ENTREVISTA ¬ Mientras exista el CJNG, EU tiene pretexto para actuar en México: Meyer

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

04/01/2026 - 12:05 am

Artículos relacionados

Artículos relacionados

México condena la intervención militar de EU en Venezuela; urge a la ONU a actuar

Delcy Rodríguez es nombrada Presidenta suplente por el Tribunal Superior de Venezuela

"Tenemos una muy buena relación", dice Sheinbaum luego del amago de Trump a México

En entrevista con "Los Periodistas", el historiador Lorenzo Meyer advirtió que la violencia criminal y la corrupción interna colocan a México en una posición de vulnerabilidad frente a Estados Unidos, que podría usar al narcotráfico como argumento político y moral para presionar al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- Lorenzo Meyer, doctor y profesor emérito del Colegio de México (Colmex), aseguró que mientras en México existan organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) esto representará una seria amenaza para la soberanía nacional.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas", el cual se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Lorenzo Meyer dijo que el riesgo no sólo es por la violencia que generan en amplias regiones del país, sino porque su existencia ofrece a Estados Unidos, en especial al Washington encabezado por Donald Trump, un argumento permanente para intervenir en México.

"No se puede tener una base política si se tiene a Michoacán fuera de control, si se tiene la Familia Michoacana o al Cártel Jalisco Nueva Generación. Mientras exista el Cártel Jalisco Nueva Generación y esté actuando de la manera en la que lo hace, el Washington de Trump tendrá un pretexto para actuar, no porque le interese mucho el fentanilo, sino porque México se ha ido por el lado de la izquierda".

Meyer dijo que desde su perspectiva, la clave para cerrar ese flanco no está en la retórica diplomática, sino en una política interna más firme contra la corrupción, a la que identifica como una debilidad histórica del Estado mexicano.

“Lo que tenemos que hacer como país y Gobierno es una acción más enfática en relación a esa debilidad histórica que tenemos, que es la corrupción que permitió la existencia de los cárteles”, señaló. Incluso, subrayó que es indispensable “por lo menos dar la impresión de que estamos muy activos en eso y de que no queremos que eso sea un pretexto para la acción norteamericana”.

El académico expresó su preocupación por que el reacomodo de fuerzas internas que puede provocar una presión abierta de Estados Unidos y cuestionó qué postura asumirán los grandes medios de comunicación y los sectores conservadores del país.

"¿Qué va a hacer México? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ya al tomar posición en ese programa tengo mis dudas sobre otros canales de información de las televisoras mexicanas qué posición van a tomar, qué posición va a tomar la derecha mexicana que seguro con esto se siente un poco cambiada de su marginalidad".

Estados Unidos, afirmó Meyer, avanza “a tambor batiente hacia una derecha muy descarnada”, mientras México transita, por la vía electoral, hacia una centroizquierda moderada tras desmontar el viejo sistema autoritario del PRI. Sin embargo, el narcotráfico, dice, sigue siendo nuestro talón de Aquiles.

"Ya lo habíamos advertido, que Estados Unidos podía tomar la presencia del narcotráfico para presionarnos o tomar acciones más serias contra México era evidente, pero durante mucho tiempo se toleró".

Gobierno de Trump detalla Operación Resolución Absoluta por la que secuestró a Maduro.
El Ejército de Estados Unidos (EU), país liderado por el Presidente Donald Trump, secuestró la madrugada de este sábado al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, durante un operativo militar denominado Operación Resolución Absoluta, en el que participaron más de 150 aeronaves y múltiples componentes de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Foto: White House

Como ejemplo de esa vulnerabilidad, mencionó el arresto en Estados Unidos de Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña nieto.

"Ahí está un caso de debilidad, de la estructura política mexicana, de su corrupción, esa corrupción que le dejó unas buenas ganancias a muchos de los líderes políticos mexicanos que implica un costo para el conjunto del país y su soberanía. Estados Unidos puede en cualquier momento activar esa parte de nuestra debilidad política y cobrárnosla".

La dependencia energética es otro factor de presión para Meyer, quien recordó la relevancia que tiene el gas estadounidense para nuestro país.

“Nosotros no podemos vivir sin el gas norteamericano. Si nos cortan el gas, ¿qué le pasa a la vida cotidiana de los mexicanos?”, cuestionó. A su juicio, Washington cuenta con “un abanico de instrumentos” para seguir presionando, mientras México intenta consolidar un proyecto propio.

