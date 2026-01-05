Delcy Rodríguez pide diálogo a Trump mientras Maduro se alista para comparecer en NY

La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este domingo su primera reunión de Gabinete tras el secuestro de Nicolás Maduro por militares de EU.

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- Delcy Rodríguez, designada como Presidenta encargada de Venezuela tras el secuestro de Nicolás Maduro, envió un mensaje este domingo dirigido al mundo y a Estados Unidos (EU) en el que hizo un llamado a la paz e invitó al Presidente Donald Trump a entablar un diálogo de cooperación. En tanto, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York dio a conocer que el mandatario venezolano deberá comparecer por primera vez el lunes 5 de enero.

La Presidenta encargada de Venezuela compartió un mensaje a través de Telegram en el que afirmó que la nación sudamericana tiene una vocación de paz y convivencia pacífica, además de señalar que el país sudamericano "aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional".

El texto de Rodríguez señala como una prioridad entablar una relación equilibrada y respetuosa entre Venezuela y Estados Unidos, que esté basada en la igualdad soberana y la no injerencia.

"Extendemos la invitación al gobierno de los EU a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera", dice el mensaje.

Además, Delcy Rodríguez se dirigió directamente a Donald Trump para solicitarle entablar el diálogo y para pedirle que evite un posible conflicto armado entre ambas naciones.

"Nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del Presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida. Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos", apuntó.

El mensaje de la Presidenta encargada de Venezuela dirigido al mundo y a EU se dio a conocer luego de que Delcy Rodríguez encabezó su primera reunión de Gabinete con ministras y ministros venezolanos, que se celebró este domingo.

Maduro comparecerá el lunes ante Tribunal de NY

El Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York dio a conocer este domingo que la primera comparecencia de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, se llevará a cabo a las 12:00 horas del lunes 5 de enero.

La audiencia estará a cargo del Juez Alvin K. Hellerstein y se llevará a cabo en la sala 26A de la sede dl Tribunal, ubicada en la calle Pearl número 500, en Manhattan.

De acuerdo con un documento revelado por el Departamento de Justicia estadounidense, Maduro está acusado de cuatro delitos: conspiración narcoterrorista, conspiración para traficar cocaína a EU, posesión de ametralladoras y conspiración para poseer ametralladoras.

Por su parte, Cilia Flores es señalada por tres cargos: conspiración para traficar cocaína a EU, posesión de ametralladoras y conspiración para poseer ametralladoras.

Luego de ser secuestrados por militares de Estados Unidos en Caracas durante la madrugada del sábado, el Presidente y la primera dama de Venezuela fueron trasladados a territorio estadounidense e ingresados al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.