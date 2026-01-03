Gobernadores de la 4T respaldan política de seguridad y exterior de CSP frente a EU

La postura del Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, ante la intervención de EU en Venezuela recibió el respaldo de las gobernadoras y los gobernadores de la 4T, quienes coincidieron en que "todo conflicto debe resolverse por la vía del derecho y mediante los organismos internacionales".

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- Gobernadoras y gobernadores de la llamada Cuarta Transformación (4T) manifestaron este sábado su respaldo a la política de seguridad impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la política exterior de México frente a la intervención militar de Estados Unidos (EU) en Venezuela, la cual se gestó por la madrugada para secuestrar a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

En un posicionamiento difundido a través de redes sociales, las y los mandatarios de la 4T reconocieron "la coordinación permanente y eficaz con el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal", así como los esfuerzos conjuntos que se desarrollan en sus respectivas entidades.

Asimismo, respaldaron "en todos sus términos la postura constitucional y de principios de la política exterior expresada por la Presidenta de la República, convencidos de que todo conflicto debe resolverse por la vía del derecho y mediante los organismos internacionales".

Las y los gobernadores de la Cuarta Transformación expresamos nuestro respaldo a la política de seguridad y a la postura de política exterior encabezadas por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmes en la defensa de la soberanía, el derecho y la paz. pic.twitter.com/8vOhH8U69N — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) January 3, 2026

"Reconocemos firmemente el liderazgo de la Presidenta de México, quien ha encabezado con responsabilidad, visión de Estado y compromiso social la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad, orientada a garantizar la paz, la gobernabilidad y el bienestar del pueblo de México", se lee en el pronunciamiento firmado por 23 gobernadoras y gobernadores del país, y por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Clara Brugada Molina.

Desde su punto de vista, "esta conducción ha comenzado a generar resultados claros y verificables, como la reducción del 37 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, así como una importante disminución en delitos de alto impacto, lo que confirma que la estrategia avanza en la dirección correcta y prioriza la protección de la vida y la tranquilidad de las familias mexicanas".

"En este esfuerzo conjunto, destacamos el papel fundamental de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y las instituciones de seguridad pública, cuyo actuar se rige por el respeto irrestricto a la Constitución, a los derechos humanos y al compromiso permanente con la ciudadanía, bajo la conducción del Gobierno de México", añadieron las y los mandatarios estatales.

Las gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación cerramos filas en defensa de la soberanía, la paz y el derecho.

Respaldamos con firmeza el liderazgo de la Presidenta @Claudiashein y una política exterior basada en principios, diálogo y respeto entre naciones. México… pic.twitter.com/VelUECwK1l — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 3, 2026

Por último, refrendaron su "compromiso de mantener una coordinación permanente, leal y corresponsable con el Gobierno de la República, sumando capacidades, información y esfuerzos institucionales para fortalecer la seguridad pública, la gobernabilidad democrática y la paz social en todas las entidades federativas".

El documento fue suscrito por Marina del Pilar Ávila Olmeda, Gobernadora de Baja California (BC); Víctor Manuel Castro Cosío, Gobernador de Baja California Sur (BCS); Layda Elena Sansores San Román, Gobernadora de Campeche; Eduardo Ramírez Aguilar, Gobernador de Chiapas; Clara Marina Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx); Indira Vizcaíno Silva, Gobernadora de Colima; y Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México (Edomex).

También se sumaron Evelyn Cecia Salgado Pineda, Gobernadora de Guerrero; Julio Ramón Menchaca Salazar, Gobernador de Hidalgo; Alfredo Ramírez Bedolla, Gobernador de Michoacán; Margarita González Saravia Calderón, Gobernadora de Morelos; Miguel Ángel Navarro Quintero, Gobernador de Nayarit; Salomón Jara Cruz, Gobernador de Oaxaca; Alejandro Armenta Mier, Gobernador de Puebla; y Mara Lezama Espinosa, Gobernadora de Quintana Roo.

