El golpe de Trump en Venezuela revela la sed de EU por los recursos de América Latina

Montserrat Antúnez

04/01/2026 - 5:17 pm

El ejército de EU se quedará en Venezuela para asegurar el petróleo, anuncia Trump

Trump acusó a Maduro de narco en 2020, respaldó a opositores y asestó el golpe final

La Presidenta interina habla de resistir; Venezuela se reorganiza tras el golpe de EU

El Presidente de EU Donald Trump ha amenazado a distintos países de América Latina como a Venezuela, México y  Colombia con intervenciones militares con el argumento de que el crimen organizado controla sus gobiernos, pero el objetivo central estaría en acceder a recursos naturales como el petróleo.

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, reiteró ayer las amenazas “de hacer algo” por México, Colombia y Cuba, lo hizo luego de celebrar el secuestro del Presidente Nicolás Maduro y los bombardeos a Venezuela. Los ataques y advertencias más recientes confirman la política conservadora e intervencionista de EU en Latinoamérica para defender sus intereses económicos.

Aníbal García Flores, doctor en Estudios Latinoamericanos e investigador en el Observatorio Lawfare, destacó en entrevista que detrás de la estrategia de seguridad de Trump, enfocada en acusar al narcotráfico de controlar gobiernos de América Latina, está el interés por apoderarse de los recursos naturales de la región como el petróleo, litio y cobre.

“Les interesa la infraestructura en América Latina, les interesa la energía, les interesa las materias primas, sobre todo los minerales que son críticos. Ahí es donde se inserta este tipo de prácticas y de políticas de Estados Unidos en contra de los países de América Latina”, expuso.

El Presidente Trump reiteró este 3 de enero su defensa a la Doctrina Monroe, implementada por el expresidente James Monroe en 1823 y que se resume con la frase “América para los americanos". Con ella, EU justificó su intervención en países latinoamericanos para “resguardar” la región de otras potencias, como ahora lo hace Trump.

Desde el 5 de diciembre, el Gobierno de EU publicó un documento de 33 páginas titulado "Estrategia Nacional de Seguridad", que detalla el objetivo de reforzar su influencia en América Latina, Incluye continuar acciones como los ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, la búsqueda de un cambio de Gobierno en Venezuela y el interés por controlar recursos clave como el Canal de Panamá. Y aunque sigue identificando a China como su principal competidor, la política reorienta el enfoque de EU que durante las últimas décadas se centró en Asia.

“Nosotros estamos reafirmando el poderío de los Estados Unidos en nuestra región, en este hemisferio. Algo que ha cambiado en este año. Es algo que yo empecé a hacer en mi primer periodo de gobierno, pero ahora somos una fuerza aún mayor y más clara en nuestra región. Nuestro interés es proteger el comercio, nuestra seguridad nacional”, dijo Trump ayer en conferencia desde Mar-a-Lago, Florida.

En el caso de México, el Presidente volvió a acusar que los cárteles de la droga controlan al país, afirmó que la Presidenta Claudia Sheinbaum "le tiene miedo” a estos grupos y, en el marco de la detención de Nicolás Maduro, agregó: “Vamos a tener que hacer algo por México”.

Más tarde, la Presidenta Sheinbaum desestimó estos dichos, aseguró que mantiene una buena relación con el Gobierno de Trump, además de condenar la intervención de EU a Venezuela.

“México entra también en esa lógica de intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, no solo por la cercanía que tiene el país, no solamente por los recursos que tiene México, que todavía, aunque han menguado mucho las reservas de petróleo, hay todavía una gran cantidad de recursos minerales, energéticos y además hay una clase trabajadora que está profundamente vinculada al proceso productivo estadounidense con el Tratado Comercial (TMEC)”, recordó Aníbal García.

Esta mañana, Trump también atacó al Presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo acusó de tener "fábricas donde hace cocaína" que es enviada a Estados Unidos y le advirtió: "tiene que cuidar su trasero". Hace sólo tres semanas, Trump le advirtió a Petro que “será el siguiente”, en referencia a la presión de su Gobierno contra Nicolás Maduro.

El Presidente colombiano fue el primer líder de la región en pronunciarse en contra de la detención de Maduro y rechazó la "agresión a la soberanía” de Venezuela y de América Latina.

“[Trump] también tiene los intereses puestos sobre Colombia. El país había funcionado desde mediados del siglo XX, pero mucho más desde la década de los 90, cuando se firma el Plan Colombia, como una base militar estadounidense que protegía o que vigilaba prácticamente toda la región. Y al perder eso con Gustavo Petro se establece una alianza entre Colombia y entre Venezuela, salvando incluso las diferencias que hay entre ambos países”.

“El Presidente Petro lo ha dejado claro en varias ocasiones, ha criticado al gobierno venezolano, pero eso no ha implicado que no tenga claridad con respecto a la manera en la que funciona el imperialismo. Y el imperialismo estadounidense funciona así: cooptando los países donde sea necesario porque hay recursos estratégicos, sea petróleo, sea gas, sea litio, sea carbón, sea cobre, también haciéndolo incluso con la mano de obra que hay en América Latina”, mencionó García Flores.

