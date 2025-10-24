"No podemos controlar la política de EU", dice Carney. Canadá pone los ojos en Asia

Redacción/SinEmbargo

24/10/2025 - 9:54 am

Carney anuncia que se acercará a Asia tras fin de negociaciones con Trump.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Canadá se muestra "decepcionada" por aumento de aranceles de Trump; se diversificará

Ebrard ve avance de 90% en negociación con EU sobre aranceles; plazo está por vencer

GM cierra planta de vehículos eléctricos en Canadá; más de mil 200 serán despedidos

Ayer Trump rompió negociaciones con Canadá luego de acusar a aquel país de utilizar de manera fraudulenta la imagen de Ronald Reagan para hablar de forma negativa de la política arancelaria de Estados Unidos. 

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó este viernes que no puede controlar la política comercial de Estados Unidos, luego de que ayer Trump anunciara que terminaba todas las negociaciones comerciales con su vecino del norte, tras denunciar una campaña de Ontario contra su política arancelaria y en la que se uso de forma "fraudulenta", la voz del expresidente Ronald Reagan. Carney también abrió la posibilidad de construir nuevas alianzas con Asia.

“No podemos controlar la política comercial de Estados Unidos, pero sí podemos construir nuevas alianzas y abrir oportunidades con Asia”, explicó Carney ante medios de comunicación desde el aeropuerto de Ottawa.

Antes de subir a su avión para partir a un viaje a Asia, el Primer Ministro aseguró que funcionarios de su país han tenido "negociaciones constructivas" con sus homólogos estadounidenses y sostuvo que Canadá está preparada para retomar ese progreso.

"Nuestros funcionarios, mis colegas, han estado trabajando con sus contrapartes estadounidenses en negociaciones detalladas y constructivas. Se ha logrado un gran progreso, y estamos listos para retomar y ampliar ese progreso cuando los estadounidenses estén preparados para mantener esas conversaciones, porque será en beneficio de los trabajadores de Estados Unidos, los trabajadores de Canadá y las familias de ambos países", subrayó el canadiense.

Trump insistió este viernes que Canadá busca "influir ilegalmente" en la Suprema Corte, para resolver respecto a la legalidad de los aranceles impuestos por el republicano.

"Basándome en su atroz comportamiento, TODAS LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES CON CANADÁ QUEDAN TERMINADAS”, escribió ayer Trump en su red social Truth Social.

El magnate republicano citó un comunicado de la Fundación Ronald Reagan, que denunció el uso de un video “fraudulento y falso”, difundido por autoridades de Ontario. Doug Ford es el Primer Ministro de Ontario. Según el mandatario, se pagaron 75 millones de dólares por difundirlo y habría sido creado para interferir en decisiones de la Corte Suprema y otros tribunales de Estados Unidos.

Doug Ford ha atacado a México en repetidas ocasiones. Miembro del Partido Conservador Progresista ha dicho que el país debe ser sacado del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Ahora ha logrado lo contrario: sacar a Canadá del tratado comercial que une a tres naciones. Por una de sus muchas imprudencias.

La campaña de Ontario fue lanzada el pasado 16 de octubre. "Usando todas las herramientas que tenemos, nunca dejaremos de argumentar en contra de los aranceles estadounidenses a Canadá. El camino hacia la prosperidad es trabajando juntos. Mira nuestro nuevo anuncio", publicó Ford en X, antes Twitter, junto con un video que ayer provocó la ruptura con Trump. 

En las imágenes puede apreciarse varias ciudades de Estados Unidos y trabajadores norteamericanos mientras de fondo se escucha la voz de Ronald Reagan, expresidente estadounidense: "Cuando alguien dice 'impondré aranceles a las importaciones extranjeras', parece que está haciendo algo patriótico al proteger los productos y empleos estadounidenses. Y a veces, durante un corto tiempo, funciona… pero sólo por un tiempo breve. A largo plazo, esas barreras comerciales perjudican a todos los trabajadores y consumidores estadounidenses. Los aranceles altos inevitablemente provocan represalias de otros países y el estallido de feroces guerras comerciales".

