¿Cuáles son los delitos por los que EU acusa a Maduro y a su familia? Aquí la lista

El Departamento de Justicia de EU reveló que Maduro, su esposa y su hijo están acusados de cargos relacionados con operaciones para traficar cocaína y con portación de armas.

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- Nicolás Maduro está acusado de al menos cuatro delitos ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, todos relacionados con su presunta participación en operaciones para traficar cocaína desde Venezuela hacia Estados Unidos (EU), de acuerdo con un documento revelado por el Departamento de Justicia estadounidense.

Además, se señala a la Primera Dama, Cilia Flores, y a su hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, de estar implicados en algunas de las actividades delictivas por las que es señalado el Presidente venezolano.

Dicha acusación afirma que Nicolás Maduro aprovechó su poder y corrompió instituciones del Gobierno de Venezuela con el propósito de traficar miles de toneladas de drogas a Estados Unidos, además de que proporcionó protección a organizaciones criminales, lo que ayudó a enriquecer a sus aliados y a su familia.

Según lo señalado en el documento, cuando se desempeñó como integrante de la Asamblea Nacional de Venezuela transportó grandes cantidades de cocaína con la protección de las fuerzas del orden venezolanas; como Ministro de Relaciones Exteriores proporcionó pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y protegió los aviones usados para transportar ganancias por el tráfico de drogas desde México hacia su país; en la Presidencia, supuestamente permitió que prosperara la corrupción.

El Mandatario también fue señalado de presuntamente haberse asociado con distintas organizaciones criminales venezolanas, colombianas y mexicanas, incluyendo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua.

¿Cuáles son los delitos que EU le imputa a Maduro?

De acuerdo con la acusación presentada por el Gran Jurado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, revelada por el Departamento de Justicia de EU, Nicolás Maduro es presunto responsable de al menos cuatro delitos relacionados con operaciones para traficar cocaína, en algunos de los cuales también estaría involucrada la Primera Dama de Venezuela y su hijo: