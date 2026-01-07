"Dudar es traición": Diosdado encabeza resistencia chavista y enciende focos en EU

Diosdado Cabello Rondón es, sin lugar a dudas, una de las principales figuras de poder en Venezuela y un representante clave del chavismo. Con una trayectoria que incluye ser actual Ministro de Interior, Justicia y Paz, miembro de las Fuerzas Armadas y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), su influencia en la política venezolana es innegable.

Fue un hombre cercano al fallecido Hugo Chávez, participando en el golpe de Estado fallido de 1992 y ocupando diversos cargos de alto nivel. En la actualidad, enfrenta acusaciones de narcotráfico por parte de la Fiscalía de Estados Unidos, un país con el que ha mantenido una postura beligerante, y por el que es considerado un factor impredecible en el futuro político de Venezuela.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).– Diosdado Cabello Rondón es sin dudas una de las principales figuras de poder en Venezuela. El actual Ministro de Interior, Justicia y Paz, miembro de las Fuerzas Armadas venezolanas y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela llegó a ser incluso Presidente interino cuando en 2002 un golpe de Estado opositor quitó del poder por tan solo unas horas al fallecido Hugo Chávez. Cabello Rondón también ha sido presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y vicepresidente.

Diosdado Cabello fue uno de los hombres más cercanos a Chávez. Fue su alumno en la Academia Militar y participó junto a él, como teniente del Ejército, en el fallido golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 contra Carlos Andrés Pérez. Con Chávez como Presidente, Diosdado Cabello fue su Jefe de Gabinete en 2001 y Gobernador de Miranda. Ya con Maduro, fue nombrado en 2024 en el cargo actual que ocupa en el Ministerio del Interior, siendo el responsable de la seguridad interna de Venezuela.

En la acusación que enfrenta Nicolás Maduro por narcotráfico y otros delitos figura Cabello Rondón, a quienes la Fiscalía de EU acusa de asociarse desde 1999 “con narcoterroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua”, de acuerdo con lo que se establece en la acusación actualizada este fin de semana en la que Estados Unidos se retractó de la existencia del “Cártel de los Soles”, del cual —aseguraba la Fiscalía estadounidense— formaba parte Cabello Rondón.

#URGENTE 🚨 Diosdado Cabello indica que Estados Unidos no soporta que el pueblo venezolano tenga control sobre su petróleo Las ratas de la casa blanca se frotan las manos para poner encima su mano a nuestra industria NO SUCEDERÁ!!! @dcabellor #Trump #GringosVayanseAlCarajo pic.twitter.com/78Ui6jlaF2 — El Cuarto Rojo (@ElCuartoRoj0) December 18, 2025

De hecho, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el 10 de enero de 2025 que aumentaría la recompensa de 10 millones de dólares hasta 25 millones de dólares.

A eso se suma que al menos cinco miembros de la familia Cabello están en la lista negra del Tesoro de Estados Unidos por presunta corrupción, acusaciones que Cabello y sus familiares niegan como parte de una campaña de desprestigio contra el gobierno. Entre ellos se encuentran su hermano menor, José Cabello , quien dirige la agencia tributaria del país, y su hija, Daniella Cabello , una figura de la alta sociedad que dirige una iniciativa estatal para promover las exportaciones venezolanas, como el café y el chocolate. Diosdado Cabello está casado con Marleny Josefina Contreras Hernández, actual Diputada de la Asamblea Nacional y exministra de Gobierno.

Diosdado participó el lunes en la ceremonia de juramentación de Delcy Rodríguez como Presidenta de Venezuela, en la que estuvieron presentes varias facciones del gobernante partido socialista. Por la noche de ese días, según reporta The Wall Street Journal, “Cabello portaba un rifle y alborotaba a las fuerzas de seguridad uniformadas de negro antes de que patrullaran Caracas para impedir que los ciudadanos protestaran”.

En Venezuela está decretado un Estado de emergencia ante el secuestro del Presidente Nicolás Maduro por parte de un grupo militar de élite estadounidense.

“¡Dudar es traición!”, dijo Cabello, antes de ordenar: “Ahora, a la batalla en las calles por la victoria”.

Reuters informó que los funcionarios estadounidenses están “especialmente preocupados” de que Cabello, considerado durante mucho tiempo por muchos como el verdadero número dos del régimen, pueda sabotear el plan de Washington de mantener a figuras clave del círculo íntimo de Maduro en su lugar en nombre de la estabilidad mientras se busca una transición y un acceso irrestricto al petróleo de Venezuela.

Mientras tanto, funcionarios estadounidenses le han dicho a Cabello a través de intermediarios, según Reuters, que si se muestra desafiante, podría enfrentar un destino similar al de Maduro.

Cabello, por su parte, ha publicado videos en redes sociales donde se le ve al mando de decenas de hombres fuertemente armados que patrullan las calles de Caracas, reseña a su vez The Guardian.

“Hay calma, hay tranquilidad. Su gente consciente sabe lo que debemos hacer: trabajar para restablecer la normalidad que debe prevalecer en el país y volver al trabajo. Hoy los comercios abrieron sin problemas”, dijo Cabello en un video el martes.

También se le ve tomando fotos y estrechando la mano de civiles y comerciantes, y hablando por teléfono con quien parece ser otro comandante, preguntándole cómo están las cosas. En otra grabaciones, hombres armados posan para la cámara con rifles en alto y puños cerrados, coreando: “¡Siempre leales, nunca traidores!” y “¡Dudar es traicionar!”, el mismo lema estampado en la gorra de Cabello, que también lució en la ceremonia de juramentación de Rodríguez.

Ciertamente se trata de una de las principales figuras de poder y representantes del chavismo en Venezuela.

Diosdado Cabello se hizo amigo del difunto Hugo Chávez en un equipo de béisbol durante sus días en la academia militar, reseña el Journal. Posteriormente se convirtió en uno de sus tenientes más leales. Durante el fallido golpe de Estado de Chávez en 1992, Cabello comandó tanques en un ataque al palacio presidencial de Miraflores. Cumplió un par de años de prisión hasta que él y otros obtuvieron el indulto.

“Yo estaba en segundo año en la academia cuando llegó ese personaje. Fue designado para el gimnasio y como era bien fiebrúo nos reconocimos porque éramos igualitos (…). Yo lo vi y me dije ahí llegó el Capitán Chávez, quien se integró al equipo de beisbol y empezó a practicar con nosotros como un cadete más. Después lo designaron Comandante del Curso Militar y crearon la Quinta Compañía y lo pusieron a él al frente”, recordó el propio Diosdado durante su participación en el podcast del presidente de la República, Nicolás Maduro .

En el mismo espacio, Cabello indicó que su militancia en las filas revolucionarias comenzó cuando apenas era un estudiante de bachillerato. “Al salir de cuarto año nos cambiaron de liceo porque yo había empezado a militar en el partido Bandera Roja, y era parte de los Comité de Lucha Revolucionaria Estudiantil en una época cuando de El Furrial (Monagas) muchos jóvenes se fueron a la guerrilla en los años 70, dejando enlutados a muchos hogares”.

En ese entonces, reseñó, ocurrió que uno de sus amigos con quien jugaba beisbol fue detenido por su vinculación con grupos insurgentes contra los gobiernos de la Cuarta República por lo que fueron a visitarlo mientras estuvo recluido y allí se profundizó su militancia en las ideas revolucionarias.

La prensa estadounidense, como The Wall Street Journal lo define como “el beligerante y excéntrico líder de facto de las fuerzas de seguridad y las brutales milicias de Venezuela, y un factor impredecible en el futuro del país”. Lo cierto es que durante años ha sido uno de los enemigos más duros de Estados Unidos y del imperialismo.