Meyer ve paralelismos inquietantes con intervenciones pasadas en la región. “Así empezó lo que se fue desarrollando hasta la invasión de Panamá y ahora de Venezuela”, señaló. Aunque consideró que México es un país más difícil de controlar, advirtió que con Trump “puede que no se lo piense más de dos veces”, recordando que el propio exmandatario estadounidense habló de atacar directamente a las sedes del narcotráfico en México.

Ante este escenario, el historiador insistió en una premisa central: “Nuestra mejor política exterior es una buena política interna”. Esto implica, dice, no ofrecer argumentos “morales” que justifiquen una intervención: “El Gobierno mexicano está infiltrado por criminales, por el narco, y eso da pie a una acción directa por razones morales”.

En el plano internacional, el historiador advirtió que las señales provenientes de Washington apuntan a un regreso del intervencionismo más descarnado. Al referirse al caso venezolano, subraya que, más allá de los errores del Gobierno de Nicolás Maduro, el discurso de apropiación de recursos revela una lógica imperial que se creía superada.

"Tenemos ante nosotros una gran incógnita, no es por defender a Maduro, Maduro cometió errores evidentes, inaceptables, pero el hecho de que digan ‘vamos por el petróleo venezolano, el cual nosotros vamos a controlar y vender’, eso es el mas puro imperialismo del siglo XIX, del robo de los recursos naturales que se supone ya habíamos superado".

Finalmente, Meyer señaló que la región entra en una etapa inédita y peligrosa. “Entramos en una nueva era que no era la que deseábamos, sino el regreso al imperialismo más crudo”, afirma. Un proceso que, advierte, “viola todo un tejido político que se había ido trabajando con mucho esfuerzo en América Latina” y que coloca a México ante “una situación grave” en su relación con Estados Unidos.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

En Venezuela arranca otro ciclo imperialista de EU

"Con independencia de la simpatía o antipatía que se tuviera con Maduro y el régimen chavista, se...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Tal vez sea posible

"Sí, contra viento y marea, contra los vaticinios más pesimistas y los “pájaros de mal agüero”, quiero...
Por Sandra Lorenzano
Alejandro De la Garza

La batalla por la narrativa entre la 4T y el antigobiernismo

"La 4T ha convertido la narrativa en su principal instrumento de legitimación al sustentarla en un relato...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Tensiones que ahorcan

"2025 fue un año en el que, como pocas veces en nuestra historia, confluyeron diversas tensiones estructurales...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
+ Sección

Opinión en Video

Normas de papel
Por Muna D. Buchahin

Normas de papel

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

2025: no dejar más espacio a los carroñeros
Por Juan Carlos Monedero

2025: no dejar más espacio a los carroñeros

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”
Por Ana Lilia Pérez

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”

+ Sección

Galileo

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Senado suspendió la reunión en la que se aprobaría la entrada de tropas estadounidenses a México y condenó la intervención de EU en Venezuela.
1

El Senado suspende aprobación de entrada de tropas de EU; condena ataque a Venezuela

2

Nuevas FOTOS y VIDEOS de Maduro en custodia; llega en chanclas a oficinas de la DEA

El TSJ de Venezuela designa a Delcy Rodríguez como Presidenta suplente
3

Delcy Rodríguez es nombrada Presidenta suplente por el Tribunal Superior de Venezuela

Ataque de EU en Venezuela dejó al menos 40 muertos
4

Operación de EU en Venezuela para secuestrar a Maduro dejó al menos 40 muertos: NYT

AMLO a Trump: Mande al carajo a los halcones; ni Bolívar ni Lincoln aceptarían tiranía de EU
5

AMLO a Trump: Mande al carajo a los halcones; ni Bolívar ni Lincoln avalarían tiranía

Corina Machado pide que asuma Edmundo González.
6

Trump descarta a María Corina Machado para Venezuela. Ella pide a Edmundo González

La apuesta del Gobierno de la Ciudad de México para 2026 es integrar la red de movilidad: trolebús, Tren Ligero, Cablebús, Metro y bicicleta como partes de un mismo sistema.
7

Tren Ajolote, más Trolebús, ciclovías y Cablebús: así se moverá la CdMx en 2026

La oposición en México, particularmente figuras de la derecha política y empresarial, celebró abiertamente la intervención militar de EU) en Venezuela.
8

La oposición mexicana, sin más qué ofrecer, aplaude la intervención de EU a Venezuela

