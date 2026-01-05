El secuestro de Maduro puso nervioso al acosado Canadá. Allá hablan de “prepararse”

El secuestro de Maduro ha encendido las alarmas en Canadá, pues el país también se ha visto acosado por Donald Trump, quien ha hablado sobre anexarlo como el estado número 51 de Estados Unidos.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).– Hace tres semanas, el Ministro de Defensa de Canadá, David McGuinty, dijo que estaba “tomando nota” sobre la nueva estrategia de seguridad estadounidense platicando con sus socios qué significado tiene. Pero aclaró que su país “continuará trabajando estrechamente con nuestro vecino y socio” en defensa, seguridad e inteligencia.

“Esa relación no se ha visto afectada en los últimos meses y el año pasado. Sigue siendo sólida”, insistió McGuinty cuando CTV News le preguntó. Canadá invertirá 2.9 mil millones de dólares en satélites militares para la vigilancia del Ártico.

Canadá está revisando los últimos acontecimientos. Hace poco más de un año que Donald Trump hablaba de anexar Canadá y volverlo “el estado número 51”. Fue entonces que maltrató al Primer Ministro Justin Trudeau, llamándolo “Gobernador”. Luego vinieron los golpes comerciales, uno tras otro, con fuertes aranceles que paralizaron los sectores de acero, aluminio y silvicultura de Canadá y pusieron en jaque a los fabricantes de automóviles.

Y ahora, el ataque a un país soberano, Venezuela. Y el secuestro de su Presidente, Nicolás Maduro. Los canadienses están muy nerviosos y la prensa nacional lo refleja. Hoy mismo, Michael Byers, un catedrático del derecho internacional y política global de la Universidad de Columbia Británica, pide al Gobierno prepararse y estar atentos.

“Tropas extranjeras atacan un país soberano, asesinan a decenas de personas y secuestran al Jefe de estado de facto. El Presidente que ordenó la operación militar declara su intención de ‘gobernar’ el país atacado y explotar sus reservas petroleras. Si esto te parece ilegal, tienes razón. El Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirma que el operativo que capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en Venezuela, tenía como objetivo hacer cumplir las acusaciones penales en su contra emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esta afirmación ignora la Carta de las Naciones Unidas de 1945, que incluye, en su esencia, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”, dice en un texto publicado hoy.

“Atacar a Venezuela y secuestrar a Maduro no es una respuesta mesurada. Tampoco existe ningún escenario concebible en el que la legítima defensa justifique la confiscación y explotación de los recursos naturales de otro país”, agrega.

Uno de los medios canadienses más influyentes, The Globe and Mail, pide al gobierno prepararse en todos los escenarios. Dice, en su editorial principal, que en materia de defensa nacional “el gobierno de Carney ha tomado algunas medidas iniciales para impulsar la capacidad militar”. Pero, agrega, “los anuncios del año pasado sobre un aumento del gasto en defensa y la reforma de las adquisiciones son, como mucho, un primer paso que debía haberse dado hace tiempo”.

El editorial se llama: “En una emergencia nacional, Canadá no tiene un momento que perder”.

“Las alarmas aparentemente se escucharon la primavera pasada, cuando Trump lanzó su guerra comercial y empezó a fijarse con avidez en Canadá como el estado número 51. Contra todo pronóstico, los liberales ganaron la reelección bajo el liderazgo de Mark Carney con la promesa de una respuesta contundente a las provocaciones de Trump. Pero esa respuesta prometida no se ha materializado, a pesar de otros acontecimientos preocupantes. En noviembre, el gobierno estadounidense publicó una Estrategia de Seguridad Nacional que reduciría drásticamente la soberanía de cualquier país del hemisferio occidental, incluido Canadá”, dice el texto.

“Hay que acelerar la contratación ya. Hay que acabar con los retrasos en las contrataciones ya. Cualquier Ministro que intente desviar el gasto hacia la clientela regional debería ser expulsado del gabinete. Cualquier funcionario que obstaculice la eliminación de las trabas burocráticas de las contrataciones debería ser destituido".

La administración Trump no se ha molestado en presentar otros argumentos de derecho internacional, dice Michael Byers, especialista. Aunque Maduro se mantuvo en el poder tras perder las elecciones presidenciales de Venezuela en 2024 y ha sumido a su país en la pobreza, “no ha reivindicado ningún derecho a una intervención prodemocrática o humanitaria”.

Por el contrario, “Trump ha rechazado las sugerencias de que Edmundo González Urrutia, considerado ampliamente como el ganador de las elecciones de 2024, asuma el poder. Igualmente, ha desdeñado a la líder de la coalición de González, María Corina Machado, a quien el régimen de Maduro le prohibió presentarse a las elecciones y recientemente recibió el Premio Nobel de la Paz”.

“¿Qué mensaje extraerán de esto otros países? ¿Significa esto que otras superpotencias pueden ejercer dominio en sus propias regiones? De ser así, el Presidente chino, Xi Jinping, podría esperar razonablemente que Trump se mantuviera al margen si China invadiera Taiwán. El Presidente ruso, Vladimir Putin, también celebraría el abandono del compromiso de defensa colectiva de Estados Unidos con la OTAN, implícito en la retórica de Trump sobre Groenlandia, parte integral del Reino de Dinamarca. Trump ha llevado a la humanidad al borde del caos. Nos arriesgamos a volver al sistema de la ley del más fuerte que, en la primera mitad del siglo XX, nos trajo dos guerras mundiales devastadoras”.