"Tenemos una muy buena relación", dice Sheinbaum luego del amago de Trump a México

Tras presumir la captura de Nicolás Maduro como un golpe decisivo en la región, Donald Trump volteó la mirada hacia México y endureció su discurso. El mandatario estadounidense sostuvo que el narcotráfico ha rebasado al Estado mexicano y adelantó que Washington no puede seguir cruzado de brazos ante el flujo de drogas que, asegura, cobra miles de vidas en su país.

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum desestimó este sábado los dichos de su homólogo estadounidense Donald Trump y aseguró que mantiene una buena relación con su vecino del norte, esto luego de que el republicano afirmara que habría que hacer algo contra el narcotráfico en México, tras la intervención y secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela.

"El ha declarado varias veces esto. Sin embargo, tenemos una muy buena relación en términos de la seguridad y otros temas con Estados Unidos, hay comunicación , hay entendimiento en temas de seguridad. Se han establecido en varias reuniones en donde estuvo el Secretario de Estado, Marco Rubio, en México, y después varias reuniones que se han desarrollado. Nosotros como siempre lo hemos dicho: colaboración, coordinación, pero no subordinación", aseveró en declaraciones a la prensa, durante su gira de trabajo por el estado de Tlaxcala.

Las declaraciones de Trump se dan luego del ataque de Estados Unidos a bases militares de Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La presidenta Sheinbaum y el ataque a Venezuela y la caída del dictador Maduro pic.twitter.com/4b9YEvykQk — GONZALO OLIVEROS (@goliveros) January 3, 2026

En entrevista vía telefónica para la cadena Fox News, el mandatario estadounidense afirmó que los cárteles de la droga gobiernan el país por encima de la Presidenta Sheinbaum.

“Es una buena mujer, pero los cárteles son los que gobierno México, no ella. Ella le tiene miedo a los cárteles”, dijo a Fox News.

Trump, quien dijo tener una relación de amistad con Sheinbaum, detalló que le ha preguntado de manera directa a la mandataria mexicana si desea que Estados Unidos se deshaga de los cárteles de la droga en México, pero ella ha dicho que no.

“Tenemos que hacer algo, hemos perdido a 300 mil personas por las drogas que entran desde la frontera sur, también llega mucha droga por Canadá, pero principalmente por el sur”, lanzó y agregó: “Vamos a tener que hacer algo por México”, aseguró en el contexto de la detención de Nicolás Maduro.

.@POTUS: "She's a good woman, but the cartels are running Mexico. She's not running Mexico — the cartels are running Mexico." https://t.co/YQOjteYLHi pic.twitter.com/ciCN3m33Vd — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

México condena ataque a Venezuela

Al ser cuestionada al respecto, la Presidenta de México condenó la intervención estadounidense en Venezuela y se pronunció por una solución pacífica de cualquier conflicto.

“Nosotros defendemos la doctrina Estrada y lo que representa la política exterior de nuestro país que está establecida en la constitución, que está en contra de las intervenciones y a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto, de igual manera el artículo segundo de la Carta de Naciones Unidas establece claramente que no debe haber intervención militar sin una solución multilateral dentro del marco de Naciones Unidas, ese es nuestro posicionamiento”, señaló.

A la par, informó que su gobierno y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) revisarán cuáles son los pasos a seguir en la relación con Venezuela, ahora que el Gobierno de Trump ha advertido que mantendrá el control del país latinoamericano.

"El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)", sostuvo previamente la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado.

El Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas dice textualmente: “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 3, 2026

Además, la SRE de México hizo un llamado urgente a respetar el derecho internacional, "con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU", a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos.