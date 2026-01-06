Trump acusa a Nicolás Maduro de haber matado a millones y de tener cámara de tortura

El Presidente de Estados Unidos habló de Nicolás Maduro en un evento de republicanos de la Cámara de Representantes.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, acusó este martes al mandatario venezolano Nicolás Maduro de haber matado a “millones de personas” y de mantener una “cámara de tortura” en pleno centro de Caracas, declaraciones realizadas días después de la operación militar que culminó en el secuestro de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Durante un discurso ante congresistas republicanos en el Centro Kennedy de Washington, Trump calificó a Maduro como un “tipo violento” y sostuvo que su gobierno fue responsable de torturas sistemáticas contra la población venezolana.

“Es un tipo violento y ha matado a millones de personas. Ha torturado a gente. Tiene una cámara de tortura en medio de Caracas”, afirmó el mandatario estadounidense, sin presentar pruebas adicionales durante su intervención.

Trump insistió en que dicho centro, al que se refirió posteriormente como el Helicoide, "está siendo clausurado" tras la intervención militar de EU en Venezuela.

Días atrás, las fuerzas estadounidenses detuvieron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar que incluyó bombardeos en Caracas, y en los estados de Aragua y La Guaira, así como un apagón generalizado en gran parte del país.

El Presidente estadounidense describió la acción como un operativo “muy complejo”, en el que participaron “muchísimos militares” y que dejó numerosas bajas del lado venezolano.

“Murió mucha gente, por desgracia, militares… sobre todo cubanos”, aseguró Trump. En tanto, el gobierno de Cuba confirmó el domingo que al menos 32 ciudadanos cubanos vinculados a las fuerzas armadas perdieron la vida durante la operación.

Trump relató que tropas estadounidenses descendieron desde helicópteros y que el corte de electricidad fue clave para el desarrollo del operativo: "Se cortó la electricidad en casi todo el país. Las únicas luces que había eran las velas".

El mandatario reiteró que EU se reunirá en breve con compañías petroleras para definir los siguientes pasos en Venezuela, luego de haber acusado previamente al gobierno de Maduro de “robar” petróleo estadounidense.

“Tenemos mucho petróleo qué perforar y eso nos va a ayudar a bajar los precios”, dijo Trump, al tiempo que reiteró que empresas de Estados Unidos participarán en la “reconstrucción” del país sudamericano.

Maduro y Cilia Flores comparecieron el lunes ante una corte federal en Manhattan, donde se declararon no culpables de los cargos presentados por Estados Unidos, entre ellos conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de uso exclusivo.

En la audiencia, Maduro aseguró que fue secuestrado y se declaró “prisionero de guerra”. El Juez fijó una nueva audiencia para el próximo 17 de marzo.