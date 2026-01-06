La ONU rechaza las justificaciones de EU por el bombardeo e intervención en Venezuela

Europa Press

06/01/2026 - 6:25 am

La ONU señaló que el ataque de Estados Unidos en Venezuela "socava" el Derecho Internacional.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Barry Pollack, el abogado Assange por Wikileaks, defenderá a Maduro en Tribunal de EU

El secuestro de Maduro puso nervioso al acosado Canadá. Allá hablan de “prepararse”

América no pertenece a una potencia o a una doctrina, dice Sheinbaum en nuevo mensaje

"La operación militar estadounidense en Venezuela socava un principio fundamental del derecho internacional", señaló el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk.

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS).- El Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha denunciado este martes que el ataque de Estados Unidos contra Venezuela "socava" los principios del Derecho Internacional sobre evitar el uso de la fuerza para resolver las disputas y ha rechazado las justificaciones de Washington para estas acciones.

"La operación militar estadounidense en Venezuela socava un principio fundamental del derecho internacional: los Estados no deben usar la fuerza para promover sus reivindicaciones territoriales o demandas políticas", ha afirmado, después de un ataque que se saldó con decenas de muertos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Así, ha recalcado que "la sociedad venezolana necesita sanar" y que "el futuro del país debe ser decidido por su gente", después de que la hasta ahora vicepresidenta, Delcy Rodríguez, ha asumido ya el cargo de presidenta encargada a raíz de la captura de Maduro, quien el lunes compareció ante un tribunal de Nueva York acusado de cargos de narcoterrorismo.

En esta línea, la portavoz de la oficina de Turk, Ravina Shamdasani, ha afirmado que Turk está "profundamente preocupado" por la situación en Venezuela tras la "operación militar" estadounidense y ha reiterado que "está claro" que la misma "socava" el citado principio del Derecho Internacional.

"Estados Unidos ha justificado su intervención alegando el prolongado y atroz historial de Derechos Humanos del Gobierno venezolano, pero la rendición de cuentas por las violaciones de Derechos Humanos no puede lograrse mediante una intervención militar unilateral que viola el Derecho Internacional", ha argüido.

Shamdasani ha hecho hincapié en que "el pueblo venezolano merece rendición de cuentas mediante un proceso justo y centrado en las víctimas" y ha lamentado que "los derechos del pueblo venezolano hayan sido violados desde hace demasiado tiempo". "Tememos que la inestabilidad actual y una mayor militarización del país a causa de la intervención estadounidense solo empeore la situación", ha explicado.

En este sentido, ha alertado de que "el estado de emergencia declarado por las autoridades venezolanas, que entró en vigor el sábado, genera preocupación al autorizar restricciones a la libre circulación de personas, la confiscación de bienes necesarios para la defensa nacional y la suspensión del derecho de reunión y de protesta, entre otras medidas".

Por ello, ha reclamado a Estados Unidos y Venezuela, "así como a la comunidad internacional" a "garantizar el respeto total del Derecho Internacional, incluidos los Derechos Humanos", al tiempo que ha insistido en que "el futuro de Venezuela debe ser determinado únicamente por el pueblo venezolano, con respeto total a sus Derechos Humanos, incluido el derecho a la autodeterminación y la soberanía sobre sus vidas y recursos".

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Por una reforma electoral democrática

"La reforma que propone la 4T no sólo pretende imponerse desde arriba y no desde abajo, sino...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cámaras, regalo de Reyes

"Mientras las familias recorren calles y centros comerciales, niñas y niños esperan juguetes y la vida pública...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

MAGA 2026

"Al parecer, el actual gobierno de Estados Unidos ha optado por la ruta iliberal y belicista para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Rubén Martín

En Venezuela arranca otro ciclo imperialista de EU

"Con independencia de la simpatía o antipatía que se tuviera con Maduro y el régimen chavista, se...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Con México o con el imperio
Por Álvaro Delgado Gómez

Con México o con el imperio

El festín de los halcones y los buitres
Por Ana Lilia Pérez

El festín de los halcones y los buitres

Venezuela, Trump y lo que viene
Por Alejandro Páez Varela

Venezuela, Trump y lo que viene

Normas de papel
Por Muna D. Buchahin

Normas de papel

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

+ Sección

Galileo

La capsaicina, propiedad del chile, tiene beneficios para la salud.

Investigadores descubren propiedad del chile que podría extender la longevidad humana

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Los aliados de Trump arrastran sospechas de narco: Noboa, Hernández, Uribe, Bukele...

2

VERSUS ¬ ¿Qué pasó con Corina? ¿Por qué el secuestro de Maduro fue tan “fácil”?

La Casa Blanca desestima cifra de guardias cubanos muertos que referida por el presidente Miguel Díaz-Canel.
3

La Casa Blanca dice que hubo una “furiosa batalla a tiros” por el secuestro de Maduro

Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, y su esposa, Cilia Flores, comparecieron en el Tribunal Federal del Distrito Sur de NY. Ambos se declararon inocentes.
4

La historia de cómo la CIA infiltró a Maduro hasta saber qué comían sus mascotas

Con México o con el imperio
5

Con México o con el imperio

Dinamarca advierte ruptura de la OTAN ante un ataque de EU a Groenlandia
6

La Primera Ministra de Dinamarca prevé el fin de la OTAN si EU atacara Groenlandia

Barry Pollack, abogado de Julian Assange, representará a Nicolás Maduro
7

Barry Pollack, el abogado Assange por Wikileaks, defenderá a Maduro en Tribunal de EU

8

VIDEO MUY FUERTE: Motociclista muere tras ser arrastrado por un auto; FGJ-CdMx indaga

9

Alguien ganó 400 mil dólares: apostó que Maduro caía poco antes de la orden de Trump

Pensiones Bienestar: montos y beneficiarios confirmados para este 2026
10

¿A cuánto ascienden las Pensiones para el Bienestar este 2026? Conoce los detalles

El festín de los halcones y los buitres
11

El festín de los halcones y los buitres

El secuestro de Maduro puso nervioso al acosado Canadá. Allá hablan de “prepararse”
12

El secuestro de Maduro puso nervioso al acosado Canadá. Allá hablan de “prepararse”

Hoy No Circula Multas Nuevas
13

Hoy No Circula: estas son las nuevas multas en Edomex

Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, y su esposa, Cilia Flores, comparecieron en el Tribunal Federal del Distrito Sur de NY. Ambos se declararon inocentes.
14

Habla Maduro: “Soy el Presidente de Venezuela. Me considero un prisionero de guerra”

Cámaras, regalo de Reyes
15

Cámaras, regalo de Reyes

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La ONU señaló que el ataque de Estados Unidos en Venezuela "socava" el Derecho Internacional.
1

La ONU rechaza las justificaciones de EU por el bombardeo e intervención en Venezuela

La Casa Blanca desestima cifra de guardias cubanos muertos que referida por el presidente Miguel Díaz-Canel.
2

La Casa Blanca dice que hubo una “furiosa batalla a tiros” por el secuestro de Maduro

Barry Pollack, abogado de Julian Assange, representará a Nicolás Maduro
3

Barry Pollack, el abogado Assange por Wikileaks, defenderá a Maduro en Tribunal de EU

El Gobierno de México dio a conocer la fecha de la entrega de tarjetas para adquirir la Beca Rita Cetina.
4

Gobierno inicia la entrega de Tarjetas para Beca Rita Cetina. Conoce los requisitos

5

Los aliados de Trump arrastran sospechas de narco: Noboa, Hernández, Uribe, Bukele...

María Corina Machado alabó al Presidente de EU, Donald Trump, por su decisión de enviar una operación militar a Venezuela para secuestrar a Nicolás Maduro.
6

María Corina alaba a Trump por secuestrar Maduro e insiste que merece Nobel de la Paz

7

VERSUS ¬ ¿Qué pasó con Corina? ¿Por qué el secuestro de Maduro fue tan “fácil”?

Las acciones de las principales petroleras de EU reportaron un incremento significativo en el valor de sus acciones en Wall Street tras el secuestro de Maduro.
8

Acciones de las petroleras de EU se disparan en Wall Street tras secuestro de Maduro

9

VIDEO MUY FUERTE: Motociclista muere tras ser arrastrado por un auto; FGJ-CdMx indaga

El peso mexicano logró ganar terreno frente al dólar y rompió el piso de los 18.00 pesos por unidad luego de una sesión volátil marcada por la incertidumbre.
10

El peso mantiene estabilidad frente al dólar en jornada de incertidumbre por Maduro

Donald Trump afirmó que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, pero abrió la posibilidad de nuevos ataques en caso de que Delcy Rodríguez no coopere.
11

Trump dice que no está en guerra con Venezuela, pero amenaza a Delcy con más ataques

Dinamarca advierte ruptura de la OTAN ante un ataque de EU a Groenlandia
12

La Primera Ministra de Dinamarca prevé el fin de la OTAN si EU atacara Groenlandia