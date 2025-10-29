Canadá sufre la ruptura con EU, Carney busca alternativas y Trudeau... con Katy Perry

Redacción/SinEmbargo

28/10/2025 - 6:35 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump desata más ira contra Canadá: Su "acto hostil" le costará 10% más en aranceles

"No podemos controlar la política de EU", dice Carney. Canadá pone los ojos en Asia

Trump impone arancel a camiones importados; México y Canadá tienen trato preferencial

Mientras Carney se apresura a acercar a Canadá con Asia para dejar de depender tanto de Estados Unidos, los canadienses siguen con detenimiento la historia de Justin Trudeau, el gran culpable del enojo de Trump con dicho país, en pleno romance con Katy Perry.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).– El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, partió para Asia en una gira de una semana mientras que en casa se enfrentan a un panorama económico cada vez más desalentador. “Se cerraban fábricas y se perdían empleos. La inflación subía ligeramente y había indicios de que el país se encaminaba hacia una recesión”, dice este día The New York Times.

Las cosas se complicaron después de que el premier de Ontario, Doug Ford, con lo tenso que está todo, provocó la ira del Presidente Donald Trump con un anuncio televisivo en el que aparecía el expresidente Ronald Reagan criticando los aranceles. Trump prometió imponer aún más gravámenes a Canadá. Y ahora, cuando las relaciones con Estados Unidos están en uno de sus puntos más bajos, Carney está bajo la presión de demostrar que tiene un plan para alejar a Canadá de su arraigada dependencia económica de su vecino, y ha volteado a Asia.

Al mismo tiempo, los canadienses siguen con detenimiento la historia de Justin Trudeau, el gran culpable del enojo de Trump con Canadá, en pleno romance con Katy Perry. “El exprimer Ministro y la estrella del pop hicieron recientemente su primera aparición pública como pareja, después de meses de especulaciones sobre la naturaleza de su relación. Ni Perry ni Trudeau han hablado públicamente aún sobre el asunto”, cuenta CBC, una cadena canadiense.

Para contextualizar, a principios de este año, Perry y su prometido de toda la vida, el actor Orlando Bloom, anunciaron su separación después de siete años. Tienen una hija juntos. De igual manera, en el verano de 2023, Trudeau y Sophie Grégoire se separaron tras 18 años de relación; tienen tres hijos. El pasado marzo, Trudeau dimitió como líder del Partido Liberal y Primer Ministro porque los canadienses no lo querían cerca. Y ahora reaparece con Perry.

Carney, que ha heredado el desastre de Trudeau, se ha fijado el ambicioso objetivo de duplicar las exportaciones canadienses a otros países en una década. Expandir el comercio con Asia es fundamental en su estrategia. Pero las cosas no serán tan fáciles. Estados Unidos es el principal socio comercial de Canadá y los estragos de esa relación turbulenta apenas se sienten.

Un ejemplo. The Globe and Mail cuenta hoy sobre Harvinder Reehal y miles de sus compañeros de trabajo, enfrentados a una dura realidad: es posible que nunca regresen a sus trabajos. Durante casi dos años, agrega el diario canadiense, Reehal y otros tres mil trabajadores automotrices han sido despedidos temporalmente de la planta de ensamblaje de en Stellantis en Brampton, Ontario. La fábrica estuvo inactiva en diciembre de 2023 para reequiparse para la producción de vehículos eléctricos. Sólo se necesitaron 340 trabajadores para la renovación.

“Luego, el 14 de octubre, Stellantis asestó un nuevo golpe a sus trabajadores de Brampton: el vehículo que debían ensamblar —el todoterreno eléctrico Jeep Compass— se fabricará en Illinois. El fabricante de automóviles ha ofrecido pocos detalles sobre el futuro de la planta, según el sindicato que representa a los trabajadores de Brampton. Pero el panorama comercial de Canadá ha cambiado tan drásticamente en los últimos meses que muchos creen que sus días de trabajar en una planta automotriz han terminado para siempre. Los trabajadores del sector automotor han sufrido un latigazo cervical. Se les dijo que la transición a los vehículos eléctricos revitalizaría su sector, pero los fabricantes de automóviles han dado marcha atrás con esos planes. A principios de este año, estalló la guerra comercial con un Donald Trump atacando a la industria canadiense, convencido de que los aranceles a los vehículos fabricados en Canadá reactivarían las líneas de montaje estadounidenses”, detalla.

Y “hasta cierto punto, el señor Trump está consiguiendo lo que quiere”.

El traslado de Stellantis a Illinois forma parte de un plan de 13 mil millones de dólares para aumentar la producción en Estados Unidos y mitigar el impacto de los aranceles que ya le han costado miles de millones a la compañía. Stellantis ha anunciado que planea aumentar la producción estadounidense en un 50 por ciento durante los próximos cuatro años, creando más de cinco mil empleos en el corazón de la industria manufacturera estadounidense: Illinois, Ohio, Michigan e Indiana. La semana pasada, General Motors suspendió la producción de la furgoneta eléctrica de reparto Chevrolet BrightDrop en Ingersoll, Ontario, lo que supuso la pérdida de mil 150 puestos de trabajo. La compañía planea recortar un turno en su planta de Oshawa en enero.

Muchos trabajadores están planeando un futuro sin automóviles, dice The Globe and Mail.

“Pero eso conlleva sus propios riesgos. Carney dijo que planeaba reunirse esta semana en Corea del Sur con el máximo líder de China, con la esperanza de restablecer una relación tensa, poner fin a una disputa comercial y restablecer lazos más estrechos. Canadá ha mantenido relaciones muy tensas con China debido, entre otras cosas, a los hallazgos de la interferencia china en las elecciones canadienses. Y, para complicar aún más el giro que intenta dar Carney, la Administración Trump podría estar descontenta con sus propuestas hacia China, incluso cuando el Presidente estadounidense también tiene previsto reunirse con el máximo líder de China, Xi Jinping, esta semana”, explica por su parte The New York Times.

The Wall Street Journal cuenta hoy que la guerra comercial está acelerando los planes para expandir el mayor puerto de contenedores de Canadá. Carney está acelerando la expansión del Puerto de Montreal mientras busca aumentar el comercio fuera de Estados Unidos. Los funcionarios del puerto dicen que la nueva terminal de manejo de contenedores costará alrededor de mil 600 millones de dólares canadienses, el equivalente a mil 150 millones de dólares, y que es crucial para fortalecer el comercio exterior de Canadá.

“Carney seleccionó a Montreal como uno de los cinco proyectos de importancia nacional, además de una planta de gas natural licuado, un proyecto de energía nuclear y dos minas de cobre, que serán tramitados con celeridad por la recién creada Oficina de Proyectos Mayores. Los funcionarios del puerto de Montreal afirman que la designación acelerará las aprobaciones regulatorias y el financiamiento”, agrega el diario.

Estados Unidos representa aproximadamente el 80 por ciento de las exportaciones canadienses. Más de la mitad de los exportadores canadienses prevén que los aranceles perjudiquen sus negocios, según una encuesta reciente de la oficina nacional de estadística de Canadá. Casi una cuarta parte de estas empresas afirmó que planea buscar clientes fuera de Estados Unidos. Los tres puertos de contenedores más activos del este de Canadá están bien posicionados para captar más negocios transatlánticos, especialmente con socios de libre comercio como la Unión Europea.

Canadá está realmente en aprietos.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Esperando a nuestras almas

"Lo que necesitamos es abrir un gran debate no sólo sobre la creación de valor en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Continuidad: apuntes de una transición histórica

"Resulta muy difícil para algunos aceptar una relación entre la Presidenta y el expresidente sin necesidad del...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

La “credibilidad” de Estados Unidos

"Estados Unidos se encuentra ahora mismo profundamente dividido y roto desde dentro. Así, será incapaz de gobernarse...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Lección electoral de Bolivia

"Bolivia acaba de poner en marcha la institucionalidad que, de continuar, puede alentar una normalidad democrática para...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

Salud en la encrucijada: los edulcorantes
Por Alejandro Calvillo

Salud en la encrucijada: los edulcorantes

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

El deslizamiento del PAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El deslizamiento del PAN

Trump te caga y la CNN dice que nieva
Por Juan Carlos Monedero

Trump te caga y la CNN dice que nieva

+ Sección

Galileo

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.

¿Qué pasa si los microplásticos no llegan al océano? Toneladas se acumulan en tierra

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Los hombres cuyo cáncer de próstata regresa después de una cirugía o radioterapia ahora pueden beneficiarse de una nueva combinación de medicamentos.

Nueva combinación de fármacos reduce 40% mortalidad en cáncer de próstata recurrente

Científicos recrearon a detalle la apariencia del dinosaurio Edmontosaurus annectens a través de ejemplares conservados gracias a un proceso de "momificación".

¿Dinosaurios con pezuñas? Estudio de fósiles "momificados" sorprende a científicos

Corredores en el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2024

El ejercicio podría actuar como un antidepresivo natural, revela nuevo estudio

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

Un estudio reveló que los efectos de la actividad física continúan incluso cuando cesa el movimiento y que el ejercicio incrementa el gasto energético.

Un estudio revela que los efectos del ejercicio persisten incluso cuando descansas

Las personas que consumen poca azúcar durante la infancia tienen menos probabilidades de sufrir infartos, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares.