Sheinbaum dice que México avanza en negociaciones con EU

Esta mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió esperar antes de pronunciarse ante la ruptura entre sus dos socios comerciales, con quienes México integra el T-MEC y afirmó que México va muy adelantado en la negociación comercial, al margen de Canadá.

"En el caso de México, vamos muy adelantados. El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, va la próxima semana a la APEC, ahí va a tener reuniones todavía con la Administración del Presidente Trump para cerrar algunos acuerdos que todavía nos falta, pero vamos muy bien en el avance de las revisiones que ellos plantearon de algunos consideran que son barreras al tratado comercial", dijo la mandataria en su conferencia de prensa.

El próximo 29 de octubre termina el plazo concedido por Estados Unidos para la aplicación de aranceles a México.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La vieja estación de Querétaro, en riesgo

"En medio de una paradoja, la decisión final definirá si el histórico edificio de 1904 se convierte...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

¿Nos gobiernan los cárteles?

"Vamos a la parte sustancial de la declaración del Presidente Trump: ¿Está México gobernado por los cárteles?...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Publicidad oficial y el control de la narrativa

"La democracia mexicana no se mide sólo en votos, sino en la capacidad de la prensa para...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Las reencarnaciones del PAN

"Ahora el PAN intenta la suya: dejar de ser centroderecha pudorosa para abrazar con entusiasmo su papel...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

El deslizamiento del PAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El deslizamiento del PAN

Trump te caga y la CNN dice que nieva
Por Juan Carlos Monedero

Trump te caga y la CNN dice que nieva

Milei se juega su resto
Por Mario Campa

Milei se juega su resto

Corruptos y reaccionarios
Por Álvaro Delgado Gómez

Corruptos y reaccionarios

El PAN en su laberinto
Por Ana Lilia Pérez

El PAN en su laberinto

Problemas en la derecha
Por Alejandro Páez Varela

Problemas en la derecha

Una vacuna contra el egoísmo
Por Jorge Zepeda Patterson

Una vacuna contra el egoísmo

+ Sección

Galileo

Las personas que consumen poca azúcar durante la infancia tienen menos probabilidades de sufrir infartos, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares.

Reducir el azúcar en la niñez previene afecciones del corazón en la adultez: estudio

Las personas con caries y enfermedad periodontal podrían tener mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico: estudio de Universidad de Carolina del Sur.

Caries y enfermedad periodontal elevan riesgo de accidente cerebrovascular: estudio

Mamá alimenta a bebé

Bebés que comen cacahuate pueden evitar alergias graves, revela estudio de Pediatrics

Jane Goodall, referente mundial de la primatología y activista medioambiental, murió de un paro cardiorrespiratorio, reveló el Departamento Forense de LA.

Jane Goodall murió de un paro cardiorrespiratorio, revela Departamento Forense de LA

La fiebre de la proteína ha colonizado estanterías y redes sociales: desde cereales y pastas hasta bebidas energéticas, todo promete "más fuerza en cada sorbo".

¿Eres fan de la proteína en polvo? Cuidado, estudio revela altas cantidades de plomo

Científicos mexicanos del IPN desarrollaron un estetoscopio portátil impulsado por inteligencia artificial (IA) que detecta de forma temprana daños cardiacos.

Científicos del IPN crean estetoscopio impulsado por IA para detectar daños cardiacos

Si eres un aficionado a la astronomía te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas oriónidas.

Lluvia de estrellas oriónidas 2025: ¿Qué es y cuándo verla en México? Entérate aquí

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

Estudio revela que antepasados humanos estuvieron expuestos al plomo hace millones de años

¿La exposición al plomo influyó en la evolución humana? Estudio revela nuevas pistas

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva llamó a visibilizar los signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel.

