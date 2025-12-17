RADICALES ¬ La extrema derecha se propaga en AL. México resiste, pero debe tomar nota

En esta entrega de RADICALES se analizó el auge de la ultraderecha en el Cono Sur y la influencia de Donald Trump que han puesto en jaque a los gobiernos progresistas. Analistas advirtieron que México debe vigilar la insatisfacción social y el desencanto que existe entre los jóvenes para evitar un retroceso democrático.

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- El mapa político de América Latina ha comenzado a inclinarse hacia la derecha radical. Mientras México se mantiene como un bastión de la izquierda y el progresismo, el panorama regional sugiere que nuestro país no es inmune a las fórmulas "antisistema" que han llevado al poder a perfiles extremistas en naciones vecinas. Daniela Barragán, Meme Yamel y Álvaro Delgado advirtieron que la insatisfacción social y la desconexión con las nuevas generaciones son dos de las principales grietas por donde la ultraderecha está logrando filtrarse.

Para Álvaro Delgado, el fenómeno actual no representa al conservadurismo tradicional, sino a proyectos que simbolizan regímenes autoritarios y una alineación total con la política exterior de Estados Unidos, específicamente bajo la sombra de Donald Trump.

“Es pertinente hablar de por qué hay avance de los proyectos conservadores en América Latina, que no son cualquier proyecto conservador; gana en Chile un personaje que simboliza el pinochetismo y todo lo que este implica: la muerte, la represión, la persecución”.

El periodista destacó que estos triunfos de la derecha en países como Argentina con la ratificación de Javier Milei, Ecuador con Daniel Noboa y el avance de figuras como Jorge "Tuto" Quiroga en Bolivia, representan una derrota directa para los gobiernos progresistas.

“Es una victoria ideológica de la extrema derecha o es también la derrota ante la insatisfacción que los gobiernos progresistas han proyectado a la sociedad”, puntualizó, haciendo un llamado a que México ponga una "atención muy peculiar" a esta tendencia.

Por su parte, Meme Yamel señaló que uno de los pilares del éxito de la ultraderecha ha sido su capacidad de captar a los jóvenes, un sector que la izquierda parece estar descuidando. La analista explicó que, tanto en Argentina como en Chile, la "Generación Z" jugó un papel determinante, ya fuera por acción o por omisión.

“En Argentina el voto de los jóvenes fue el que define que Milei se convierta en Presidente; todo el tema del show fue muy llamativo para los jóvenes, mismos que estaban muy desconectados de las luchas de izquierda y que además la propia izquierda le había quedado muy mal a la ciudadanía”.

En contraste, dijo, el caso chileno muestra el rostro del abstencionismo. La falta de resultados tangibles por parte de Gabriel Boric provocó que los jóvenes decidieran no acudir a las urnas. Meme advirtió que en México existen figuras dentro del movimiento oficialista que resultan "impresentables" y gobernadores que han quedado a deber, lo que podría generar un desencanto similar al sudamericano.

"Creo que debería ser justo el ejemplo de qué es lo que pasa con las izquierdas. En este momento tenemos en México el caso de Pedros Haces, Adán Augusto, tenemos a varios que son impresentables en el movimiento que ha tenido resultados desde el Gobierno Federal, cuyos gobiernos estatales y Gobernadores muchos lo que han quedado a deber al pueblo".

Finalmente, la periodista Daniela Barragán advirtió sobre el peligro de la autocomplacencia. Señaló que es falsa la creencia de que las sociedades no volverían a elegir regímenes que recuerdan a dictaduras o políticas extremas, pues hasta el momento la realidad ha demostrado lo contrario.

“Esa idea del no retorno, de que es imposible regresar a eso, es falsa. Uno da por sentado que los chilenos recuerdan todo el episodio del golpe de Estado como algo que no debió ocurrir, pero lo que acaba de ocurrir nos demuestra que la derecha siempre encuentra cómo colarse”, afirmó Barragán.

La periodista concluyó que los discursos "anarcocapitalistas" y "antisistema" están encontrando alianzas estratégicas para regresar con más fuerza, lo que obliga a los movimientos progresistas de toda la región, incluido el mexicano, a no dar por sentado su permanencia en el poder y a combatir la desmemoria histórica.

"Este es un episodio que tiene que mover a todos los movimientos progresistas de América Latina, incluido México, por mas que la memoria nos diga ‘eso no tiene que pasar’, puede insertarse estos discursos de anti sistema, de anarcocapitalista y colarse, lo saben hacer y están encontrado en las alianzas para incluso regresar mas fuertes".