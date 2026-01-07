DATOS ¬ La denuncia de EU contra Maduro por narco salpica al México de Fox y Calderón

Arturo Daen

07/01/2026 - 12:05 am

En la acusación de EU contra Maduro se describen hechos de traslado de drogas a través de México entre 2003 y 2011, como el presunto uso de la embajada venezolana en el país para el envío de ganancias por narcotráfico.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- En el documento actualizado con el que Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de narcotráfico y corrupción, los señalamientos de facilitar el traslado de drogas a través de México se concentran en operaciones ilegales que presuntamente ocurrieron entre 2003 y 2011, periodo que coincide con los sexenios de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012). En este último trabajó  como secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, sentenciado a 38 años de cárcel por colaborar con el Cártel de Sinaloa. 

Entre los hechos que se refieren, está el de que entre 2006 y 2008, cuando Calderón era Presidente de México, el entonces Ministro de Relaciones Exteriores Nicolás Maduro presuntamente vendió pasaportes diplomáticos venezolanos a  narcotraficantes, y se usó la embajada venezolana en territorio mexicano para cargar vuelos con ganancias por la venta de drogas. 

Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, y Cilia Flores, "primera combatiente" del chavismo. Foto: Facebook Nicolás Maduro

La Unidad de Datos de SinEmbargo revisó el documento o “indictment” de 25 páginas del Departamento de Justicia estadounidense, presentado ante la Corte de Distrito Sur de Nueva York para juzgar al mandatario venezolano. En él hay 25 menciones sobre México, y si bien se apunta que “para 2020 o alrededor de esa fecha, el Departamento de Estado estimó que a través de Venezuela se traficaron entre 200 y 250 toneladas de cocaína anualmente” a través de Guatemala, Honduras y México, y que en la actualidad el Cártel de Sinaloa opera en la mitad de los estados del país, no se hace ninguna referencia específica a operativos de traslado de droga con injerencia venezolana ocurridos durante los sexenios de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

“Cuando los narcotraficantes necesitaron trasladar las ganancias de la droga de México a Venezuela, MADURO MOROS facilitó el movimiento de aviones privados bajo cobertura diplomática para garantizar que los vuelos no recibieran escrutinio por parte de las fuerzas del orden ni del ejército”, se lee en el documento sobre hechos ubicados entre 2006 y 2008.

“En estas ocasiones MADURO MOROS llamó a la embajada de Venezuela en México para avisar que llegaría una misión diplomática en avión privado. Luego, mientras los traficantes se reunían con el embajador de Venezuela en México bajo los auspicios de una misión diplomática de MADURO MOROS, su avión fue cargado con las ganancias de la droga. El avión luego regresaría a Venezuela bajo cobertura diplomática”. 

Cerca del 2006, se agrega en la acusación, funcionarios venezolanos enviaron más de 5.5 toneladas de cocaína desde Venezuela a México en un avión DC-9. Presuntamente personajes como Diosdado Cabello, el entonces director de la agencia de inteligencia militar de Venezuela, Hugo Armando Carvajal Barrios, alias "El Pollo", y el capitán de la Guardia Nacional venezolana, Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez, “trabajaron con otros miembros del régimen venezolano para coordinar el envío”.

Las más de 5.5 toneladas de cocaína fueron transportadas en aproximadamente cinco camionetas hasta el hangar reservado para el presidente venezolano en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, en Venezuela.

“En el aeropuerto de Maiquetía, miembros de la Guardia Nacional venezolana cargaron la cocaína en el avión, que despegó siguiendo un plan de vuelo que Villarroel Ramírez aprobó a cambio de sobornos”, sin embargo, “cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de Ciudad del Carmen en Campeche, México, las autoridades mexicanas incautaron la droga. 

"Entre aproximadamente 2006 y 2008, HÉCTOR RUSTHENFORD GUERRERO FLORES, también conocido como "Niño Guerrero" (otro de los acusados), trabajó con uno de los narcotraficantes más grandes de Venezuela, Walid Makled. Miembros del régimen venezolano ayudaron a proteger los cargamentos de cocaína de Makled que fueron transportados desde San Fernando de Apure, Venezuela, a Valencia, Venezuela, y luego fueron enviados en avión desde el aeropuerto internacional de Valencia a México y otras localidades de Centroamérica para su eventual distribución a Estados Unidos”, dice también el documento.

Alrededor de 2011, se agrega en la acusación, de nuevo haciendo referencia a hechos ocurridos en el sexenio de Felipe Calderón, “el entonces líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias ‘El Chapo’, financió laboratorios de cocaína en Colombia. La cocaína producida en esos laboratorios fue luego transportada bajo la protección de las FARC a Venezuela, y recibió protección en el camino a una pista de aterrizaje de Carvajal Barrios, un aliado cercano de MADURO MOROS y CABELLO RONDÓN”.

