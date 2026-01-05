El secuestro de Maduro puso nervioso al acosado Canadá. Allá hablan de “prepararse”

Redacción/SinEmbargo

05/01/2026 - 4:31 pm

El secuestro de Maduro puso nervioso al acosado Canadá. Allá hablan de “prepararse”

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump desata más ira contra Canadá: Su "acto hostil" le costará 10% más en aranceles

Canadá sufre la ruptura con EU, Carney busca alternativas y Trudeau... con Katy Perry

El mundo se reacomoda: acosado por Trump, Canadá débil, Carney busca abrazar a China

El secuestro de Maduro ha encendido las alarmas en Canadá, pues el país también se ha visto acosado por Donald Trump, quien ha hablado sobre anexarlo como el estado número 51 de Estados Unidos.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).– Hace tres semanas, el Ministro de Defensa de Canadá, David McGuinty, dijo que estaba “tomando nota” sobre la nueva estrategia de seguridad estadounidense platicando con sus socios qué significado tiene. Pero aclaró que su país “continuará trabajando estrechamente con nuestro vecino y socio” en defensa, seguridad e inteligencia.

“Esa relación no se ha visto afectada en los últimos meses y el año pasado. Sigue siendo sólida”, insistió McGuinty cuando CTV News le preguntó. Canadá invertirá 2.9 mil millones de dólares en satélites militares para la vigilancia del Ártico.

Canadá está revisando los últimos acontecimientos. Hace poco más de un año que Donald Trump hablaba de anexar Canadá y volverlo “el estado número 51”. Fue entonces que maltrató al Primer Ministro Justin Trudeau, llamándolo “Gobernador”. Luego vinieron los golpes comerciales, uno tras otro, con fuertes aranceles que paralizaron los sectores de acero, aluminio y silvicultura de Canadá y pusieron en jaque a los fabricantes de automóviles.

Y ahora, el ataque a un país soberano, Venezuela. Y el secuestro de su Presidente, Nicolás Maduro. Los canadienses están muy nerviosos y la prensa nacional lo refleja. Hoy mismo, Michael Byers, un catedrático del derecho internacional y política global de la Universidad de Columbia Británica, pide al Gobierno prepararse y estar atentos.

“Tropas extranjeras atacan un país soberano, asesinan a decenas de personas y secuestran al Jefe de estado de facto. El Presidente que ordenó la operación militar declara su intención de ‘gobernar’ el país atacado y explotar sus reservas petroleras. Si esto te parece ilegal, tienes razón. El Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirma que el operativo que capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en Venezuela, tenía como objetivo hacer cumplir las acusaciones penales en su contra emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esta afirmación ignora la Carta de las Naciones Unidas de 1945, que incluye, en su esencia, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”, dice en un texto publicado hoy.

“Atacar a Venezuela y secuestrar a Maduro no es una respuesta mesurada. Tampoco existe ningún escenario concebible en el que la legítima defensa justifique la confiscación y explotación de los recursos naturales de otro país”, agrega.

El secuestro de Maduro puso nervioso al acosado Canadá. Allá hablan de “prepararse”
Usuarios de Facebook en Canadá debaten sobre una eventual invasión de Estados Unidos. Foto: Captura de pantalla

Uno de los medios canadienses más influyentes, The Globe and Mail, pide al gobierno prepararse en todos los escenarios. Dice, en su editorial principal, que en materia de defensa nacional “el gobierno de Carney ha tomado algunas medidas iniciales para impulsar la capacidad militar”. Pero, agrega, “los anuncios del año pasado sobre un aumento del gasto en defensa y la reforma de las adquisiciones son, como mucho, un primer paso que debía haberse dado hace tiempo”.

El editorial se llama: “En una emergencia nacional, Canadá no tiene un momento que perder”.

“Las alarmas aparentemente se escucharon la primavera pasada, cuando Trump lanzó su guerra comercial y empezó a fijarse con avidez en Canadá como el estado número 51. Contra todo pronóstico, los liberales ganaron la reelección bajo el liderazgo de Mark Carney con la promesa de una respuesta contundente a las provocaciones de Trump. Pero esa respuesta prometida no se ha materializado, a pesar de otros acontecimientos preocupantes. En noviembre, el gobierno estadounidense publicó una Estrategia de Seguridad Nacional que reduciría drásticamente la soberanía de cualquier país del hemisferio occidental, incluido Canadá”, dice el texto.

El secuestro de Maduro puso nervioso al acosado Canadá. Allá hablan de “prepararse”
Algunos canadienses temen una “invasión por tierra” de Estados Unidos. Otros hablan de invocar a la OTAN. Foto: Captura de pantalla

“Hay que acelerar la contratación ya. Hay que acabar con los retrasos en las contrataciones ya. Cualquier Ministro que intente desviar el gasto hacia la clientela regional debería ser expulsado del gabinete. Cualquier funcionario que obstaculice la eliminación de las trabas burocráticas de las contrataciones debería ser destituido".

La administración Trump no se ha molestado en presentar otros argumentos de derecho internacional, dice Michael Byers, especialista. Aunque Maduro se mantuvo en el poder tras perder las elecciones presidenciales de Venezuela en 2024 y ha sumido a su país en la pobreza, “no ha reivindicado ningún derecho a una intervención prodemocrática o humanitaria”.

Por el contrario, “Trump ha rechazado las sugerencias de que Edmundo González Urrutia, considerado ampliamente como el ganador de las elecciones de 2024, asuma el poder. Igualmente, ha desdeñado a la líder de la coalición de González, María Corina Machado, a quien el régimen de Maduro le prohibió presentarse a las elecciones y recientemente recibió el Premio Nobel de la Paz”.

“¿Qué mensaje extraerán de esto otros países? ¿Significa esto que otras superpotencias pueden ejercer dominio en sus propias regiones? De ser así, el Presidente chino, Xi Jinping, podría esperar razonablemente que Trump se mantuviera al margen si China invadiera Taiwán. El Presidente ruso, Vladimir Putin, también celebraría el abandono del compromiso de defensa colectiva de Estados Unidos con la OTAN, implícito en la retórica de Trump sobre Groenlandia, parte integral del Reino de Dinamarca. Trump ha llevado a la humanidad al borde del caos. Nos arriesgamos a volver al sistema de la ley del más fuerte que, en la primera mitad del siglo XX, nos trajo dos guerras mundiales devastadoras”.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

En Venezuela arranca otro ciclo imperialista de EU

"Con independencia de la simpatía o antipatía que se tuviera con Maduro y el régimen chavista, se...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Tal vez sea posible

"Sí, contra viento y marea, contra los vaticinios más pesimistas y los “pájaros de mal agüero”, quiero...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Una aproximación cualitativa

"Lo más simple es contar, pues comparamos numéricamente. Si, por ejemplo, un sujeto leyó 12 libros en...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

La batalla por la narrativa entre la 4T y el antigobiernismo

"La 4T ha convertido la narrativa en su principal instrumento de legitimación al sustentarla en un relato...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Venezuela, Trump y lo que viene
Por Alejandro Páez Varela

Venezuela, Trump y lo que viene

Normas de papel
Por Muna D. Buchahin

Normas de papel

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

2025: no dejar más espacio a los carroñeros
Por Juan Carlos Monedero

2025: no dejar más espacio a los carroñeros

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

+ Sección

Galileo

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Maduro y Flores aterrizan en NY para comparecer en el Tribunal Federal del Distrito Sur.
1

Habla Maduro: “Soy el Presidente de Venezuela. Me considero un prisionero de guerra”

Rubio niega legitimidad de González.
2

Rubio: González no es Presidente legítimo. La Nobel de la Paz agradece a EU invasión

3

DATOS ¬ Tiene petróleo, gas, oro, tierras raras: Venezuela es el gran pastel para EU

La presidenta de Morena, Luisa Alcalde, afirmó que los señalamientos que buscan vincular a la 4T con el narco son parte de una estrategia de la oposición.
4

La estrategia de ligarnos al narco fue planeada con consultores, dice Luisa Alcalde

El monero José Hernández hizo un recorrido por sus obras más incisivas de 2025, transformando los grandes temas del año en sátira política.
5

Hernández repasa sus cartones de 2025: Trump, Salinas Pliego, Monreal, la vieja Corte

6

Chávez lo advirtió en 2009: EU buscará imponer Gobierno en Venezuela por el petróleo