¿Qué signos ayudan a detectar el cáncer de mama? Experta comparte los menos conocidos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Grupo Salinas lanzó un comunicado, en el cual dice estar abierto al diálogo con los acreedores de EU "para alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes".
1

Tras golpazo, Grupo Salinas pide diálogo con acreedores de EU. Y quedan juicios: CSP

Estación del tren en Querétaro
2

La vieja estación de Querétaro, en riesgo

3

DATOS ¬ Televisa gana más, TV Azteca casi cero: así fue la publicidad oficial en 2024

Ricardo Salinas Pliego tendrá que pagar.
4

Salinas Pliego deberá pagar 580 millones de dólares a extranjeros, le ordena Tribunal

Portaaviones al Caribe y sanciones contra Petro: Trump acosa a Latinoamérica
5

Portaaviones al Caribe y sanciones contra Petro: Trump acosa a Latinoamérica

El Senador morenista Adán Augusto López Hernández dio conferencia de prensa para hablar del pago de sus impuestos.
6

ENTREVISTA ¬ La presidenta del SNA pide desaforar a Adán Augusto para investigarlo

El Pentágono ordenó la mañana de este viernes el envío del portaaviones Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra de EU para combatir el narcotráfico en AL.
7

Trump envía el mayor portaaviones de EU al Caribe para "combatir al narcotráfico"

EU se ha enterado de muchas cosas. Pero tarde. Le pasó con las tierras raras. China controla casi 90% del mercado. Pero también le pasó con la energía nuclear.
8

China se adelantó a EU en tierras raras, pero no es todo: también en energía nuclear

Carney anuncia que se acercará a Asia tras fin de negociaciones con Trump.
9

"No podemos controlar la política de EU", dice Carney. Canadá pone los ojos en Asia

Trump promete acciones militares en tierra.
10

"México está gobernado por cárteles y tenemos que defendernos", insiste Donald Trump

Clausuran fiesta clandestina.
11

Autoridades desalojan a 500 personas de fiesta clandestina en CdMx; hay 3 detenidos

Pan de muerto en la CdMx
12

Pan de muerto relleno de crema de café o con mermelada de mandarina... y más opciones

13

ENTREVISTA ¬ Sorprende que el Juez excusara a Azteca usando la pandemia: Magistrado

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
14

Opacidad, ineficiencia y corrupción marcaron el Fonden durante décadas: Buenrostro

Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, dio a conocer cómo el exsecretario ejecutivo Roberto Moreno Herrera pedía dinero a organismos internacionales diciendo que era para apoyar al Sistema.
15

ENTREVISTA ¬ Presidenta del Sistema Anticorrupción denuncia corrupción en el Sistema

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Sheinbaum presenta su libro.
1

Diario de una transición histórica, el libro de la Presidenta, sale a la venta

Charles Leclerc, de la escudería Ferrari fue el piloto más rápido en la primera sesión de prácticas libres del Gran Premio de México,
2

Leclerc domina primera práctica del GP de México; Pato O'Ward termina en el lugar 13

Portaaviones al Caribe y sanciones contra Petro: Trump acosa a Latinoamérica
3

Portaaviones al Caribe y sanciones contra Petro: Trump acosa a Latinoamérica

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
4

Opacidad, ineficiencia y corrupción marcaron el Fonden durante décadas: Buenrostro

El Senador morenista Adán Augusto López Hernández dio conferencia de prensa para hablar del pago de sus impuestos.
5

ENTREVISTA ¬ La presidenta del SNA pide desaforar a Adán Augusto para investigarlo

El Pentágono ordenó la mañana de este viernes el envío del portaaviones Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra de EU para combatir el narcotráfico en AL.
6

Trump envía el mayor portaaviones de EU al Caribe para "combatir al narcotráfico"

Devastadoras lluvias suman 80 muertos en el país; se han entregado 342 mil despensas.
7

Lluvias suman ya 80 muertos en México; 92 mil 024 viviendas han sido censadas

Carney anuncia que se acercará a Asia tras fin de negociaciones con Trump.
8

"No podemos controlar la política de EU", dice Carney. Canadá pone los ojos en Asia

9

Philips siguió vendiendo ventiladores defectuosos, aún sin tener permisos: Buenrostro

Clausuran fiesta clandestina.
10

Autoridades desalojan a 500 personas de fiesta clandestina en CdMx; hay 3 detenidos

Fin de semana
11

Fin de semana de F1, Led Zeppelin, teatro y otras actividades en la Ciudad de México

12

DATOS ¬ Televisa gana más, TV Azteca casi cero: así fue la publicidad oficial en 2024