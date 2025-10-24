Trump cancela negociación con Canadá por imprudencia de Doug Ford, odiador de México

Trump acusó que Canadá utilizó de manera fraudulenta la imagen de Ronald Reagan para hablar de forma negativa de la política arancelaria de Estados Unidos.

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).– Doug Ford, el Primer Ministro de Ontario que ha atacado a México en el pasado, acaba de provocar una catástrofe a su propio país. El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo esta noche que terminaba de manera inmediata todas las conversaciones comerciales con Canadá, acusando a las autoridades de ese país de tergiversar las palabras del expresidente Ronald Reagan en una campaña publicitaria contra los aranceles que tuvo como intención manipular a la Corte Suprema y a otras cortes.

“Basándome en su atroz comportamiento, TODAS LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES CON CANADÁ QUEDAN TERMINADAS”, escribió Trump en su red social Truth Social.

Trump cita un comunicado de la Fundación Ronald Reagan, que denunció el uso de un video “fraudulento y falso”, difundido por autoridades de Ontario. Doug Ford es el Primer Ministro de Ontario. Según el mandatario, se pagaron 75 millones de dólares por difundirlo y habría sido creado para interferir en decisiones de la Corte Suprema y otros tribunales de Estados Unidos.

Doug Ford ha atacado a México en repetidas ocasiones. Miembro del Partido Conservador Progresista, ha dicho que el país debe ser sacado del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Ahora ha logrado lo contrario: sacar a Canadá del tratado comercial que une a tres naciones. Por una de sus muchas imprudencias.

La campaña de Ontario fue lanzada el pasado 16 de octubre. "Usando todas las herramientas que tenemos, nunca dejaremos de argumentar en contra de los aranceles estadounidenses a Canadá. El camino hacia la prosperidad es trabajando juntos. Mira nuestro nuevo anuncio", publicó Ford en X, antes Twitter, junto con un video que este jueves provocó la ruptura con Trump.

En las imágenes puede apreciarse varias ciudades de Estados Unidos y trabajadores norteamericanos mientras de fondo se escucha la voz de Ronald Reagan, expresidente estadounidense: "Cuando alguien dice 'impondré aranceles a las importaciones extranjeras', parece que está haciendo algo patriótico al proteger los productos y empleos estadounidenses. Y a veces, durante un corto tiempo, funciona… pero sólo por un tiempo breve. A largo plazo, esas barreras comerciales perjudican a todos los trabajadores y consumidores estadounidenses. Los aranceles altos inevitablemente provocan represalias de otros países y el estallido de feroces guerras comerciales".

El video luego muestra a pueblos estadounidenses vacíos y a familias empacando sus pertenencias, al tiempo que la voz de Reagan narra las consecuencias de las guerras comerciales, como la pérdida de empleos.

"Entonces ocurre lo peor: los mercados se reducen y colapsan, los negocios e industrias cierran, y millones de personas pierden sus empleos. En todo el mundo está creciendo la conciencia de que el camino hacia la prosperidad de todas las naciones consiste en rechazar las leyes proteccionistas y promover la competencia justa y libre. Los empleos y el crecimiento de Estados Unidos están en juego", finaliza la voz de Reagan.

It’s official: Ontario’s new advertising campaign in the U.S. has launched. Using every tool we have, we’ll never stop making the case against American tariffs on Canada. The way to prosperity is by working together. Watch our new ad. pic.twitter.com/SgIVC1cqMJ — Doug Ford (@fordnation) October 16, 2025

Doug Ford pide sacar a México del T-MEC

El pasado 12 de noviembre, Doug Ford planteó la idea de expulsar a México del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para que su país y Estados Unidos (EU) vuelvan a mantener un acuerdo comercial bilateral.

A través de redes sociales, el político integrante del Partido Conservador Progresista de Ontario compartió un mensaje criticando a México por convertirse "en una puerta trasera" a través de la cual vehículos, autopartes y otros productos fabricados en China ingresan a territorio estadounidense y canadiense, afectando a trabajadores locales.