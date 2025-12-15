CSP pide "reflexión" de movimientos progresistas en AL tras triunfo de Kast en Chile

Sheinbaum argumentó que una de las claves es no traicionar las promesas hechas a los pueblos que eligen a gobiernos de izquierda; llamó a la reflexión tras las elecciones en Chile.

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó este lunes a un "momento de reflexión" en los movimientos progresistas en América Latina tras las elecciones en Chile, donde el candidato presidencial ultraderechista José Antonio Kast obtuvo un amplio triunfo.

"Creo que es un momento de reflexión para los movimientos progresistas de América Latina de por qué se dan estas circunstancias. Yo creo que esto no se va a dar en México porque, número uno, hay mucho apoyo popular al Gobierno porque estamos cumpliendo y no hemos traicionado lo que nos comprometimos; número dos, hay resultados: la disminución de la pobreza, de las desigualdades, y la mayoría de las y los mexicanos está de acuerdo con la transformación que está viviendo nuestro país por esa razón", señaló Sheinbaum en su rueda de prensa matutina.

"Hay que analizar cada país. Evidentemente nosotros queremos que haya más gobiernos cercanos al pueblo, pero que siempre se decida de manera democrática. En el caso de Chile, fue una votación democrática. Eligió el pueblo de Chile quién quiere que lo gobierne", añadió.

Sheinbaum indicó que en México además "hay unidad". "A veces cuando no hay unidad en los movimientos, se genera esta disminución del apoyo y aquí no. Aquí buscamos siempre la unidad de nuestro movimiento y siempre dar resultados. Honestidad y resultados; y nunca abandonar lo que nos comprometimos y la visión de que el Gobierno está para servir al pueblo. Esa es la razón por la cual el Gobierno tiene mucho apoyo popular y hay que analizar en todo caso qué pasó en Chile", argumentó.

El candidato de extrema derecha José Antonio Kast ganó oficialmente la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile celebradas este domingo con un 58.21 por ciento de votos, por delante del 41.79 por ciento de su rival, la candidata de la coalición de izquierda Jeannette Jara.

Estos datos fueron publicados por el Servicio Electoral de Chile (Servel) y corresponden al 100 por ciento del escrutinio publicado ya en su página web oficial.

La tabla recoge que se han emitido 12 millones 315 mil 407 votos válidos, de los cuales siete millones 168 mil 865 fueron para Kast y cinco millones 146 mil 542, para Jara. El total de votos emitidos incluye 773 mil 278 votos nulos (5.84 por ciento) y 163 mil 169 votos en blanco (1.23 por ciento).

Con este resultado, Kast confirma las previsiones que auguraban su victoria en segunda vuelta gracias al apoyo de los candidatos de derecha que no están en la segunda ronda y a pesar de la victoria de Jara en la primera votación.

Tras el triunfo de José Antonio Kast en la elección presidencial de Chile, el actual mandatario del país sudamericano, Gabriel Boric, felicitó al ultraderechista por su victoria a través de una llamada telefónica.

"Siguiendo con la tradición republicana que nos enorgullece y honra, me he comunicado con el presidente electo, José Antonio Kast, para presentar mis felicitaciones por el triunfo obtenido, que lo convertirá en el próximo Presidente de la República de Chile y por lo tanto, de todos los chilenos y chilenas", indicó el Presidente chileno en una publicación compartida en redes sociales.

Boric señaló que la Presidencia del país es una "gran responsabilidad que hay que asumir con mucho cariño, humildad y por supuesto, trabajo". Asimismo, adelantó que estará siempre dispuesto a colaborar con el próximo gobierno e informó de la reunión que tendrán ambos líderes este lunes en el Palacio de La Moneda.

En su discurso, el ultraderechista dijo sentirse muy emocionado por el apoyo de sus simpatizantes, quienes ondeaban banderas chilenas y celebraban con júbilo el éxito de su candidato en la contienda electoral, donde se impuso por más de 17 puntos porcentuales a su contrincante Jeannette Jara Román.

"Este no es un triunfo personal, no es un triunfo de José Antonio Kast, no. No es un triunfo de un partido del cual me siento orgulloso, de cada uno de sus militantes que nos han acompañado en todo esto [...] Aquí ganó Chile y ganó la esperanza, ganó la esperanza de vivir sin miedo", mencionó.

"Gracias por este entusiasmo, gracias a los que están aquí presentes, gracias a los que nos siguen a través de las redes sociales, por la paciencia que nos han tenido, por el respeto con el que se desarrolló todo este acto democrático que nos convocó a lo largo de Chile", expresó.

Kast, que ha intentado en varias ocasiones ser Presidente, es el primer candidato pinochetista en triunfar desde el retorno de la democracia a Chile. En el referéndum sobre la continuidad o no del dictador Augusto Pinochet en 1988, Kast promovió el voto del "Sï" a que se mantuviera en el poder. Ni siquiera el expresidente Sebastián Piñera, uno de los gobernantes más derechistas que ha tenido Chile en las últimas décadas, apoyó al dictador, pues promovió el "No".