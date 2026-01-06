Trump acusa a Nicolás Maduro de haber matado a millones y de tener cámara de tortura

Redacción/SinEmbargo

06/01/2026 - 1:11 pm

Donald Trump acusó a Nicolás Maduro de haber matado a “millones de personas” y de mantener una “cámara de tortura” en pleno centro de Caracas, Venezuela.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Habla Maduro: “Soy el Presidente de Venezuela. Me considero un prisionero de guerra”

El golpe de Trump en Venezuela revela la sed de EU por los recursos de América Latina

Trump le dijo a Maduro que huyera a Turquía. No quiso. Optó por Delcy Rodríguez: NYT

El Presidente de Estados Unidos habló de Nicolás Maduro en un evento de republicanos de la Cámara de Representantes.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, acusó este martes al mandatario venezolano Nicolás Maduro de haber matado a “millones de personas” y de mantener una “cámara de tortura” en pleno centro de Caracas, declaraciones realizadas días después de la operación militar que culminó en el secuestro de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Durante un discurso ante congresistas republicanos en el Centro Kennedy de Washington, Trump calificó a Maduro como un “tipo violento” y sostuvo que su gobierno fue responsable de torturas sistemáticas contra la población venezolana.

“Es un tipo violento y ha matado a millones de personas. Ha torturado a gente. Tiene una cámara de tortura en medio de Caracas”, afirmó el mandatario estadounidense, sin presentar pruebas adicionales durante su intervención.

Trump insistió en que dicho centro, al que se refirió posteriormente como el Helicoide, "está siendo clausurado" tras la intervención militar de EU en Venezuela.

Días atrás, las fuerzas estadounidenses detuvieron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar que incluyó bombardeos en Caracas, y en los estados de Aragua y La Guaira, así como un apagón generalizado en gran parte del país.

El Presidente estadounidense describió la acción como un operativo “muy complejo”, en el que participaron “muchísimos militares” y que dejó numerosas bajas del lado venezolano.

“Murió mucha gente, por desgracia, militares… sobre todo cubanos”, aseguró Trump. En tanto, el gobierno de Cuba confirmó el domingo que al menos 32 ciudadanos cubanos vinculados a las fuerzas armadas perdieron la vida durante la operación.

Trump relató que tropas estadounidenses descendieron desde helicópteros y que el corte de electricidad fue clave para el desarrollo del operativo: "Se cortó la electricidad en casi todo el país. Las únicas luces que había eran las velas".

El mandatario reiteró que EU se reunirá en breve con compañías petroleras para definir los siguientes pasos en Venezuela, luego de haber acusado previamente al gobierno de Maduro de “robar” petróleo estadounidense.

“Tenemos mucho petróleo qué perforar y eso nos va a ayudar a bajar los precios”, dijo Trump, al tiempo que reiteró que empresas de Estados Unidos participarán en la “reconstrucción” del país sudamericano.

Maduro y Cilia Flores comparecieron el lunes ante una corte federal en Manhattan, donde se declararon no culpables de los cargos presentados por Estados Unidos, entre ellos conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de uso exclusivo.

En la audiencia, Maduro aseguró que fue secuestrado y se declaró “prisionero de guerra”. El Juez fijó una nueva audiencia para el próximo 17 de marzo.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Por una reforma electoral democrática

"La reforma que propone la 4T no sólo pretende imponerse desde arriba y no desde abajo, sino...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cámaras, regalo de Reyes

"Mientras las familias recorren calles y centros comerciales, niñas y niños esperan juguetes y la vida pública...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

MAGA 2026

"Al parecer, el actual gobierno de Estados Unidos ha optado por la ruta iliberal y belicista para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Rubén Martín

En Venezuela arranca otro ciclo imperialista de EU

"Con independencia de la simpatía o antipatía que se tuviera con Maduro y el régimen chavista, se...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Con México o con el imperio
Por Álvaro Delgado Gómez

Con México o con el imperio

El festín de los halcones y los buitres
Por Ana Lilia Pérez

El festín de los halcones y los buitres

Venezuela, Trump y lo que viene
Por Alejandro Páez Varela

Venezuela, Trump y lo que viene

Normas de papel
Por Muna D. Buchahin

Normas de papel

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

+ Sección

Galileo

La capsaicina, propiedad del chile, tiene beneficios para la salud.

Investigadores descubren propiedad del chile que podría extender la longevidad humana

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Departamento de Justicia de EU admitió que no existe el "Cártel de los Soles" en Venezuela. La decisión se da luego de que el gobierno secuestrara a Maduro.
1

EU acepta que no existe un “Cártel de los Soles”. Lo utilizó para secuestrar a Maduro

Miller, un alto asesor de Trump y uno de los principales “halcones” en Washington, dijo ayer que Groenlandia “le pertenece legítimamente a Estados Unidos”.
2

“Nadie va a luchar militarmente contra EU por Groenlandia”, advierte Stephen Miller

Rosca de Reyes Costco
3

¿Cuánto subió el precio de la Rosca de Reyes de Costco?

