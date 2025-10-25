La imprudencia de Doug Ford causó la ruptura Canadá-EU. Y antes menospreció a México

Redacción/SinEmbargo

25/10/2025 - 5:05 pm

Doug Ford, Primer Ministro de Ontario, Canadá

Doug Ford no sólo dinamitó las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá, también propuso eliminar a México del T-MEC. "No deberían tener un lugar en la mesa", dijo en noviembre de 2024.

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- Doug Ford, Primer Ministro de Ontario, quien recientemente provocó un aumento del 10 por ciento en los aranceles impuestos por Estados Unidos a Canadá y la cancelación de las negociaciones entre ambas naciones, menospreció e incluso propuso excluir a México del tratado comercial de América del Norte (T-MEC), considerando además un "insulto" la comparación entre los dos países vecinos de EU.

El jueves pasado, el Presidente Donald Trump anunció la ruptura de negociaciones comerciales con Canadá a raíz de una campaña que lanzó Doug Ford en Estados Unidos, el 16 de octubre, en contra de la imposición de aranceles por parte del republicano, para lo cual se hizo uso de la voz del expresidente estadounidense Ronald Reagan.

El video mostró a pueblos estadounidenses vacíos y a familias empacando sus pertenencias, mientras que la voz Reagan narra las consecuencias de las guerras comerciales, como la pérdida de empleos.

"Entonces ocurre lo peor: los mercados se reducen y colapsan, los negocios e industrias cierran, y millones de personas pierden sus empleos. En todo el mundo está creciendo la conciencia de que el camino hacia la prosperidad de todas las naciones consiste en rechazar las leyes proteccionistas y promover la competencia justa y libre. Los empleos y el crecimiento de Estados Unidos están en juego", argumenta la voz del expresidente en el clip.

Aunque, Ford declaró haber hablado con el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, con quien se comprometió a pausar la campaña publicitaria, pero esta aún se extenderá durante el fin de semana y los dos primeros partidos de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol, lo que desató la furia de Trump que este sábado anunció un aumento del 10 por ciento en los aranceles que EU impuso a Canadá.

"El único propósito de este FRAUDE era que Canadá esperara que la Corte Suprema de Estados Unidos los 'rescatara' de los aranceles que han utilizado durante años para perjudicar a Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos puede defenderse de los altos y autoritarios aranceles canadienses (¡y también de los del resto del mundo!). A Ronald Reagan le ENCANTABAN los aranceles por motivos de seguridad nacional y economía, ¡pero Canadá se opuso! Su anuncio debía ser retirado INMEDIATAMENTE, pero lo dejaron pasar anoche durante la Serie Mundial, a sabiendas de que era un FRAUDE. Debido a su grave tergiversación de los hechos y a su acto hostil, estoy aumentando el arancel a Canadá en un 10 por ciento por encima de lo que pagan actualmente. ¡Gracias por su atención a este asunto!", escribió en su cuenta de Truth Social.

Cabe señalar que Mark Carney ganó las elecciones generales en abril bajo la promesa de guiar la economía de Canadá a través de una crisis sin precedentes, así como para hacer frente a la amenazas de Donald Trump de romper relaciones comerciales entre su país y Estados Unidos por medio de la imposición de aranceles.

Doug Ford menospreció a México

Sin embargo, esta no es la primera imprudencia del Primer Ministro de Ontario, la provincia más poblada de Canadá, ya que desde el inicio de la segunda Administración de Trump consideró un "insulto" comparar a su país con México, luego de que el Presidente de Estados Unidos amenazó, en noviembre de 2024, con imponer aranceles del 25 por ciento a ambas naciones en caso de no detener la inmigración y el tráfico de drogas hacia EU.

 "Lo encontré insultante. Es como si un familiar te apuñalara justo en el corazón. He pasado mucho tiempo en Estados Unidos y todavía no he hablado con ningún estadounidense que tenga problemas con los canadienses. Vemos cómo la droga fluye desde México a través de California y de Columbia Británica hacia Alberta y Ontario, y lo que tenemos que hacer es tomarnos en serio esa amenaza" dijo en una comparecencia ante los medios.

“No hay dos aliados más cercanos con una frontera más abierta que Canadá en Estados Unidos. Y quiero subrayar que compararnos con México es lo más insultante que he oído nunca de nuestros amigos y aliados más cercanos, Estados Unidos de América. Queremos trabajar juntos, trabajaremos juntos y resolveremos este problema”, agregó el Primer Ministro de Ontario.

También en noviembre de 2024, Ford propuso excluir a México del T-MEC y regresar al acuerdo bilateral que mantenían Estados Unidos y Canadá previo a la promulgación del mismo, en 1994, al considerarlo como "la puerta trasera para el ingreso de automóviles, autopartes y otros productos chinos a los mercados canadiense y estadounidense".

"El libre comercio tiene que ser justo. Desde que se firmó en el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, México se ha convertido en la puerta trasera para el ingreso de automóviles, autopartes y otros productos chinos a los mercados canadiense y estadounidense, poniendo en riesgo los medios de subsistencia de los trabajadores canadienses y estadounidenses, y socavando nuestras comunidades", escribió Ford en su cuenta de X.

"Si México no lucha contra ese transbordo de importaciones chinas, o si por lo menos no iguala los aranceles canadienses y estadounidenses a las importaciones chinas, no deberían tener un lugar en la mesa ni disfrutar del acceso a la mayor economía del mundo", sentenció.

Pero los ataques de Ford y Canadá no surtieron efecto en los oídos de Donald Trump, quien desde antes de llegar a la Casa Blanca emprendió una campaña de acoso contra aquel país, pese a los esfuerzos del entonces Primer Ministro, Justin Trudeau, por congraciarse con el republicano. Tras una desastrosa visita a su residencia en Mar-a-lago, la asignación de un zar del fentanilo y de comprometerse a invertir más de mil 300 millones de dólares para reforzar la frontera entre Canadá y Estados Unidos, el funcionario canadiense terminó por dimitir y fue sucedido por Mark Carney, quien no ha logrado restablecer la relación entre ambos países.

En contraparte, la Presidenta Claudia Sheinbaum con su conocido lema de “cabeza fría”, logró contener las amenazas de Trump y que México tuviera uno de los mejores acuerdos arancelarios en medio de la guerra comercial emprendida por el estadounidense.

Incluso, al contrario de Ford, el pasado 18 de septiembre, con motivo de la visita de Carney al país, la mandataria mexicana se comprometió a luchar por el T-MEC con sus tres socios originales con el objetivo de que América del Norte sea la región más competitiva del mundo.

“Estamos convencidos que el tratado comercial de los tres países es lo mejor para los tres países”, dijo Sheinbaum parada junto a Carney.

La Presidenta se ha mantenido firme en su posición, y apenas el pasado 8 de octubre recordó que el T-MEC está incluido en la legislación de México, Estados Unidos y Canadá, por lo que cualquier modificación requeriría una revisión profunda.

"El T-MEC es Ley en Canadá, en Estados Unidos y en México, es decir, pasó por el Congreso. Si quisiera cambiarse, pues tendría que hacerse una revisión muy profunda", dijo en su habitual conferencia matutina.

Así, mientras la imprudencia de Ford le cuesta a Canadá su relación comercial con Estados Unidos, funcionarios mexicanos como el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, han expresado su confianza en que se mantendrá el acuerdo comercial entre los tres países de América del Norte.