ENTREVISTA ¬ Nadie hizo nada por Gaza y ahora es Venezuela. ¿Quién sigue?: Monedero
9

ENTREVISTA ¬ Nadie hizo nada por Gaza y ahora es Venezuela. ¿Quién sigue?: Monedero

Trump informa sobre secuestro de Maduro
10

El ejército de EU se quedará en Venezuela para asegurar el petróleo, anuncia Trump

Después de permanecer en el poder por más de 12 años, finalmente Nicolás Maduro deja la presidencia de Venezuela luego de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara su captura y la de su esposa, Cilia Flores, tras un ataque militar de gran escala contra bases militares y sistemas de comunicación en Caracas, durante la madrugada de este sábado.
11

PERFIL ¬ Nicolás Maduro, el heredero de la revolución chavista, cae por golpe de EU

En México tiene que haber autonomía alimentaria.
12

ENTREVISTA ¬ La soberanía alimentaria permitirá acabar con la pobreza rural: Berdegué

Manifestantes protestaron frente a la Embajada de los Estados Unidos en la CDMx por el ataque contra Venezuela y el secuestro del Presidente Nicolás Maduro.
13

FOTOS ¬ Cientos protestan frente a Embajada de EU en México; piden libertad de Maduro

Irán, Rusia y Cuba, aliados estratégicos de Caracas, rechazaron la ofensiva estadounidense en Venezuela mientras que la derecha latinoamericana celebró el secuestro de Nicolás Maduro.
14

El mundo condena intervención de EU en Venezuela; derecha mexicana y de AL festejan

El director del ISSSTE, Martí Batres, visitó la Clínica Hospital “Ciudad del Carmen”, en Campeche, para supervisar las obras de mejora.
15

Martí Batres supervisa los trabajos para mejorar una clínica del ISSSTE en Campeche

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Un elemento del brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán.
1

ENTREVISTA ¬ Mientras exista el CJNG, EU tiene pretexto para actuar en México: Meyer

Ataque de EU en Venezuela dejó al menos 40 muertos
2

Operación de EU en Venezuela para secuestrar a Maduro dejó al menos 40 muertos: NYT

El TSJ de Venezuela designa a Delcy Rodríguez como Presidenta suplente
3

Delcy Rodríguez es nombrada Presidenta suplente por el Tribunal Superior de Venezuela

4

Nuevas FOTOS y VIDEOS de Maduro en custodia; llega en chanclas a oficinas de la DEA

La oposición en México, particularmente figuras de la derecha política y empresarial, celebró abiertamente la intervención militar de EU) en Venezuela.
5

La oposición mexicana, sin más qué ofrecer, aplaude la intervención de EU a Venezuela

ENTREVISTA ¬ Nadie hizo nada por Gaza y ahora es Venezuela. ¿Quién sigue?: Monedero
6

ENTREVISTA ¬ Nadie hizo nada por Gaza y ahora es Venezuela. ¿Quién sigue?: Monedero

El golpe que ha asestado el Gobierno de Trump a Nicolás Maduro es la culminación de un lustro de agresiones, denuncias, sanciones contra el país sudamericano.
7

Trump acusó a Maduro de narco en 2020, respaldó a opositores y asestó el golpe final

Manifestantes protestaron frente a la Embajada de los Estados Unidos en la CDMx por el ataque contra Venezuela y el secuestro del Presidente Nicolás Maduro.
8

FOTOS ¬ Cientos protestan frente a Embajada de EU en México; piden libertad de Maduro

El Senado suspendió la reunión en la que se aprobaría la entrada de tropas estadounidenses a México y condenó la intervención de EU en Venezuela.
9

El Senado suspende aprobación de entrada de tropas de EU; condena ataque a Venezuela

Donald Trump supervisó la Operación Resolución Absoluta.
10

Operación Resolución Absoluta: ¿Cómo fue el secuestro de Maduro en Venezuela?

El avión en el que fue transportado Nicolás Maduro tras ser detenido por fuerzas militares de EU en Venezuela aterrizó en un aeropuerto de Nueva York.
11

VIDEO ¬ Maduro aterriza en Nueva York tras secuestro en Venezuela por militares de EU

Gobernadoras y gobernadores de la 4T respaldaron la política de seguridad de Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) y la política exterior de México frente a EU.
12

Gobernadores de la 4T respaldan política de seguridad y exterior de CSP frente a EU