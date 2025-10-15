Sheinbaum confía en que se preservará T-MEC; destaca avances en negociaciones con EU

Redacción/SinEmbargo

15/10/2025 - 12:25 pm

Claudia Sheinbaum aseguró que la relación bilateral con Estados Unidos se ha fortalecido y que México podría obtener nuevamente un trato preferencial.

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó este miércoles su confianza en que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se mantendrá vigente tras la revisión que se aproxima, esto al destacar los avances en las negociaciones comerciales.

En su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal habló de los resultados que han tenido las negociaciones comerciales con Estados Unidos (EU) y aseguró que la relación bilateral se ha fortalecido.

“Bueno, los criterios ya para la revisión del tratado se definirán en estos días, pero hasta ahora no hay, digamos, nada particularmente nuevo”, señaló desde Palacio Nacional.

La titular del Poder Ejecutivo adelantó que el Presidente de EU, Donald Trump, anunció recientemente su intención de imponer aranceles a la exportación de vehículos pesados. Sin embargo, para los vehículos ligeros se contempla una excepción para México y Canadá.

“Hay una consideración para México y Canadá, que es que el contenido estadounidense en los vehículos sea descontado, y hasta donde tenemos entendido, se está avanzando en este acuerdo para que sea igual que en el caso de los vehículos ligeros. Ellos están por determinar, pero está esta comunicación”, explicó.

Al ser cuestionada sobre si México podría obtener nuevamente un trato preferencial, la Presidenta Sheinbaum respondió: “Sí, más que evidentemente es la relación que hemos establecido con el Gobierno de Estados Unidos y en particular con el Presidente Trump, pero Estados Unidos sabe de la importancia de México para la fortaleza económica de América del Norte”.

También resaltó que el tratado comercial tiene carácter legal y que, aunque podrían surgir nuevos temas en la revisión, existe plena confianza en su continuidad: “Y además, el tratado es Ley, como les decía. Entonces habrá en esta revisión algunos temas nuevos, pero tenemos confianza en que se va a preservar”.

En el marco de las negociaciones, Sheinbaum informó que el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará a Estados Unidos entre finales de esta semana y principios de la próxima.

Finalmente, recordó que EU había planteado una serie de presuntas barreras al tratado, ante lo cual se conformó un equipo binacional para atenderla: “Hay un equipo de trabajo muy grande de las secretarías trabajando en México y en Estados Unidos para poder dar alternativas a lo que ellos consideran que son estas barreras. Y va muy avanzado. Creo que quedan solamente siete puntos por atender”, detalló.