4

VIDEO MUY FUERTE: Motociclista muere tras ser arrastrado por un auto; FGJ-CdMx indaga

5

Alguien ganó 400 mil dólares: apostó que Maduro caía poco antes de la orden de Trump

6

VERSUS ¬ ¿Qué pasó con Corina? ¿Por qué el secuestro de Maduro fue tan “fácil”?

7

Los aliados de Trump arrastran sospechas de narco: Noboa, Hernández, Uribe, Bukele...

En EU, el negocio de la pizza tiene un rival formidable: la comida mexicana y los restaurantes mexicanos, que han crecido en el cariño de los estadounidenses.
8

Las pizzerías ya no son los restaurantes favoritos de EU. Les ganó la comida mexicana

Con México o con el imperio
9

Con México o con el imperio

Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, y su esposa, Cilia Flores, comparecieron en el Tribunal Federal del Distrito Sur de NY. Ambos se declararon inocentes.
10

La historia de cómo la CIA infiltró a Maduro hasta saber qué comían sus mascotas

La ONU señaló que el ataque de Estados Unidos en Venezuela "socava" el Derecho Internacional.
11

La ONU rechaza las justificaciones de EU por el bombardeo e intervención en Venezuela

12

El Magistrado Amieva, propuesto por Sheinbaum, asume como presidente del TFJA

Hoy No Circula
13

Hoy No Circula miércoles 7 de enero: ¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex?

El secuestro de Maduro puso nervioso al acosado Canadá. Allá hablan de “prepararse”
14

El secuestro de Maduro puso nervioso al acosado Canadá. Allá hablan de “prepararse”

Dinamarca advierte ruptura de la OTAN ante un ataque de EU a Groenlandia
15

La Primera Ministra de Dinamarca prevé el fin de la OTAN si EU atacara Groenlandia

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Donald Trump acusó a Nicolás Maduro de haber matado a “millones de personas” y de mantener una “cámara de tortura” en pleno centro de Caracas, Venezuela.
1

Trump acusa a Nicolás Maduro de haber matado a millones y de tener cámara de tortura

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ve lejana la posibilidad de que se cumplan las amenazas de Trump, en el sentido de que EU debe hacer algo con México.
2

La Presidenta ve lejana una posible intervención de EU en México; privilegia diálogo

En EU, el negocio de la pizza tiene un rival formidable: la comida mexicana y los restaurantes mexicanos, que han crecido en el cariño de los estadounidenses.
3

Las pizzerías ya no son los restaurantes favoritos de EU. Les ganó la comida mexicana

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró la mañana de este martes su rechazo a la intervención de Estados Unidos (EU) en Venezuela.
4

No al intervencionismo ni al injerencismo; siempre se lo manifestamos a EU: Sheinbaum

Miller, un alto asesor de Trump y uno de los principales “halcones” en Washington, dijo ayer que Groenlandia “le pertenece legítimamente a Estados Unidos”.
5

“Nadie va a luchar militarmente contra EU por Groenlandia”, advierte Stephen Miller

El Departamento de Justicia de EU admitió que no existe el "Cártel de los Soles" en Venezuela. La decisión se da luego de que el gobierno secuestrara a Maduro.
6

EU acepta que no existe un “Cártel de los Soles”. Lo utilizó para secuestrar a Maduro

La ONU señaló que el ataque de Estados Unidos en Venezuela "socava" el Derecho Internacional.
7

La ONU rechaza las justificaciones de EU por el bombardeo e intervención en Venezuela

La Casa Blanca desestima cifra de guardias cubanos muertos que referida por el presidente Miguel Díaz-Canel.
8

La Casa Blanca dice que hubo una “furiosa batalla a tiros” por el secuestro de Maduro

Barry Pollack, abogado de Julian Assange, representará a Nicolás Maduro
9

Barry Pollack, el abogado Assange por Wikileaks, defenderá a Maduro en Tribunal de EU

El Gobierno de México dio a conocer la fecha de la entrega de tarjetas para adquirir la Beca Rita Cetina.
10

Gobierno inicia la entrega de Tarjetas para Beca Rita Cetina. Conoce los requisitos

11

Los aliados de Trump arrastran sospechas de narco: Noboa, Hernández, Uribe, Bukele...

María Corina Machado alabó al Presidente de EU, Donald Trump, por su decisión de enviar una operación militar a Venezuela para secuestrar a Nicolás Maduro.
12

Corina alaba a Trump por secuestrar a Maduro e insiste en que merece Nobel de la Paz