ENTREVISTA ¬ “El ciclo progresista sigue en AL. Ahora enfrenta al imperialismo de EU”

La geopolítica de América Latina a finales de 2025 se encuentra marcada por una "disputa hegemónica", un escenario que, lejos de señalar el fin del ciclo progresista, intensifica la pugna política en la región frente a la administración de Estados Unidos. En esta entrevista, el especialista Aníbal García desglosa la "matriz" de países alineados y asediados por Washington, analizando la injerencia a través del pretexto del terrorismo y el "poder suave", y destacando la urgencia de una "Unión Latinoamericana" como factor de resistencia frente a las presiones imperiales, que buscan impedir la integración regional.

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).– El panorama geopolítico de América Latina en este 2025 se ha definido por una "disputa hegemónica" que no implica el fin del ciclo progresista en la región, sino una pugna política ante el imperialismo estadounidense, expuso el investigador Aníbal García, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica.

“No se ha terminado el ciclo progresista, sino que más bien estamos frente a una disputa hegemónica y a una disputa política, particularmente en América Latina y el Caribe. Dicho así, los países más cercanos a Estados Unidos en este 2025 que empieza la administración Trump, pues tenemos a Argentina con Milei, a El Salvador con Bukele y a Daniel Noboa en Ecuador. Tres países que además han comprometido su seguridad nacional, subordinándose a la lógica de seguridad nacional estadounidense”, expuso a Dos con todo, programa de SinEmbargo Al Aire.

García explicó que resto se manifiesta, particularmente, en una política de combate al narcotráfico bajo una "visión militarizante y con recursos que provienen desde Estados Unidos". En el caso argentino destacó la "subordinación económica" con miembros del gabinete provenientes del banco JP Morgan, configurando los llamados "JP Morgan Boys" que, según García, están "cediendo soberanía económica", sumado a la mayor deuda del país con el FMI.

En el otro extremo, habló de los países "asediados por Estados Unidos con gobiernos progresistas como Venezuela, Colombia, México y Brasil, que son las grandes economías latinoamericanas". Estos están siendo "presionados militar, económica y comercialmente".

Aníbal García refirió que la importancia de estas naciones radica en sus recursos y alianzas y en ese sentido indicó que "Venezuela es clave por tener la principal reserva de petróleo y la cuarta de gas a nivel mundial, además de oro y coltán”.

“El Caribe importa mucho porque es la llave de entrada del imperio hacia el continente", apuntó. Además, estos países tienen a China como un socio comercial importante, lo que intensifica la "disputa regional".

García comentó cómo la narrativa estadounidense de utilizar la caracterización de grupos del narcotráfico como "organizaciones terroristas internacionales" se presenta como el pretexto que estructura la política exterior en la región, justificando "una presencia militar y presiones beligerantes en aguas territoriales o incluso acciones en tierra", calificado por el experto como una "arremetida imperial contra los países de izquierda en la región".

Sin embargo, refirió que la injerencia no se limita a la confrontación directa. Ante el alto costo económico y político de una "guerra de carácter cinético", ahondó, Estados Unidos opta por el "poder suave o los golpes de Estado blandos, revoluciones de colores y guerra híbrida". El objetivo es la desestabilización política para "que el gobierno quede 'suelto' de la población y sea más fácil incidir en él".

Aníbal García subrayó que, si bien la legitimidad social es un factor de resistencia, detrás de la presencia de Estados Unidos "están los recursos". En este contexto, recordó que el comandante del Comando Sur ha mencionado que América Latina y el Caribe es la "principal línea de disputa hegemónica con China", dejando de ser un "patio trasero" para convertirse en el epicentro de la discusión sobre la viabilidad de la hegemonía estadounidense.

El investigador explicó que la política exterior de EU ha tenido una "vocación imperialista [...] para impedir la Unión Latinoamericana", socavando procesos de integración como UNASUR o promoviendo instancias como el Grupo de Lima. La meta, según García, es "impedir el proyecto bolivariano de unión frente al imperio".

Frente a esta injerencia, Aníbal García considera que "hace falta una acción más contundente por parte de los gobiernos latinoamericanos y caribeños". Por ello, advirtió que "enfrentarnos de a uno con Estados Unidos es imposible", y que el proyecto de transformación de México, como "primera línea de ruptura hegemónica estadounidense", requiere "necesariamente de gobiernos latinoamericanos a favor de una política distinta a la hegemónica".