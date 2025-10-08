El T-MEC es Ley en los 3 países: CSP a Trump; "nos va a ir bien" en la revisión, dice

Claudia Sheinbaum aseguró que el T-MEC mantiene plena vigencia en México, Estados Unidos y Canadá; prevé consultas territoriales con empresarios en el país y posibles reuniones bilaterales con ambos socios comerciales.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo).- Ante la posibilidad de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, busque acuerdos individuales, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) afirmó este miércoles que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es Ley en los tres países, por lo que cualquier modificación requeriría una revisión profunda.

"El T-MEC es Ley en Canadá, en Estados Unidos y en México, es decir, pasó por el Congreso. Si quisiera cambiarse, pues tendría que hacerse una revisión muy profunda. También puede ser que en el proceso de revisión del T-MEC haya reuniones bilaterales, no todas sean trilaterales, porque hay algunas cosas importantes entre México y Estados Unidos, Estados Unidos y Canadá, y Canadá y México. No necesariamente todas tienen que ser trilaterales", dijo en la "mañanera del pueblo".

Sheinbaum Pardo aclaró que la revisión del T-MEC aún no se ha abierto oficialmente. Sin embargo, reiteró que el tratado fue aprobado por los congresos de los tres países, de modo que cualquier cambio implicaría un proceso legislativo complejo.