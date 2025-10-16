Marcelo Ebrard confía en que el T-MEC seguirá vigente en México y Estados Unidos

Redacción/SinEmbargo

15/10/2025 - 10:09 pm

Marcelo Ebrard confía en el que T-MEC se mantendrá.

Marcelo Ebrard reiteró su confianza en que el T-MEC se mantendrá, pues explicó que suspenderlo tendría "un costo impagable” no sólo para México, sino también para Estados Unidos y Canadá.

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).- El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confío este miércoles en que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se mantendrá vigente. Durante su comparecencia ante el Senado con motivo del Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, dijo que una ruptura del acuerdo representaría "un costo impagable” para las tres economías de América del Norte.

"Es muy difícil pensar que alguien plantee suspender la integración económica que hoy tenemos. Sería un costo, yo diría, impagable", afirmó el Secretario al ser cuestionado sobre las consultas que mantiene México con Estados Unidos por el tratado comercial.

"Cuando empezó esta discusión, en enero, sí había dudas fundadas sobre el futuro del tratado. Hoy pienso que no tenemos ese riesgo", matizó Ebrard Casaubón, pero también trajo a cuenta el diálogo que existe con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

 "Si hubiera intención de romper el T-MEC, no estaríamos en consultas ni tendría 40 reuniones programadas con ellos", declaró.

Sin embargo, el funcionario sostuvo, en referencia al Plan México que impulsa el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que "tenemos que aprender la lección: no podemos depender sólo del comercio exterior. Debe haber un desarrollo doméstico cada vez mayor". En este sentido, señaló los avances del país en sectores como electromovilidad, dispositivos médicos y aeronáutica.

Dado lo anterior, afirmó que “la Presidenta Sheinbaum ha construido una relación eficaz y estable con el Presidente Trump" y que "eso nos da condiciones inmejorables para la revisión del T-MEC”.

Apenas el 12 de septiembre, en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado, en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Marcelo Ebrard consideró que sería difícil sustituir al T-MEC debido a la normativa de Estados Unidos.

"Si decidiéramos ya no seguir el tratado actual hay un periodo largo que rebasa el periodo del Presidente Trump. No es tan fácil, de acuerdo a su propia legislación, sustituir un tratado por otro de carácter bilateral. Estoy consiente de que sí puede ser una tentación en un momento dado, pero restringido por el propio marco legal de los Estados Unidos, sería muy controvertido, sería muy difícil sustituirlo y yo creo que a ellos mismos no les conviene. Mi pronóstico sería que el tratado va a continuar, tiene muchos abogados a favor", explicó.

T-MEC es Ley en los 3 países: Sheinbaum

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el 8 de octubre que el T-MEC está incluido en la Ley en México, Estados Unidos y Canadá, por lo que cualquier modificación requeriría una revisión profunda.

"El T-MEC es Ley en Canadá, en Estados Unidos y en México, es decir, pasó por el Congreso. Si quisiera cambiarse, pues tendría que hacerse una revisión muy profunda. También puede ser que en el proceso de revisión del T-MEC haya reuniones bilaterales, no todas sean trilaterales, porque hay algunas cosas importantes entre México y Estados Unidos, Estados Unidos y Canadá, y Canadá y México. No necesariamente todas tienen que ser trilaterales", dijo en su habitual conferencia matutina.

La mandataria federal señaló que el Secretario de Economía iniciará una serie de consultas con el sector empresarial, tanto de pequeñas, medianas y grandes empresas, con el objetivo de conocer su postura en cuanto al tema de las exportaciones, ya que los sectores automotriz y del acero son temas pendientes entre México y Estados Unidos.

Mientras que hoy 15 de octubre, volvió a reiterar su confianza en que el acuerdo entre los tres países de América del Norte se mantendrá vigente ante la próxima revisión del mismo.

“Bueno, los criterios ya para la revisión del tratado se definirán en estos días, pero hasta ahora no hay, digamos, nada particularmente nuevo”, sostuvo desde Palacio Nacional.

También este miércoles, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, Juan Ramón de la Fuente, tuvo una reunión "productiva" con el Secretario de Estado de Estados Unidos (EU), Marco Rubio, para discutir cuestiones de seguridad entre ambos países.

"Tuvimos una reunión muy productiva con el Secretario Rubio, con su equipo, para darle seguimiento al programa de cooperación que tenemos, de seguridad fronteriza y aplicación de la ley", señaló en entrevista con medios que lo esperaban en la capital estadounidense.

