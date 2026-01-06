Trump dice que no está en guerra con Venezuela, pero amenaza a Delcy con más ataques

Trump se negó a revelar si ya entabló alguna conversación con Delcy Rodríguez, quien juró este lunes como Presidenta de Venezuela ante el Parlamento.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Donald Trump afirmó hoy que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, luego del operativo que ejecutó este fin de semana y que culminó con el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa. Del mismo modo, abrió la posibilidad de nuevos ataques en el país sudamericano en caso de que Delcy Rodríguez, Presidenta interina, no coopere con EU.

"No, no lo estamos", afirmó el republicano en una entrevista que ofreció a NBC News, cuando se le cuestionó sobre si Estados Unidos está involucrado en un conflicto bélico con Venezuela. Sin embargo, apuntó que su país está "en guerra con quienes trafican drogas".

"Estamos en guerra con quienes inundan nuestro país con sus cárceles, drogadictos y psiquiátricos", apuntó.

En la entrevista, de cerca de 20 minutos de duración, Trump declinó revelar sobre si ha entablado algún tipo de comunicación con Delcy Rodríguez, quien juró este lunes ante el Parlamento como nueva Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, en una ceremonia marcada por la urgencia política tras el secuestro del Presidente Nicolás Maduro.

El mandatario estadounidense indicó que es el Secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha hablado con Rodríguez "en español", además de que su "relación ha sido muy sólida".

Por otra parte, amenazó con lanzar nuevos ataques sobre territorio venezolano si Rodríguez no mantiene una buena cooperación con el Gobierno de Estados Unidos. "Estamos preparados para hacerlo [...] De hecho, ya lo anticipábamos", dijo a NBC News.

"Tengo la sensación de que están cooperando. Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que, ya sabes, ama a su país y quiere que sobreviva", declaró Trump.

"Tenemos que arreglar Venezuela"

Durante la entrevista con el medio estadounidense, Donald Trump también mencionó que Venezuela no celebrará un proceso electoral próximamente, pues hay mucho que arreglar en el país.

"Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. Es imposible que la gente pueda votar", declaró el republicano. Esto, ante la posibilidad que se manejaba de una votación en febrero. "No, va a llevar tiempo. Tenemos que... tenemos que ayudar a que el país se recupere", sostuvo.

Al ser cuestionado sobre quién está a cargo de las operaciones de EU en la nación sudamericana, identificó a un grupo de funcionarios que forman parte de su gobierno, entre los cuales se encuentra Marco Rubio, Pete Hegseth (Secretario de Defensa), J. D. Vance (Vicepresidente) y Stephen Miller (subjefe del Gabinete).

"Es un grupo de todos. Tienen experiencia de todo tipo, con diferentes especialidades", afirmó el Presidente de Estados Unidos, pero subrayó que la persona al mando de todo es él.