En otro punto se señala que entre 2003 y 2011, periodo que abarca los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, Los Zetas trabajaron con un grupo de narcotraficantes colombianos para despachar contenedores de carga que transportaban de cinco a seis toneladas de cocaína cada uno, y a veces hasta 20 toneladas cada uno, “desde puertos de Venezuela a puertos de México y, en última instancia, a Estados Unidos. Las decenas de miles de kilogramos de cocaína enviados por este grupo fueron protegidos en Venezuela por militares venezolanos conocidos como ‘los generales’”.

El documento también describe que la conformación y auge del Cártel de Sinaloa y de los Zetas se dio en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. 

"A principios de la década de 2000, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias ‘El Chapo’, e Ismael Zambada García, alias ‘El Mayo’, formaron una sociedad que condujo a la transformación de la Federación Mexicana en el Cartel de Sinaloa, que se convirtió en la organización de narcotráfico más grande del mundo. En la actualidad, el Cártel de Sinaloa está altamente organizado y activo en más de la mitad de todos los estados de México", indica el documento.

Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, "El Chapo". Foto: DEA

"Entre aproximadamente el año 2000 y alrededor de 2010, los Zetas formaron una alianza con el Cártel del Golfo, un grupo de narcotraficantes con base principalmente en el norte de México, mediante el cual los Zetas sirvieron como el brazo militarista armado del Cártel del Golfo para mantener el control de las rutas de tráfico de drogas en todo México. Los Zetas reclutaron a miembros de las fuerzas especiales mexicanas, junto con narcotraficantes que nunca sirvieron en el ejército o en una fuerza policial, para unirse a la organización. En o alrededor del verano de 2010, la alianza entre los Zetas y el Cártel del Golfo se fracturó, luego de un período de intensa violencia entre las organizaciones. En ese momento, Los Zetas operaban como una organización narcotraficante independiente que importaba toneladas de cocaína a Estados Unidos”.

Durante el sexenio de Vicente Fox trabajaron como secretarios de Seguridad Alejandro Gertz Manero (de 2000 a 2004), Ramón Martín Huerta y Eduardo Medina Mora. En el caso de Felipe Calderón, García Luna tuvo el cargo durante todo el sexenio. Aunque con altibajos, ambos mandatarios panistas tuvieron en su momento diálogo y encuentros oficiales con el presidente venezolano Hugo Chávez, mentor de Maduro. Ahora en la oposición, el PAN se pronunció en contra de “la narcotiranía de Nicolás Maduro”, sin condenar que el gobierno de Donald Trump ejecutara una operación violenta e ilegal para llevárselo de Venezuela.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reclamó en un par de mañaneras al periódico Reforma por una nota titulada “Acusan que Maduro operó desde México”, y una portada con la cabeza “Salpica a México denuncia a Maduro”. En la primera el texto apareció junto a una fotografía donde se observa al entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador en una reunión oficial con Nicolás Maduro. 

“¡¿Qué tienen que ver las fotografías con la nota? O sea, este es el periodo de Calderón. Toda la nota tiene que ver con el 2006, el 2008, por acá habla del 2013. Evolución acaso desde el 2011; 1999. Bueno, ¿dónde está Calderón aquí en la foto con Hugo Chávez? Y repito: no estoy acusando, porque no conozco la fuente de la información; más allá de si esto es cierto o no, ¿cómo hablan del 2006 y el 2008, pero usan otras fotografías?”, dijo la mandataria el 5 de enero.

En la acusación actualizada contra Maduro, como señaló el diario The New York Times, ya no se asegura que el presidente venezolano es líder de un cártel, sino que lideró un “sistema clientelar” o clientelista, conocido como “el Cártel de Los Soles o Cártel de los Soles, una referencia a la insignia del sol adherida a los uniformes de los oficiales militares venezolanos de alto rango”.

Maduro y otros funcionarios de alto rango, se señala, presuntamente se “asociaron con narcotraficantes y grupos narcoterroristas, quienes enviaron cocaína procesada desde Venezuela a Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y Centroamérica, como Honduras, Guatemala y México. Para 2020 o alrededor de esa fecha, el  Departamento de Estado estimó que a través de Venezuela se traficaron entre 200 y 250 toneladas de cocaína anualmente”.

maduro_indictment

Arturo Daen

Arturo Daen

Periodista. Estudié en la FES Aragón de la UNAM. Trabajo en medios desde hace unos 15 años. Me gusta recabar datos para contar historias y el fact-checking para combatir la desinformación.

