador nacional de Convergencia y miembro del equipo de campaña opositor; Jesús Armas, exconcejal de Caracas; y Luis Somaza, líder de Voluntad Popular, quienes fueron detenidos o permanecen incomunicados en distintos momentos desde 2024 y 2025.

Por su parte, la Senadora panista Lilly Téllez celebró la captura del mandatario venezolano. Con una imagen falsa y generada con inteligencia artificial (IA), difundió en sus redes sociales el mensaje: “La justicia llegó tarde, pero llegó”.

Con esa imagen, la legisladora festejó el secuestro de Maduro e incluso hasta sugirió que un hecho similar debería ocurrir en México.

“Que esta foto sirva de ejemplo para los narcopolíticos mexicanos, cómplices del tirano Nicolás Maduro”, expresó.

Es importante recordar que Tellez –quien llegó al poder de la mano de Morena y luego dejó el partido para irse al otro extremo– ha sostenido reiteradamente y sin presentar pruebas que en México existe un “narcogobierno”, una narrativa que ha buscado equiparar con la situación venezolana, pues su discurso coincide con el que en su momento impulsó la opositora venezolana María Corina Machado y que la Senadora ha retomado incluso en entrevistas concedidas en Estados Unidos.

La misma postura se le ha visto al dirigente nacional de lo que queda del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, que incluso ha ido a Estados Unidos para acusar al Gobierno de México de supuesta dictadura.

El también Senador celebró públicamente la intervención ilegal de Estados Unidos.

“Desde México, saludamos la caída de una narcodictadura terrorista y comunista que nunca debió existir”, lanzó en su cuenta en X.

Moreno afirmó que la detención de Nicolás Maduro marcaba un punto de quiebre para América Latina.

“Su régimen corrupto, represor, que pactó con los cárteles del crimen organizado, donde habían instaurado una narcodictadura terrorista y comunista, destruyó a Venezuela desde dentro. Violó derechos humanos, anuló los poderes del Estado y se aferró al poder aplastando al pueblo”, apuntó.

La justicia llegó tarde, pero llegó. Que esta foto sirva de ejemplo para los narcopolíticos mexicanos, cómplices del tirano Nicolás Maduro. Los venezolanos tienen derecho a ser libres. pic.twitter.com/PnSsEPOOU8 — Lilly Téllez (@LillyTellez) January 3, 2026

Al igual que Lilly Téllez, el dirigente priista mostró su deseo de que el precedente venezolano pudiera replicarse en otros países, particularmente en México, sin mostrar interés o preocupación en el riesgo que supone la vulneración de la soberanía nacional ni el uso de la fuerza militar extranjera como mecanismo de presión política.

“Que esto sea una lección para toda la región, para México, porque ningún régimen que pisotea la Ley, destruye las instituciones, no respeta la democracia, las libertades y se aferra al poder, es eterno. Más temprano que tarde, cae. ¡Tiempo al tiempo, van a caer! #VenezuelaLibre”, escribió.

Una derecha descarnada

La operación militar invasiva estadounidense en la madrugada, que derivó en el secuestro del Presidente Nicolás Maduro en territorio venezolano, se realizó sin autorización de organismos multilaterales y sin que mediara una declaración formal de guerra, una acción contraria al derecho internacional, y a principios como la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, pilares del sistema internacional y de la política exterior mexicana.

“Creo que hoy he visto los lideres, las manifestaciones en las calles, veo declaraciones de diferentes actores político y creo que la democracia se está suicidando. Creo que celebrar o permitir, cual quiera de las dos cosas, el bombardeo de Venezuela, creo que nos lleva a un callejón sin salida”, expresó el analista político Juan Carlos Monedero, en entrevista con "Los Periodistas" este 3 de enero.

La detención del dictador y delincuente internacional @NicolasMaduro marca un punto de quiebre en América Latina. Su régimen corrupto, represor, que pactó con los cárteles del crimen organizado, donde habían instaurado una narcodictadura terrorista y comunista, destruyó a… pic.twitter.com/EFRw3CFBjd — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) January 3, 2026

“No es por defender a Maduro. Maduro cometió errores evidentes e inaceptables. Pero el hecho de que digan ‘Vamos por el petróleo venezolano, que nosotros vamos a explotar y vender’, eso es el más puro imperialismo del siglo XIX, del robo de los recursos naturales, que se supone ya lo habíamos superado. Ya no era esa época; pues no, señores, estamos de retorno, y de una manera descarada”, calificó por su parte, Lorenzo Meyer, historiador y profesor emérito del Colegio de México, al referirse al tema.

Sin embargo, en el discurso de figuras empresariales y legisladores de oposición en México, estos principios quedaron ausentes. En su lugar, se impuso una narrativa que justifica la incursión armada bajo el argumento de que el régimen venezolano había perdido legitimidad democrática y que el uso de la fuerza era inevitable.

“¿Qué posición va a tomar la derecha mexicana? Que de seguro con esto se siente un poco aliviada de su marginalidad”, dijo el historiador.

Meyer advirtió que a partir de este hacho se muestra que Estados Unidos “va ser un obstáculo muy serio para la evolución interna de México”.