Trump dejó claro que EU explotará las vastas reservas petroleras de Venezuela y venderá "grandes cantidades" a otros países, lo que les dejará grandes ganancias. El plan, según Trump, implica que sus "gigantescas compañías petroleras estadounidenses" invertirán miles de millones de dólares para reparar la infraestructura petrolera de Venezuela.

De igual forma, Trump anunció que EU "manejará Venezuela" hasta que se establezca una transición de poder segura.

Pam Bondi, Fiscal General de EU, afirmó hoy que Maduro y su esposa han sido imputados ​​en el Distrito Sur de Nueva York por cargos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

“Es una política profundamente conservadora la de la guerra contra el narcotráfico que empezó la administración de EU hace más de 50 años y no han acabado con el narcotráfico, no han acabado con el consumo de estupefacientes en su país, que sigue siendo el principal mercado. No han acabado tampoco con los cárteles del narcotráfico en la región, en América Latina en general”.

“Entonces, si lleva más de 50 años esta política y no han acabado ni con la producción, ni con el trasiego, ni con el consumo, la pregunta es: ¿Por qué continúa este tipo de prácticas y de políticas internas que tiene Estados Unidos? Tiene mucho que ver con el hecho de que no les interesa esa parte  Tan no les interesa que sigue lavando dinero el capital financiero, los principales bancos en Estados Unidos, del narcotráfico [...] Lo que hacen es defender el capital estadounidense. En este caso es el capital fósil, el de las empresas petroleras que quieren y desean el petróleo de Venezuela desde hace bastante tiempo”, expuso Aníbal García.

Trump ofreció una conferencia el 3 de enero de 2026 después de los bombardeos en Venezuela.
Trump ofreció una conferencia el 3 de enero de 2026 después de los bombardeos en Venezuela. Foto: Gobierno de EU.

El especialista en Estudios Latinoamericanos recordó que las amenazas de Trump se han extendido en los últimos meses a Brasil. La tensión entre ambos países escaló en 2025 a raíz de la amenaza de EU de imponer aranceles del 50 por ciento a todos los productos brasileños. En julio de ese año, el Presidente brasileño Lula da Silva respondió declarando que Trump fue elegido como líder de Estados Unidos y "no para ser el emperador del mundo".

Más allá del conflicto arancelario, Brasil, que tiene un gobierno de izquierda, es una de las principales potencias económicas de América Latina, y su Presidente se ha pronunciado por “no ceder el petróleo brasileño para que otros lo exploten”.

“Brasil, además, de ser una potencia económica, intenta convertirse también en una potencia militar, sobre todo por la protección que tienen del área del presal, que es una zona en el Atlántico Sur, en las costas de Brasil, en donde hay enormes cantidades de yacimientos de petróleo y, de hecho, esa área, cuando le empezó a proteger en su momento en su mandato Lula da Silva y después Dilma Rousseff, fue parte de la desestabilización que hubo hace prácticamente 12 años con el golpe de Estado a Dilma”, recordó Aníbal García.

Además, Trump amagó ayer con atacar al gobierno de Cuba, del que hablará más adelante: “Yo creo que Cuba está fallando y que tendremos que hacer algo [...] Es algo muy similar a lo que está pasando ahorita en Venezuela y Cuba, pero la verdad es que también queremos ayudar a las personas que están en Cuba”, expuso el Presidente estadounidense.

Mientras que el Secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró durante la misma conferencia que los que protegían a Maduro "están en La Habana".

Los aliados de EU en Latinoamérica

En los últimos meses, Trump ha asegurado  que gracias a su apoyo los candidatos de derecha ganaron las elecciones presidenciales en Chile y Honduras; ayer volvió a celebrar su intervención en ambos países.

Su respaldo forma parte de una estrategia más amplia de ataques a gobiernos progresistas y de respaldo a líderes de derecha en la región, incluyendo a países como Argentina, El Salvador y Ecuador.

Con la idea de "dividir y vencer" a los países de Latinoamérica, señaló Aníbal García, el Presidente de EU se enfoca ahora en asegurar aliados conservadores para promover sus intereses económicos en la región.

“En el caso de Chile, por ejemplo, EU tiene una dependencia muy alta del cobre chileno. Es uno de los principales países de los cuales importa el cobre y es uno de los minerales estratégicos en la región. Además, también está el tema de litio, que eso comprende el triángulo de litio entre Chile, Argentina y Bolivia que ahora estarán siendo gobernados por políticos de derecha. Entonces, cuando vemos que en la estrategia de seguridad nacional y la Doctrina Monroe dicen ‘América para los americanos’ es precisamente por eso, porque lo que les interesa es el control de los recursos estratégicos para sus clases dominantes y sobre todo para sus empresas”, expuso.

Periodista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia, conflicto de interés y derechos humanos. Conductora del programa En Defensa del Consumidor y el noticiero Dos con Todo, junto a Dulce Olvera, en el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire.