Reducir el azúcar en la niñez previene afecciones del corazón en la adultez: estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Canadá sufre la ruptura con EU, Carney busca alternativas y Trudeau... con Katy Perry.
1

Canadá sufre la ruptura con EU, Carney busca alternativas y Trudeau... con Katy Perry

2

Lujo y falsedad: Inés Gómez Mont y Álvarez Puga deslumbraron a la élite... con oropel

Durante su fiesta, Ricardo Salinas Pliego ofreció un discurso con declaraciones que apuntan a una nueva etapa en su vida pública: la búsqueda de la Presidencia.
3

VERSUS ¬ Salinas Pliego enfrenta la ruina. Lo acorraló su propia estrategia, de años

El huracán "Melissa", de categoría 5, tocó tierra en Jamaica con vientos sostenidos de 295 km/h, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
4

"Melissa", la "tormenta del siglo" según la ONU, impacta a Jamaica como categoría 5

Claudia Sheinbaum Pardo condenó las expresiones misóginas y machistas de Ricardo Salinas Pliego contra Sabina Berman, Vanessa Romero Rocha y Denise Dresser.
5

RADICALES ¬ La prensa tradicional cubre poco o le hace vacío al caso Salinas Pliego

El magistrado Guillermo Valls Esponda se despidió como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) con un congreso en San Cristóbal de las Casas, Chiapas
6

Hotel, alcohol, comida. Gratis. En su despedida, Magistrado gasta 3 millones del TFJA

7

App del Banco del Bienestar: Así puedes descargarla y usarla para manejar tu dinero

De acuerdo con el Secretario de Transporte estadounidense, la medida se toma como una respuesta al “continuo abuso” por parte de México del Acuerdo de Transporte Aéreo firmado hace una década entre ambas naciones.
8

Gobierno de Trump suspende 13 rutas de aerolíneas mexicanas a EU por "incumplimiento"

El Gobierno de Estados Unidos (EU) ejecutó extrajudicialmente a 14 personas que estaban a bordo de cuatro lanchas que fueron atacadas en el Pacífico.
9

EU ejecuta extrajudicialmente a 14 en 4 lanchas del Pacífico. La Marina rescata a uno

Socios de Adán Augusto
10

La torre más lujosa de Tabasco fue de Cabal y Hank. Hoy es de Adán Augusto y amigos

Claudia Sheinbaum sabe que durante el siguiente tramo de su Presidencia se encontrará a personajes iguales o peores que Salinas Pliego.
11

Cómo responderle a Salinas Pliego

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro
12

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro

Harry Rodríguez Botello Fierro y Andrés Fernández del Valle Laisequilla, diputados locales del PVEM, protagonizaron un video en aparente estado de ebriedad.
13

VIDEO ¬ Diputados locales del PVEM salen en aparente estado de ebriedad; corren a uno

Las lágrimas de Salinas Pliego
14

Las lágrimas de Salinas Pliego

Pan de muerto Talavera
15

El pan de muerto talavera sí existe, es el más bello y te contamos dónde encontrarlo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
De acuerdo con el Secretario de Transporte estadounidense, la medida se toma como una respuesta al “continuo abuso” por parte de México del Acuerdo de Transporte Aéreo firmado hace una década entre ambas naciones.
1

Gobierno de Trump suspende 13 rutas de aerolíneas mexicanas a EU por "incumplimiento"

Un Juez de control ordenó prisión preventiva oficiosa en contra de Johny “N” y César “N”; se les acusa del homicidio de Miguel Bahena , Alcalde de Pisaflores.
2

Director del DIF municipal es señalado por asesinato de Edil de Pisaflores, Hidalgo

La Comisión Federal de Electricidad reportó el día de ayer que al cierre del tercer trimestre de este año obtuvo una ganancia neta de 524 mil millones de pesos.
3

CFE reporta ganancias por 56 mil 416 millones de pesos en tercer trimestre del 2025

Canadá sufre la ruptura con EU, Carney busca alternativas y Trudeau... con Katy Perry.
4

Canadá sufre la ruptura con EU, Carney busca alternativas y Trudeau... con Katy Perry

Luego de las intensas lluvias que dejaron docenas de muertos en la región, el norte de Veracruz se ha visto afectado por un gran derrame de hidrocarburos.
5

Fuga de petróleo asesta otro golpe a Veracruz: daña sembradíos, fauna, flora, ríos...

Fuerzas federales detuvieron a 7 personas y desmantelaron un narcolaboratorio en Tecate.
6

Autoridades desmantelan narcolaboratorio y detienen a 7 en Tecate, Baja California

Claudia Sheinbaum Pardo condenó las expresiones misóginas y machistas de Ricardo Salinas Pliego contra Sabina Berman, Vanessa Romero Rocha y Denise Dresser.
7

RADICALES ¬ La prensa tradicional cubre poco o le hace vacío al caso Salinas Pliego

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.
8

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Empleo en México crece
9

Empleo crece en México en septiembre; hay 881 mil trabajadores más que en 2024: Inegi

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó proyecto para expedir la Ley General contra la Extorsión, enviado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.
10

Diputados aprueban en comisión dictamen para expedir la Ley General contra Extorsión

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) alertó sobre el "falso repartidor", una nueva modalidad de robo a casa habitación.
11

¡Cuidado! Repartidores falsos simulan pedidos para robar en casas, alerta la SSC-CdMx

Harry Rodríguez Botello Fierro y Andrés Fernández del Valle Laisequilla, diputados locales del PVEM, protagonizaron un video en aparente estado de ebriedad.
12

VIDEO ¬ Diputados locales del PVEM salen en aparente estado de ebriedad; corren a uno