A su vez, figuran los nombres de José Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí (SLP); Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa; Alfonso Durazo Montaño, Gobernador de Sonora; Javier May Rodríguez, Gobernador de Tabasco; Américo Villarreal Anaya, Gobernador de Tamaulipas; Lorena Cuéllar Cisneros, Gobernadora de Tlaxcala; Norma Rocío Nahle García, Gobernadora de Veracruz; Joaquín Jesús Díaz Mena, Gobernador de Yucatán; y David Monreal Ávila, Gobernador de Zacatecas.

¿Qué pasó en Venezuela?

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, confirmó que esta madrugada se realizó una intervención militar en Venezuela, denominada Operación Resolución Absoluta, en la que participaron las fuerzas armadas estadounidenses con un gran despliegue por tierra y aire.

La maniobra, descrita como "discreta" y "precisa" por Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, tomó dos décadas de planeación y un amplio trabajo de inteligencia.

El plan consistió, según Trump, en "un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el Presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país".

Pam Bondi, Fiscal General de Estados Unidos, dio a conocer este día que Nicolás Maduro y Cilia Flores "han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York". En su cuenta de X, antes Twitter, reveló que el mandatario venezolano fue "acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos".

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

"Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses. En nombre de todo el Departamento de Justicia de EU, quiero agradecer al Presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales", escribió Bondi.

Por otra parte, Trump anunció que “Estados Unidos manejará Venezuela” hasta que sea segura y tenga transición de poder, y amenazó con lanzar "un segundo ataque mucho mayor si es necesario".

Durante una conferencia de prensa desde Mar-a-Lago, insistió en que EU explotará las vastas reservas petroleras de Venezuela y venderá "grandes cantidades" a otros países, lo que dejará grandes ganancias a su nación.

Además, el magnate descartó que María Corina Machado, lideresa opositora venezolana, pueda quedar al frente del gobierno de Venezuela tras el secuestro de Nicolás Maduro, pues afirmó que no tiene "el respeto y el respaldo" de su pueblo.

Más tarde, Delcy Rodríguez, Vicepresidenta de Venezuela, convocó al Consejo de Defensa de la Nación y exigió la liberación de Nicolás Maduro, “único Presidente de Venezuela”.

“Exigimos la inmediata liberación del Presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores”, declaró Rodríguez en rueda de prensa, donde acusó que fueron secuestrados por Estados Unidos.

¿Cuál es la postura del Gobierno de México?

El Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, condenó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela que, según Donald Trump, llevó a la captura de Nicolás Maduro.

"El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)", sostuvo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado.

México hizo un llamado urgente a respetar el derecho internacional, "con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU", a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos.

La Cancillería mexicana aseguró que América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias, y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza, de modo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional.

"México reitera enfáticamente que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes, por lo que reafirma su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación", compartió.

El Gobierno mexicano también instó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a actuar inmediatamente para contribuir a la desescalada de las tensiones, a facilitar el diálogo, y a generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional.

El Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas dice textualmente: “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 3, 2026

La Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto de la Embajada de México en Venezuela, agregó que se mantendrá en permanente comunicación con las personas mexicanas residentes en ese país para asistirles de cualquier forma necesaria.

"Se recomienda a tales personas permanecer atentas a la información que se genere en las próximas horas, así como comunicarse a los teléfonos y canales de emergencia", finalizó.

Posteriormente, Claudia Sheinbaum reiteró que el Gobierno de México está a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto, esto tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

“Nosotros defendemos la Doctrina Estrada y lo que representa la política exterior de nuestro país que está establecida en la Constitución, que está en contra de las intervenciones y a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto, de igual manera el artículo segundo de la Carta de Naciones Unidas establece claramente que no debe haber intervención militar sin una solución multilateral dentro del marco de Naciones Unidas. Ese es nuestro posicionamiento”, comentó.

En su gira de trabajo por Tlaxcala, Sheinbaum Pardo subrayó que con el gobierno de Estados Unidos se tiene una buena relación de entendimiento, comunicación y de colaboración sin subordinación.

Luego volvió a referirse al tema en redes sociales con la publicación del siguiente mensaje: "La gran enseñanza de Benito Juárez en estos momentos debe guiar también a Estados Unidos: entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz".