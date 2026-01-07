"Dudar es traición": Diosdado encabeza resistencia chavista y enciende focos en EU

Redacción/SinEmbargo

07/01/2026 - 5:58 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

VIDEOS ¬ EU toma por la fuerza 2 petroleros ligados a Venezuela; uno de ellos es ruso

La ONU rechaza las justificaciones de EU por el bombardeo e intervención en Venezuela

DATOS ¬ La denuncia de EU contra Maduro por narco salpica al México de Fox y Calderón

Diosdado Cabello Rondón es, sin lugar a dudas, una de las principales figuras de poder en Venezuela y un representante clave del chavismo. Con una trayectoria que incluye ser actual Ministro de Interior, Justicia y Paz, miembro de las Fuerzas Armadas y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), su influencia en la política venezolana es innegable.

Fue un hombre cercano al fallecido Hugo Chávez, participando en el golpe de Estado fallido de 1992 y ocupando diversos cargos de alto nivel. En la actualidad, enfrenta acusaciones de narcotráfico por parte de la Fiscalía de Estados Unidos, un país con el que ha mantenido una postura beligerante, y por el que es considerado un factor impredecible en el futuro político de Venezuela.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).– Diosdado Cabello Rondón es sin dudas una de las principales figuras de poder en Venezuela. El actual Ministro de Interior, Justicia y Paz, miembro de las Fuerzas Armadas venezolanas y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela llegó a ser incluso Presidente interino cuando en 2002 un golpe de Estado opositor quitó del poder por tan solo unas horas al fallecido Hugo Chávez. Cabello Rondón también ha sido presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y vicepresidente.

Diosdado Cabello fue uno de los hombres más cercanos a Chávez. Fue su alumno en la Academia Militar y participó junto a él, como teniente del Ejército, en el fallido golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 contra Carlos Andrés Pérez. Con Chávez como Presidente, Diosdado Cabello fue su Jefe de Gabinete en 2001 y Gobernador de Miranda. Ya con Maduro, fue nombrado en 2024 en el cargo actual que ocupa en el Ministerio del Interior, siendo el responsable de la seguridad interna de Venezuela.

En la acusación que enfrenta Nicolás Maduro por narcotráfico y otros delitos figura Cabello Rondón, a quienes la Fiscalía de EU acusa de asociarse desde 1999 “con narcoterroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua”, de acuerdo con lo que se establece en la acusación actualizada este fin de semana en la que Estados Unidos se retractó de la existencia del “Cártel de los Soles”, del cual —aseguraba la Fiscalía estadounidense— formaba parte Cabello Rondón.

De hecho, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el 10 de enero de 2025 que aumentaría la recompensa de 10 millones de dólares hasta 25 millones de dólares.

A eso se suma que al menos cinco miembros de la familia Cabello están en la lista negra del Tesoro de Estados Unidos por presunta corrupción, acusaciones que Cabello y sus familiares niegan como parte de una campaña de desprestigio contra el gobierno. Entre ellos se encuentran su hermano menor, José Cabello , quien dirige la agencia tributaria del país, y su hija, Daniella Cabello , una figura de la alta sociedad que dirige una iniciativa estatal para promover las exportaciones venezolanas, como el café y el chocolate. Diosdado Cabello está casado con Marleny Josefina Contreras Hernández, actual Diputada de la Asamblea Nacional y exministra de Gobierno.

Diosdado participó el lunes en la ceremonia de juramentación de Delcy Rodríguez como Presidenta de Venezuela, en la que estuvieron presentes varias facciones del gobernante partido socialista. Por la noche de ese días, según reporta The Wall Street Journal, “Cabello portaba un rifle y alborotaba a las fuerzas de seguridad uniformadas de negro antes de que patrullaran Caracas para impedir que los ciudadanos protestaran”.

En Venezuela está decretado un Estado de emergencia ante el secuestro del Presidente Nicolás Maduro por parte de un grupo militar de élite estadounidense.

“¡Dudar es traición!”, dijo Cabello, antes de ordenar: “Ahora, a la batalla en las calles por la victoria”.

Delcy Rodríguez, Presidenta encargada de Venezuela tras el secuestro de Maduro, envió un mensaje a EU en el que invitó a Trump a entablar un diálogo.
La Presidenta encargada de Venezuela pidió a Trump entablar un diálogo y evitar la guerra. Foto: Telegram Delcy Rodríguez

Reuters informó que los funcionarios estadounidenses están “especialmente preocupados” de que Cabello, considerado durante mucho tiempo por muchos como el verdadero número dos del régimen, pueda sabotear el plan de Washington de mantener a figuras clave del círculo íntimo de Maduro en su lugar en nombre de la estabilidad mientras se busca una transición y un acceso irrestricto al petróleo de Venezuela.

Mientras tanto, funcionarios estadounidenses le han dicho a Cabello a través de intermediarios, según Reuters, que si se muestra desafiante, podría enfrentar un destino similar al de Maduro.

Cabello, por su parte, ha publicado videos en redes sociales donde se le ve al mando de decenas de hombres fuertemente armados que patrullan las calles de Caracas, reseña a su vez The Guardian.

“Hay calma, hay tranquilidad. Su gente consciente sabe lo que debemos hacer: trabajar para restablecer la normalidad que debe prevalecer en el país y volver al trabajo. Hoy los comercios abrieron sin problemas”, dijo Cabello en un video el martes.

También se le ve tomando fotos y estrechando la mano de civiles y comerciantes, y hablando por teléfono con quien parece ser otro comandante, preguntándole cómo están las cosas. En otra grabaciones, hombres armados posan para la cámara con rifles en alto y puños cerrados, coreando: “¡Siempre leales, nunca traidores!” y “¡Dudar es traicionar!”, el mismo lema estampado en la gorra de Cabello, que también lució en la ceremonia de juramentación de Rodríguez.

Ciertamente se trata de una de las principales figuras de poder y representantes del chavismo en Venezuela.

Diosdado Cabello se hizo amigo del difunto Hugo Chávez en un equipo de béisbol durante sus días en la academia militar, reseña el Journal. Posteriormente se convirtió en uno de sus tenientes más leales. Durante el fallido golpe de Estado de Chávez en 1992, Cabello comandó tanques en un ataque al palacio presidencial de Miraflores. Cumplió un par de años de prisión hasta que él y otros obtuvieron el indulto.

“Yo estaba en segundo año en la academia cuando llegó ese personaje. Fue designado para el gimnasio y como era bien fiebrúo nos reconocimos porque éramos igualitos (…). Yo lo vi y me dije ahí llegó el Capitán Chávez, quien se integró al equipo de beisbol y empezó a practicar con nosotros como un cadete más. Después lo designaron Comandante del Curso Militar y crearon la Quinta Compañía y lo pusieron a él al frente”, recordó el propio Diosdado durante su participación en el podcast del presidente de la República, Nicolás Maduro .

En el mismo espacio, Cabello indicó que su militancia en las filas revolucionarias comenzó cuando apenas era un estudiante de bachillerato. “Al salir de cuarto año nos cambiaron de liceo porque yo había empezado a militar en el partido Bandera Roja, y era parte de los Comité de Lucha Revolucionaria Estudiantil en una época cuando de El Furrial (Monagas) muchos jóvenes se fueron a la guerrilla en los años 70, dejando enlutados a muchos hogares”.

Personas alrededor del mundo protestan a favor de Nicolás Maduro tras su secuestro por parte de Estados Unidos. Foto: Xinhua

En ese entonces, reseñó, ocurrió que uno de sus amigos con quien jugaba beisbol fue detenido por su vinculación con grupos insurgentes contra los gobiernos de la Cuarta República por lo que fueron a visitarlo mientras estuvo recluido y allí se profundizó su militancia en las ideas revolucionarias.

La prensa estadounidense, como The Wall Street Journal lo define como “el beligerante y excéntrico líder de facto de las fuerzas de seguridad y las brutales milicias de Venezuela, y un factor impredecible en el futuro del país”. Lo cierto es que durante años ha sido uno de los enemigos más duros de Estados Unidos y del imperialismo.

