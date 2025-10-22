Ebrard ve avance de 90% en negociación con EU sobre aranceles; plazo está por vencer

Marcelo Ebrard indicó que se le han presentado diversas propuestas a Estados Unidos respecto a la imposición de aranceles al acero y al aluminio, y están a la espera de que el país vecino del norte emita una respuesta.

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró este martes que existe un avance del 90 por ciento en las negociaciones respecto a los aranceles que Estados Unidos (EU) podría imponer a México, a unos días de que acabe el plazo de 90 días acordado en agosto entre Donald Trump y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"Respecto a los 90 días, el plazo que se dio [por Estados Unidos], que ya estamos a pocos días, estuve en Washington el jueves y viernes de la semana pasada [...] yo diría que tenemos un avance muy importante. Prácticamente de los elementos que estamos conversando previos a la revisión del tratado [de libre comercio entre México, EU y Canadá, T-MEC], tenemos un avance alrededor del 90 por ciento", explicó Ebrard al comparecer en la Cámara de Diputados.

Respecto de si México está preparado para un escenario adverso en esta negociación, aseguró que sí; no obstante, explicó que el panorama es muy distinto al de hace unos meses, ya que se realiza una consulta previa a la revisión del tratado concertada con la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), y con las autoridades de Canadá, incluso con el Primer Ministro.

Muchas gracias a la H. Cámara de Diputados por su invitación a comparecer el día de hoy, ha sido una experiencia muy útil y productiva. pic.twitter.com/YKvsGZfvpN — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 21, 2025

“Como ya estamos en ese proceso de consulta, lo que preveo es que vamos a ir a una revisión del T-MEC. Y el tratado, les decía yo a las diputadas y diputados, pues seguramente tendrá algunos cambios, pero no espero que sean sustanciales, sustanciales en cuanto a que modifiquen todo el tratado o sus contenidos principales”, abundó.

De igual manera se refirió a los aranceles al acero y al aluminio, y dijo que se le han presentado a Estados Unidos diversas propuestas y están a la espera de que el país vecino del norte emita una respuesta.

Por otro lado, comentó que hay una serie de medidas que están tomando como la propuesta de fracciones arancelarias, que serán materia de discusión, deliberación y, en su caso, aprobación o modificación de la Cámara de Diputados, e incluye siderúrgicos, acero y aluminio.

El funcionario federal indicó que, en el tema de la diversificación del mercado, también se tiene un avance importante con la Unión Europea y se analiza con otras naciones cuestiones muy específicas sobre los niveles arancelarios que ponen a las mercancías mexicanas o las complejidades sanitarias para exportar productos agropecuarios.

Sobre la inversión extranjera, sostuvo que se ha registrado el nivel más alto, pues el portafolio de inversión que lleva la Secretaría de Economía tiene mil 776 proyectos por 297 mil millones de dólares.

“No me han cancelado ningún proyecto hasta el día de hoy, incluye extranjera y nacional, sino más bien tengo que adicionarle otros proyectos, como el que acabamos de anunciar en Querétaro, fueron cinco mil millones de dólares para los centros de datos para Inteligencia Artificial. O sea, México va a llegar a tiempo a la Inteligencia Artificial”, enfatizó.

También, agregó que en noviembre se espera la presencia del CEO de Nvidia y se va a presentar el lenguaje mexicano de Inteligencia Artificial. “Es decir, lo que veo es una secuencia de inversión hacia México y lo será también hacia los polos de desarrollo”, señaló.

Respecto a la Copa Mundial de Fútbol 2026, el Secretario afirmó que esta justa veraniega posiciona a México con una audiencia muy difícil de lograr de otra manera.

“Casi no tiene igual, yo diría que es el evento que tiene más impacto, globalmente hablando. Ahora, también tiene que ver con la inversión. Está vinculado íntimamente. Si nosotros proyectamos una imagen positiva, eso va a tener muchos resultados positivos de inversión”, concluyó.