La intervención de EU en Venezuela llegará el lunes al Consejo de Seguridad de la ONU

Redacción/SinEmbargo

04/01/2026 - 9:13 am

La intervención militar de Estados Unidos (EU) en Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro serán discutidos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Artículos relacionados

Artículos relacionados

ENTREVISTA ¬ Mientras exista el CJNG, EU tiene pretexto para actuar en México: Meyer

Delcy Rodríguez es nombrada Presidenta suplente por el Tribunal Superior de Venezuela

Nuevas FOTOS y VIDEOS de Maduro en custodia; llega en chanclas a oficinas de la DEA

La crisis en Venezuela llegó hasta la ONU con advertencias por un precedente peligroso y llamados a priorizar los derechos humanos sobre intereses políticos.

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- La intervención militar de Estados Unidos (EU) en Venezuela y el secuestro del Presidente Nicolás Maduro serán discutidos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ya que el Consejo de Seguridad sesionará el lunes para analizar la legalidad de la acción, mientras que el Consejo de Derechos Humanos (DDHH) exigió una rendición de cuentas por crímenes internacionales.

Días antes, en México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había reiterado su rechazo a las intervenciones en otros países y cuestionado la postura pasiva de Naciones Unidas frente a este conflicto.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene previsto reunirse mañana para abordar la intervención militar de EU en Venezuela y el secuestro del mandatario venezolano, una acción que, advirtió el Secretario General de la ONU, António Guterres, sienta “un precedente peligroso” para el orden internacional.

"El Secretario General sigue insistiendo en la importancia del pleno respeto -por parte de todos- del derecho internacional, incluida la Carta de la ONU. Le preocupa profundamente que no se hayan respetado las normas del derecho internacional", señaló.

La sesión fue solicitada por Colombia, con el respaldo de Rusia y China, de acuerdo con fuentes diplomáticas. Se trata de la tercera vez que el órgano de 15 miembros discute la escalada de tensiones entre EU y Venezuela, luego de reuniones celebradas en octubre y diciembre pasados.

A través de su portavoz, Stéphane Dujarric, Guterres reiteró la importancia del pleno respeto al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, y expresó su preocupación por el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de los Estados.

Desde Washington, el Presidente Donald Trump afirmó ayer que EU dirigirá Venezuela “hasta que pueda lograrse una transición segura, adecuada y juiciosa”, sin precisar cómo se llevará a cabo la administración del país. Sin embargo, en los últimos meses, la administración estadounidense intensificó su presencia militar en la zona bajo el argumento de combatir el narcotráfico y anunció un bloqueo de buques sujetos a sanciones, lo que derivó en la interceptación de petroleros con crudo venezolano.

En una carta enviada al Consejo de Seguridad, el Embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, acusó a EU de emprender “una guerra colonial” para destruir el sistema republicano venezolano e imponer un gobierno que facilite el saqueo de los recursos naturales del país, en particular sus reservas petroleras.

"Esta es una guerra colonial dirigida a destruir nuestra forma republicana de gobierno, libremente elegida por nuestro pueblo, y a imponer un gobierno títere que permita el saqueo ‌de nuestros recursos ​naturales, incluidas las mayores reservas de petróleo del mundo", denunció Moncada ante el Consejo de Seguridad.

Además, sostuvo que EU violó la Carta fundacional de la ONU, que establece que los países miembros deben abstenerse de recurrir al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Nación.

Por su parte, Trump defendió su actuación al amparo del artículo 51 de la Carta de la ONU, que permite acciones de legítima defensa. El Embajador estadounidense ante el organismo, Mike Waltz, negó que se trate de un cambio de régimen y afirmó que la operación responde a un acto de justicia contra un gobierno al que acusó de narcoterrorismo.

Consejo de DDHH de la ONU exige rendición de cuentas por "crímenes internacionales" en Venezuela

En paralelo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU exigió rendición de cuentas por los crímenes internacionales cometidos en Venezuela y advirtió que la situación podría agravarse tras la intervención militar de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela expresó su alarma por el contexto de alta volatilidad y recordó que existen violaciones ampliamente documentadas, como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, tratos crueles y violencia de género.

Marta Valiñas, presidenta de la Misión, indicó que la gravedad de estos crímenes no legitima la acción militar extranjera, la cual contraviene el derecho internacional, aunque precisó que ello no exime a las autoridades venezolanas, incluido Maduro, de su responsabilidad por años de represión que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

El organismo alertó además sobre el riesgo de nuevas violaciones a los derechos humanos en un escenario de estado de emergencia y posibles planes de administración temporal del país, y llamó a Estados Unidos, Venezuela y a otros actores internacionales a garantizar el respeto al derecho internacional, la protección de la población civil, y mecanismos efectivos de justicia y reparación para las víctimas.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

En Venezuela arranca otro ciclo imperialista de EU

"Con independencia de la simpatía o antipatía que se tuviera con Maduro y el régimen chavista, se...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Tal vez sea posible

"Sí, contra viento y marea, contra los vaticinios más pesimistas y los “pájaros de mal agüero”, quiero...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Una aproximación cualitativa

"Lo más simple es contar, pues comparamos numéricamente. Si, por ejemplo, un sujeto leyó 12 libros en...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

La batalla por la narrativa entre la 4T y el antigobiernismo

"La 4T ha convertido la narrativa en su principal instrumento de legitimación al sustentarla en un relato...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Normas de papel
Por Muna D. Buchahin