 

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

En el nombre de los cárteles… que vulneran a México

"Por tanto, y así lo ha demostrado desde que tomó posesión, Donald Trump encontrará la forma, sea...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Por una reforma electoral democrática

"La reforma que propone la 4T no sólo pretende imponerse desde arriba y no desde abajo, sino...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cámaras, regalo de Reyes

"Mientras las familias recorren calles y centros comerciales, niñas y niños esperan juguetes y la vida pública...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

MAGA 2026

"Al parecer, el actual gobierno de Estados Unidos ha optado por la ruta iliberal y belicista para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales
Por Mario Campa

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

500 columnas y mi balance
Por Óscar de la Borbolla

500 columnas y mi balance

Con México o con el imperio
Por Álvaro Delgado Gómez

Con México o con el imperio

El festín de los halcones y los buitres
Por Ana Lilia Pérez

El festín de los halcones y los buitres

Venezuela, Trump y lo que viene
Por Alejandro Páez Varela

Venezuela, Trump y lo que viene

Normas de papel
Por Muna D. Buchahin

Normas de papel

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

+ Sección

Galileo

Un estudio de Oregón señala un hábito que aporta más años de vida que el ejercicio.

Un estudio señala qué hábito aporta más años de vida que la dieta y el ejercicio

Especialista explica por qué los niños están más irritables tras el Día de Reyes

Durante la temporada de frío, los ojos están sometidos a cambios ambientales muy bruscos que alteran su equilibrio natural. Aquí algunos tips para protegerlos.

¿Cómo puedes proteger tus ojos del frío esta temporada? Aquí te dejamos algunos tips

Investigadores de todo el mundo descubrieron que la capsaicina, una propiedad del chile, podría tener beneficios como extender la longevidad humana.

Investigadores descubren propiedad del chile que podría extender la longevidad humana

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El hecho ocurrió durante una operación migratoria encabezada por el ICE en Minneapolis; el Alcalde Jacob Frey exigió a los agentes retirarse de las calles.
1

VIDEO MUY FUERTE ¬ Agente del ICE mata a mujer de disparo en operativo en Minneapolis

En un mensaje a la BMV, Grupo Televisa informó que Emilio Azcárraga Jean vendió una parte minoritaria de sus acciones a Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia.
2

Azcárraga Jean, destronado por caso de corrupción, vende acciones adentro de Televisa

3

Trump le roba el petróleo a Venezuela y ahora lo obliga a comprar productos sólo a EU

The New Yorker relató que Trump autorizó una redada de la Delta Force en Caracas en una reunión con Rubio, Hegseth, Ratcliffe, Dan Caine y Stephen Miller.
4

Los “halcones” ganaron en Washington... y Trump se está volviendo más y más peligroso

Alejandra Ang Hernández, Diputada local de Morena en Baja California, fue retenida durante aproximadamente cinco horas por autoridades de Estados Unidos (EU).
5

EU retiene a Diputada de Morena con 800 mil pesos; "por error" no los dejó en su casa

DATOS ¬ La denuncia de EU contra Maduro por narco salpica al México de Fox y Calderón
6

DATOS ¬ La denuncia de EU contra Maduro por narco salpica al México de Fox y Calderón

- La jefa de Gobierno dela Ciudad de México, Clara Brugada Molina, adelantó este miércoles que la modernización de la Línea 3 del Metro, la segunda línea más utilizada del Sistema de Transporte Colectivo (STC), comenzará en los próximos días en la estación Universidad con una inversión es 41 mil millones de pesos.
7

Brugada anuncia modernización de la Línea 3 del Metro; obras iniciarán en Universidad

En EU, el negocio de la pizza tiene un rival formidable: la comida mexicana y los restaurantes mexicanos, que han crecido en el cariño de los estadounidenses.
8

Las pizzerías ya no son los restaurantes favoritos de EU. Les ganó la comida mexicana

Cabello Rondón también ha sido presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y vicepresidente.
9

"Dudar es traición": Diosdado encabeza resistencia chavista y enciende focos en EU

