Delcy pagará un precio más alto que Maduro "si no hace lo correcto", advierte Trump

El mandatario estadounidense aseguró que está dispuesto a colaborar con Venezuela sólo si se cumplen los objetivos que busca, incluido el acceso a sus reservas de petróleo.

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, amenazó este domingo a la Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez: afirmó que enfrentará un “precio muy alto”, incluso mayor que el del Presidente Nicolás Maduro, si no coopera tras el secuestro del mandatario venezolano.

"Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro", declaró en una entrevista telefónica con la revista The Atlantic.

El mandatario estadounidense también dijo estar dispuesto a trabajar con el gobierno interino venezolano únicamente si se cumplen los objetivos de EU, entre ellos garantizar el acceso a las enormes reservas de petróleo venezolanas.

Trump criticó el "rechazo desafiante" de Rodríguez a la intervención militar estadounidense para secuestrar a Maduro, en contraste con declaraciones previas en las que la Vicepresidenta mostraba disposición a colaborar.

La advertencia surgió después de que Rodríguez asumiera como Presidenta interina por decisión del Tribunal Supremo, la cual fue respaldada por mandos militares de Venezuela. El sábado mantuvo un discurso desafiante y reafirmó que Maduro seguía siendo el único líder legítimo del país.

Trump defendió la necesidad de un cambio de régimen y la reconstrucción de las instituciones venezolanas: "Reconstrucción, cambio de régimen, como quieras llamarlo. Es mejor eso que lo que tenemos ahora mismo. No puede ir a peor. Venezuela es un país fallido, totalmente fallido, un desastre en todos los sentidos".

🚨 BREAKING 🇺🇸 Trump: “WE NEED GREENLAND!” and warns Venezuela might NOT be the last target of U.S. action Reclaiming the Western Hemisphere from adversaries 🔥 “Greenland is critical… Russian and Chinese ships everywhere!” he told The Atlantic. pic.twitter.com/xpdSjwDzzN — Defense News (@defensesignal) January 4, 2026

El Presidente estadounidense dejó abierta la posibilidad de que intervenciones similares ocurran en otros países estratégicos. Mencionó a Groenlandia como un punto clave para la defensa de EU debido a la presencia de barcos rusos y chinos.