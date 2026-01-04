Delcy pagará un precio más alto que Maduro "si no hace lo correcto", advierte Trump

Redacción/SinEmbargo

04/01/2026 - 5:07 pm

El Presidente de EU, Donald Trump, amenazó a la Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez: afirmó que enfrentará un “precio muy alto” si no coopera.

El mandatario estadounidense aseguró que está dispuesto a colaborar con Venezuela sólo si se cumplen los objetivos que busca, incluido el acceso a sus reservas de petróleo.

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, amenazó este domingo a la Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez: afirmó que enfrentará un “precio muy alto”, incluso mayor que el del Presidente Nicolás Maduro, si no coopera tras el secuestro del mandatario venezolano.

"Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro", declaró en una entrevista telefónica con la revista The Atlantic.

El mandatario estadounidense también dijo estar dispuesto a trabajar con el gobierno interino venezolano únicamente si se cumplen los objetivos de EU, entre ellos garantizar el acceso a las enormes reservas de petróleo venezolanas.

Trump criticó el "rechazo desafiante" de Rodríguez a la intervención militar estadounidense para secuestrar a Maduro, en contraste con declaraciones previas en las que la Vicepresidenta mostraba disposición a colaborar.

La advertencia surgió después de que Rodríguez asumiera como Presidenta interina por decisión del Tribunal Supremo, la cual fue respaldada por mandos militares de Venezuela. El sábado mantuvo un discurso desafiante y reafirmó que Maduro seguía siendo el único líder legítimo del país.

Trump defendió la necesidad de un cambio de régimen y la reconstrucción de las instituciones venezolanas: "Reconstrucción, cambio de régimen, como quieras llamarlo. Es mejor eso que lo que tenemos ahora mismo. No puede ir a peor. Venezuela es un país fallido, totalmente fallido, un desastre en todos los sentidos".

El Presidente estadounidense dejó abierta la posibilidad de que intervenciones similares ocurran en otros países estratégicos. Mencionó a Groenlandia como un punto clave para la defensa de EU debido a la presencia de barcos rusos y chinos.

“Nosotros necesitamos Groenlandia. Absolutamente. Van a tener que verlo por sí mismos. Yo de verdad que no lo sé… Entonces [el sábado] no me estaba refiriendo a Groenlandia, pero necesitamos Groenlandia. Absolutamente. La necesitamos para nuestra defensa”, remató Trump.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Opinión

Rubén Martín

En Venezuela arranca otro ciclo imperialista de EU

"Con independencia de la simpatía o antipatía que se tuviera con Maduro y el régimen chavista, se...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Tal vez sea posible

"Sí, contra viento y marea, contra los vaticinios más pesimistas y los “pájaros de mal agüero”, quiero...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Una aproximación cualitativa

"Lo más simple es contar, pues comparamos numéricamente. Si, por ejemplo, un sujeto leyó 12 libros en...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

La batalla por la narrativa entre la 4T y el antigobiernismo

"La 4T ha convertido la narrativa en su principal instrumento de legitimación al sustentarla en un relato...
Por Alejandro De la Garza
Opinión en Video

Normas de papel
Por Muna D. Buchahin

Normas de papel

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

2025: no dejar más espacio a los carroñeros
Por Juan Carlos Monedero

2025: no dejar más espacio a los carroñeros

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

"Alito" Moreno y el síndrome del "merezco abundancia"
Por Ana Lilia Pérez

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”

Galileo

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

Las más leídas
Según NYT, Trump le habría ofrecido a Maduro dejar Venezuela y exiliarse en Turquía, sin embargo, no aceptó. Esto llevó a EU a buscar otra opción: Rodríguez.
1

Trump le dijo a Maduro que huyera a Turquía. No quiso. Optó por Delcy Rodríguez: NYT

Trump deja en el desamparo a Corina Machado y aguada la fiesta a la derecha global
2

Trump deja en el desamparo a Corina Machado y aguada la fiesta a la derecha global

Un elemento del brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán.
3

ENTREVISTA ¬ Mientras exista el CJNG, EU tiene pretexto para actuar en México: Meyer

El ejército de Venezuela afirmó que garantiza la continuidad democrática al respaldar a Delcy Rodríguez como Presidenta encargada tras el secuestro de Maduro.
4

El ejército de Venezuela respalda a Delcy; denuncia asesinato de escoltas de Maduro

El Presidente de EU, Donald Trump, amenazó a la Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez: afirmó que enfrentará un “precio muy alto” si no coopera.
5

Delcy pagará un precio más alto que Maduro "si no hace lo correcto", advierte Trump

Sheinbaum descarta cualquier injerencismo de EU
6

Sheinbaum descarta nuevamente intervención de EU en México: "Saben que no es opción"

El Presidente Trump ofreció una conferencia el 3 de nero de 2026 con Marco Rubio, Secretario de Estado de EU, para hablar sobre la intervención a Venezuela
7

El golpe de Trump en Venezuela revela la sed de EU por los recursos de América Latina

Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España rechazaron el saqueo de Venezuela; Trump mostró ayer su intención de tomar el control del petróleo venezolano.
8

Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España: Rechazamos el saqueo de Venezuela

La apuesta del Gobierno de la Ciudad de México para 2026 es integrar la red de movilidad: trolebús, Tren Ligero, Cablebús, Metro y bicicleta como partes de un mismo sistema.
9

Tren Ajolote, más Trolebús, ciclovías y Cablebús: así se moverá la CdMx en 2026

AMLO a Trump: Mande al carajo a los halcones; ni Bolívar ni Lincoln aceptarían tiranía de EU
10

AMLO a Trump: Mande al carajo a los halcones; ni Bolívar ni Lincoln avalarían tiranía

En México tiene que haber autonomía alimentaria.
11

ENTREVISTA ¬ La soberanía alimentaria permitirá acabar con la pobreza rural: Berdegué

El Senado suspendió la reunión en la que se aprobaría la entrada de tropas estadounidenses a México y condenó la intervención de EU en Venezuela.
12

El Senado suspende aprobación de entrada de tropas de EU; condena ataque a Venezuela

La intervención militar de Estados Unidos (EU) en Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro serán discutidos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
13

La intervención de EU en Venezuela llegará el lunes al Consejo de Seguridad de la ONU

14

Nuevas FOTOS y VIDEOS de Maduro en custodia; llega en chanclas a oficinas de la DEA

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
15

Empresa que hizo obras en tramo siniestrado del Tren es ligada a abusos y corrupción

El Presidente Trump ofreció una conferencia el 3 de nero de 2026 con Marco Rubio, Secretario de Estado de EU, para hablar sobre la intervención a Venezuela
1

El golpe de Trump en Venezuela revela la sed de EU por los recursos de América Latina

El Presidente de EU, Donald Trump, amenazó a la Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez: afirmó que enfrentará un “precio muy alto” si no coopera.
2

Delcy pagará un precio más alto que Maduro "si no hace lo correcto", advierte Trump

Sheinbaum descarta cualquier injerencismo de EU
3

Sheinbaum descarta nuevamente intervención de EU en México: "Saben que no es opción"

Trump deja en el desamparo a Corina Machado y aguada la fiesta a la derecha global
4

Trump deja en el desamparo a Corina Machado y aguada la fiesta a la derecha global

El ejército de Venezuela afirmó que garantiza la continuidad democrática al respaldar a Delcy Rodríguez como Presidenta encargada tras el secuestro de Maduro.
5

El ejército de Venezuela respalda a Delcy; denuncia asesinato de escoltas de Maduro

El Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés) de Brooklyn, en Nueva York (NY), es la prisión federal donde se encuentra Nicolás Maduro.
6

¿Cómo es la prisión donde está Maduro? También aloja a "El Mayo", Caro Quintero y más

Estados Unidos (EU) levantó las restricciones al espacio aéreo del Caribe tras el secuestro del Presidente Nicolás Maduro durante una operación en Venezuela.
7

EU levanta las restricciones al espacio aéreo del Caribe tras el secuestro de Maduro

Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España rechazaron el saqueo de Venezuela; Trump mostró ayer su intención de tomar el control del petróleo venezolano.
8

Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España: Rechazamos el saqueo de Venezuela

Según NYT, Trump le habría ofrecido a Maduro dejar Venezuela y exiliarse en Turquía, sin embargo, no aceptó. Esto llevó a EU a buscar otra opción: Rodríguez.
9

Trump le dijo a Maduro que huyera a Turquía. No quiso. Optó por Delcy Rodríguez: NYT

La intervención militar de Estados Unidos (EU) en Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro serán discutidos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
10

La intervención de EU en Venezuela llegará el lunes al Consejo de Seguridad de la ONU

Moda Hoy en el Franz Mayer
11

Moda hoy, la exposición del Franz Mayer que muestra la creatividad del diseño latino

Un elemento del brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán.
12

ENTREVISTA ¬ Mientras exista el CJNG, EU tiene pretexto para actuar en México: Meyer