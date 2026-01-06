Barry Pollack, abogado de Assange por WikiLeaks, defenderá a Maduro en tribunal de EU

En la primera audiencia en la que Barry Pollack defendió al Presidente de Venezuela, el Departamento de Justicia de Estados Unidos abandonó la afirmación de que el "Cártel de los Soles", la supuesta red criminal de Maduro, fuese real.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).- Barry Pollack, el abogado litigante que defendió al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, es el encargado de representar desde el lunes al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante la justicia en Estados Unidos (EU), luego de ser secuestrado por el gobierno de Donald Trump el pasado sábado en la ciudad de Caracas.

El abogado se presentó el lunes en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde el mandatario venezolano se declaró inocente tras ser acusado de narcoterrorismo. No obstante, el Departamento de Justicia de Estados Unidos abandonó la afirmación de que el "Cártel de los Soles", la supuesta organización de Maduro, fuese real.

"Soy inocente, no culpable, soy un hombre decente, sigo siendo Presidente de mi país", expresó Maduro.

Barry Pollack dijo ante la prensa que no está buscando la liberación bajo fianza de Nicolás Maduro en este momento, "pero podría hacerlo más adelante". Además, el litigante calificó las acciones del gobierno de Estados Unidos como un "secuestro militar".

"Hay preguntas sobre la legalidad de su secuestro militar", manifestó el abogado.

Por su parte, la esposa de Maduro, Cilia Flores, quien también fue secuestrada por Estados Unidos, es representada por el abogado Mark Donnelly, quien explicó que la primera dama venezolana sufrió "lesiones importantes" durante el "secuestro", las cuales se "pueden ver".

En este sentido, Donnelly señaló que es posible que Flores tenga alguna fractura en su cuerpo, así como un posible hematoma severo en las costillas, por lo cual indicó que es necesario que sea sometida a una evaluación física.

Barry J. Pollack es un abogado penalista que es socio de la firma Harris St. Laurent & Wechsler LLP, y fue el encargado de negociar el acuerdo que llevó a Julian Assange a declararse culpable en 2024 de un único delito grave por conspiración para obtener y difundir información de defensa nacional.