Normas de papel

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

2025: no dejar más espacio a los carroñeros
Por Juan Carlos Monedero

2025: no dejar más espacio a los carroñeros

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”
Por Ana Lilia Pérez

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”

+ Sección

Galileo

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Un elemento del brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán.
1

ENTREVISTA ¬ Mientras exista el CJNG, EU tiene pretexto para actuar en México: Meyer

El Senado suspendió la reunión en la que se aprobaría la entrada de tropas estadounidenses a México y condenó la intervención de EU en Venezuela.
2

El Senado suspende aprobación de entrada de tropas de EU; condena ataque a Venezuela

3

Nuevas FOTOS y VIDEOS de Maduro en custodia; llega en chanclas a oficinas de la DEA

El TSJ de Venezuela designa a Delcy Rodríguez como Presidenta suplente
4

Delcy Rodríguez es nombrada Presidenta suplente por el Tribunal Superior de Venezuela

AMLO a Trump: Mande al carajo a los halcones; ni Bolívar ni Lincoln aceptarían tiranía de EU
5

AMLO a Trump: Mande al carajo a los halcones; ni Bolívar ni Lincoln avalarían tiranía

Ataque de EU en Venezuela dejó al menos 40 muertos
6

Operación de EU en Venezuela para secuestrar a Maduro dejó al menos 40 muertos: NYT

ENTREVISTA ¬ Nadie hizo nada por Gaza y ahora es Venezuela. ¿Quién sigue?: Monedero
7

ENTREVISTA ¬ Nadie hizo nada por Gaza y ahora es Venezuela. ¿Quién sigue?: Monedero

La oposición en México, particularmente figuras de la derecha política y empresarial, celebró abiertamente la intervención militar de EU) en Venezuela.
8

La oposición mexicana, sin más qué ofrecer, aplaude la intervención de EU a Venezuela

En México tiene que haber autonomía alimentaria.
9

ENTREVISTA ¬ La soberanía alimentaria permitirá acabar con la pobreza rural: Berdegué

La apuesta del Gobierno de la Ciudad de México para 2026 es integrar la red de movilidad: trolebús, Tren Ligero, Cablebús, Metro y bicicleta como partes de un mismo sistema.
10

Tren Ajolote, más Trolebús, ciclovías y Cablebús: así se moverá la CdMx en 2026

Corina Machado pide que asuma Edmundo González.
11

Trump descarta a María Corina Machado para Venezuela. Ella pide a Edmundo González

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), planteó bombardear México, pero en su lugar, le dieron a Venezuela, dice un texto publicado por The New Yorker.
12

Trump planteó bombardear México. Y en su lugar, le dieron a Venezuela: The New Yorker

En Venezuela arranca otro ciclo imperialista de EU
13

En Venezuela arranca otro ciclo imperialista de EU

La intervención militar de Estados Unidos (EU) en Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro serán discutidos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
14

La intervención de EU en Venezuela llegará el lunes al Consejo de Seguridad de la ONU

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
15

Empresa que hizo obras en tramo siniestrado del Tren es ligada a abusos y corrupción

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La intervención militar de Estados Unidos (EU) en Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro serán discutidos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
1

La intervención de EU en Venezuela llegará el lunes al Consejo de Seguridad de la ONU

Moda Hoy en el Franz Mayer
2

Moda hoy, la exposición del Franz Mayer que muestra la creatividad del diseño latino

Un elemento del brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán.
3

ENTREVISTA ¬ Mientras exista el CJNG, EU tiene pretexto para actuar en México: Meyer

Ataque de EU en Venezuela dejó al menos 40 muertos
4

Operación de EU en Venezuela para secuestrar a Maduro dejó al menos 40 muertos: NYT

El TSJ de Venezuela designa a Delcy Rodríguez como Presidenta suplente
5

Delcy Rodríguez es nombrada Presidenta suplente por el Tribunal Superior de Venezuela

6

Nuevas FOTOS y VIDEOS de Maduro en custodia; llega en chanclas a oficinas de la DEA

La oposición en México, particularmente figuras de la derecha política y empresarial, celebró abiertamente la intervención militar de EU) en Venezuela.
7

La oposición mexicana, sin más qué ofrecer, aplaude la intervención de EU a Venezuela

ENTREVISTA ¬ Nadie hizo nada por Gaza y ahora es Venezuela. ¿Quién sigue?: Monedero
8

ENTREVISTA ¬ Nadie hizo nada por Gaza y ahora es Venezuela. ¿Quién sigue?: Monedero

El golpe que ha asestado el Gobierno de Trump a Nicolás Maduro es la culminación de un lustro de agresiones, denuncias, sanciones contra el país sudamericano.
9

Trump acusó a Maduro de narco en 2020, respaldó a opositores y asestó el golpe final

Manifestantes protestaron frente a la Embajada de los Estados Unidos en la CDMx por el ataque contra Venezuela y el secuestro del Presidente Nicolás Maduro.
10

FOTOS ¬ Cientos protestan frente a Embajada de EU en México; piden libertad de Maduro

El Senado suspendió la reunión en la que se aprobaría la entrada de tropas estadounidenses a México y condenó la intervención de EU en Venezuela.
11

El Senado suspende aprobación de entrada de tropas de EU; condena ataque a Venezuela

Donald Trump supervisó la Operación Resolución Absoluta.
12

Operación Resolución Absoluta: ¿Cómo fue el secuestro de Maduro en Venezuela?