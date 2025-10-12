Consultas sobre revisión del T-MEC avanzan; "estamos escuchando a todos", dice Ebrard

Durante las consultas organizadas por la Secretaría de Economía para definir las prioridades de México previo a la revisión del T-MEC se abordaron temas relacionados con Madera-Mueble y Papel; Bebidas y Alimentos Procesados; Minería; Plásticos y Juguetes.

Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Economía informó este domingo los avances en las consultas internas realizadas con el propósito definir cuáles serán las prioridades de México para la próxima revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Por su parte, el titular de la dependencia, Marcelo Ebrard, aseguró que en dichas consultas se escucha a todos los sectores económicos relevantes del país.

En un comunicado, la dependencia detalló que durante la semana del 6 al 10 de octubre se llevaron a cabo distintas mesas de trabajo para recabar las propuestas, comentarios e información de distintos sectores productivos y actores económicos; en dichas reuniones se abordaron temas relacionados con Madera-Mueble y Papel; Bebidas y Alimentos Procesados; Minería; Plásticos y Juguetes.

Además, se realizaron cinco encuentros convocados por los gobiernos estatales de Guerrero, Tlaxcala, San Luis Potosí, Querétaro y Nuevo León.

La Secretaría de Economía explicó que previo a las consultas se entregó un cuestionario a empresarios, cámaras, asociaciones, académicos, y otros participantes, lo que servirá para recabar información relevante y realizar un análisis estadístico, clasificando aportaciones según los capítulos del T-MEC.

Por su parte, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que los tres países que firmaron el tratado comercial, México, Estados Unidos y Canadá, llevan a cabo un proceso de consulta de manera paralela.

"Estamos haciendo una evaluación de cómo funcionó el T-MEC. Y la estamos haciendo con todos los sectores económicos relevantes y en todos los estados del país, escuchando a todos para tener una posición de consenso y legitimidad interna de cara al proceso de revisión del acuerdo”, señaló.

La Secretaría de Economía avanza en las #ConsultasTMEC para construir un consenso nacional sobre las prioridades que México llevará al proceso de revisión del acuerdo comercial. Participan sectores productivos y gobiernos estatales. pic.twitter.com/YZLAJdcvfW — Economía México (@SE_mx) October 12, 2025

La Secretaría de Economía recalcó que las mesas de consulta contribuyen a promover el diálogo entre el Gobierno federal y la industria nacional, con el fin de construir una estrategia sólida, informada y representativa de los intereses del país.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 34.7 del T-MEC, en julio del 2026 se llevará a cabo la primera revisión del tratado comercial, en la cual participarán representantes de México, Estados Unidos y Canadá.