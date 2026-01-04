¿Cómo es la prisión donde está Maduro? También aloja a "El Mayo", Caro Quintero y más

Redacción/SinEmbargo

04/01/2026 - 2:31 pm

El Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés) de Brooklyn, en Nueva York (NY), es la prisión federal donde se encuentra Nicolás Maduro.

El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn es una de las cárceles federales más estrictas y conocidas de EU, con celdas pequeñas, aislamiento prolongado y vigilancia reforzada.

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- El Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés) de Brooklyn, en Nueva York (NY), es la única prisión federal de la ciudad y una de las más conocidas de Estados Unidos (EU).

Actualmente alberga al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan diversos cargos en tribunales estadounidenses, lo que ha colocado a dicha cárcel en el centro de la atención internacional una vez más.

¿Cómo es el Centro de Detención Metropolitano?

Ubicada en el barrio de Sunset Park, la prisión combina altas medidas de seguridad, vigilancia electrónica avanzada, barricadas de acero capaces de frenar vehículos pesados y pasillos internos que conectan directamente con tribunales federales, lo que permite trasladar a internos sensibles sin exposición pública.

El MDC alberga a más de mil 300 reclusos que esperan juicio en cortes federales. Las celdas son pequeñas, de aproximadamente 2.5 por tres metros; tienen colchones delgados y sin almohadas; y cuentan con acceso limitado a libros y recreación.

Maduro y Cilia Flores se encuentran presos en el MDC de Brooklyn.
El Centro de Detención Metropolitano (MDC) se encuentra en el barrio de Sunset Park, al sur de Brooklyn, Nueva York. Foto: Google Maps

En la División de Internamiento Especial (SHU), las personas recluidas pueden pasar hasta 23 horas al día en aislamiento, recibiendo las comidas y realizando ejercicio en espacios separados.

A lo largo de los años, la prisión ha sido escenario de incidentes graves. En 2019, los internos pasaron siete días parcialmente sin electricidad ni calefacción mientras las temperaturas caían a 15 grados bajo cero, lo que derivó en una demanda colectiva y una indemnización de 10 millones de dólares (mdd) para mil 600 reclusos.

Además, el MDC reforzó sus protocolos tras intentos de fuga con helicópteros en 1982, escapes en los años setenta y ataques a guardias por miembros de Al Qaeda en el 2000.

¿Quiénes están y quiénes han pasado por el Centro de Detención Metropolitano?

Además de recluir a Nicolás Maduro y Cilia Flores, la prisión resguarda a Ismael “El Mayo” Zambada García, Rafael Caro Quintero y Néstor Isidro Pérez Salas, narcotraficantes mexicanos extraditados a EU a la espera de juicio.

Entre los internos históricos más notorios se encuentran:

  • Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.
  • Ghislaine Maxwell, socia y expareja de Jeffrey Epstein.
  • Michael Cohen, exasesor de Donald Trump.
  • Sean “Diddy” Combs, rapero y empresario.
  • Luigi Mangione, acusado de asesinato.
  • Genaro García Luna, exsecretario mexicano de Seguridad Pública.
  • Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras.
  • Sam Bankman-Fried, exmagnate de criptomonedas.

Hay reportes de exinternos que han denunciado condiciones “inhumanas, crueles y degradantes”, con violencia interna, aislamiento y frío extremo, comparando las celdas con escenarios de películas de terror.

A pesar de las mejoras de seguridad y los protocolos estrictos, el MDC mantiene su reputación como uno de los penales más notorios de EU, ahora de nuevo en el centro de la atención internacional por alojar a una pareja presidencial acusada de varios delitos.