Cuando Estados Unidos (EU) anunció el secuestro del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, otro nombre apareció: el de su esposa, Cilia Flores. ¿Quién es?
7

PERFIL ¬ Cilia Flores, esposa de Maduro, tejió red de poder que la llevó a mira de EU

Si la información que circula es cierta, Trump decidió que Venezuela quede en manos de una exguerrillera que se hizo famosa por secuestrar a un estadounidense.
8

Venezuela, Trump y lo que viene

Un elemento del brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán.
9

ENTREVISTA ¬ Mientras exista el CJNG, EU tiene pretexto para actuar en México: Meyer

La Presidenta Claudia Sheinbaum mostró descontento con la ONU por su posición pasiva frente a conflictos globales; debe salir de su letargo burocrático, dijo.
10

La Presidenta pide a la ONU salir de "letargo" y se convierta en constructora de paz

Corina Machado juramenta como Presidenta de Venezuela.
11

Delcy Rodríguez jura como Presidenta interina de Venezuela; ofrece garantizar la paz

El decreto para regularizar "autos chocolate" se extendió hasta noviembre de 2026.
12

La SHCP recauda 7,300 mdp por "autos chocolate"; programa seguirá, pero con aranceles

Según NYT, Trump le habría ofrecido a Maduro dejar Venezuela y exiliarse en Turquía, sin embargo, no aceptó. Esto llevó a EU a buscar otra opción: Rodríguez.
13

Trump le dijo a Maduro que huyera a Turquía. No quiso. Optó por Delcy Rodríguez: NYT

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que las víctimas del accidente del Tren Interoceánico están en plena libertad de presentar denuncias ante la FGR.
14

Las víctimas del accidente en el Interoceánico son libres de presentar denuncias: CSP

Trump deja en el desamparo a Corina Machado y aguada la fiesta a la derecha global
15

Trump deja en el desamparo a Corina Machado y aguada la fiesta a la derecha global

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El secuestro de Maduro puso nervioso al acosado Canadá. Allá hablan de “prepararse”
1

El secuestro de Maduro puso nervioso al acosado Canadá. Allá hablan de “prepararse”

La ONU sostuvo que la intervención de EU para sacar a Nicolás Maduro de Venezuela vulnera la Carta del organismo. En tanto, Rusia y China condenaron la acción.
2

Rusia y China piden liberación de Maduro en la ONU; EU justifica ataques en Venezuela

3

CLOSE UP ¬ El odio de Trump se expande con sus halcones: Hegseth, Miller y Landau

El decreto para regularizar "autos chocolate" se extendió hasta noviembre de 2026.
4

La SHCP recauda 7,300 mdp por "autos chocolate"; programa seguirá, pero con aranceles

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que las víctimas del accidente del Tren Interoceánico están en plena libertad de presentar denuncias ante la FGR.
5

Las víctimas del accidente en el Interoceánico son libres de presentar denuncias: CSP

El monero José Hernández hizo un recorrido por sus obras más incisivas de 2025, transformando los grandes temas del año en sátira política.
6

Hernández repasa sus cartones de 2025: Trump, Salinas Pliego, Monreal, la vieja Corte

Corina Machado juramenta como Presidenta de Venezuela.
7

Delcy Rodríguez jura como Presidenta interina de Venezuela; ofrece garantizar la paz

8

Chávez lo advirtió en 2009: EU buscará imponer Gobierno en Venezuela por el petróleo

La Presidenta Claudia Sheinbaum mostró descontento con la ONU por su posición pasiva frente a conflictos globales; debe salir de su letargo burocrático, dijo.
9

La Presidenta pide a la ONU salir de "letargo" y se convierta en constructora de paz

Maduro y Flores aterrizan en NY para comparecer en el Tribunal Federal del Distrito Sur.
10

Habla Maduro: “Soy el Presidente de Venezuela. Me considero un prisionero de guerra”

Rubio niega legitimidad de González.
11

Rubio: González no es Presidente legítimo. La Nobel de la Paz agradece a EU invasión

Claudia Sheinbaum hizo un nuevo pronunciamiento sobre la intervención militar de EU en Venezuela. Ahora dijo que América no pertenece a una potencia o doctrina.
12

América no pertenece a una potencia o a una doctrina, dice Sheinbaum en nuevo mensaje