El Departamento de Justicia de EU admitió que no existe el "Cártel de los Soles" en Venezuela. La decisión se da luego de que el gobierno secuestrara a Maduro.
10

EU acepta que no existe un “Cártel de los Soles”. Lo utilizó para secuestrar a Maduro

El Gobierno de México dio a conocer que para este 2026 las Becas para el Bienestar tendrán una cobertura nacional que superará los 22 millones de estudiantes.
11

Becas para el Bienestar: ¿Qué monto entregará cada una en 2026? Checa cuánto te toca

Estados Unidos (EU) confirmó este miércoles que fuerzas estadounidenses abordaron e incautaron dos petroleros sancionados vinculados a Venezuela.
12

VIDEOS ¬ EU toma por la fuerza 2 petroleros ligados a Venezuela; uno de ellos es ruso

Detienen a Eduardo N, colaborador de García Luna
13

Eduardo "N", excolaborador de García Luna, es detenido por peculado, anuncia la FGR

Un estudio de Oregón señala un hábito que aporta más años de vida que el ejercicio.
14

Un estudio señala qué hábito aporta más años de vida que la dieta y el ejercicio

Con México o con el imperio
15

Con México o con el imperio

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Cabello Rondón también ha sido presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y vicepresidente.
1

"Dudar es traición": Diosdado encabeza resistencia chavista y enciende focos en EU

Alejandra Ang Hernández, Diputada local de Morena en Baja California, fue retenida durante aproximadamente cinco horas por autoridades de Estados Unidos (EU).
2

EU retiene a Diputada de Morena con 800 mil pesos; "por error" no los dejó en su casa

3

Trump le roba el petróleo a Venezuela y ahora lo obliga a comprar productos sólo a EU

El Gobierno de México dio a conocer que para este 2026 las Becas para el Bienestar tendrán una cobertura nacional que superará los 22 millones de estudiantes.
4

Becas para el Bienestar: ¿Qué monto entregará cada una en 2026? Checa cuánto te toca

Detienen a Eduardo N, colaborador de García Luna
5

Eduardo "N", excolaborador de García Luna, es detenido por peculado, anuncia la FGR

The New Yorker relató que Trump autorizó una redada de la Delta Force en Caracas en una reunión con Rubio, Hegseth, Ratcliffe, Dan Caine y Stephen Miller.
6

Los “halcones” ganaron en Washington... y Trump se está volviendo más y más peligroso

- La jefa de Gobierno dela Ciudad de México, Clara Brugada Molina, adelantó este miércoles que la modernización de la Línea 3 del Metro, la segunda línea más utilizada del Sistema de Transporte Colectivo (STC), comenzará en los próximos días en la estación Universidad con una inversión es 41 mil millones de pesos.
7

Brugada anuncia modernización de la Línea 3 del Metro; obras iniciarán en Universidad

Aspectos del rescate del Refugio Franciscano, esto luego de diversas denuncias por supuesto maltrato animal.
8

Gobierno de la CdMx rescata a 900 perros y gatos maltratados en Refugio Franciscano

La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró siete días de luto por las víctimas mortales que hubo durante el ataque de Estados Unidos.
9

Venezuela decreta 7 días de luto nacional por muertos durante la intervención de EU

La Policía Nacional de España desmanteló, en la segunda parte de la "Operación Saga" junto la DEA, la organización criminal vinculada al Cártel de Sinaloa.
10

VIDEO ¬ Desmantelan una red del Cártel de Sinaloa en España; ocultaba droga en mármol

El hecho ocurrió durante una operación migratoria encabezada por el ICE en Minneapolis; el Alcalde Jacob Frey exigió a los agentes retirarse de las calles.
11

VIDEO MUY FUERTE ¬ Agente del ICE mata a mujer de disparo en operativo en Minneapolis

La OTAN dijo que la seguridad de un Estado miembro se basa en "la defensa colectiva", y que ese principio aplica en toda Europa, el Ártico y el Atlántico Norte.
12

La seguridad de un Estado miembro es colectiva y también aplica al Ártico, dice OTAN