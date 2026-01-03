México condena la intervención militar de EU en Venezuela; urge a la ONU a actuar

México hizo un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos.

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- El Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, condenó este sábado la intervención militar de Estados Unidos (EU) en Venezuela que, según Donald Trump, llevó a la captura de Nicolás Maduro.

"El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)", sostuvo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado.

México hizo un llamado urgente a respetar el derecho internacional, "con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU", a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos.

El Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas dice textualmente: “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 3, 2026

La Cancillería mexicana aseguró que América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional.

"México reitera enfáticamente que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes, por lo que reafirma su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación", compartió.

El Gobierno mexicano también instó a la Organización de las Naciones Unidas a actuar inmediatamente para contribuir a la desescalada de las tensiones, facilitar el diálogo y a generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto de la Embajada de México en Venezuela, añadió que se mantendrá en permanente comunicación con las personas mexicanas residentes en ese país para asistirles de cualquier forma necesaria.

"Se recomienda a tales personas permanecer atentas a la información que se genere en las próximas horas, así como comunicarse a los teléfonos y canales de emergencia", finalizó.

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque a gran escala en territorio venezolano este sábado 3 de enero de 2026. Según el mandatario, la operación resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes habrían sido trasladados fuera de Venezuela de inmediato.

Según el comunicado publicado por Trump en su red social Truth Social, el operativo se realizó en coordinación directa con agencias de la ley estadounidenses y resultó en la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, quienes fueron trasladados fuera del territorio venezolano de forma inmediata.

"The United States of America has successfully carried out a large scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, who has been, along with his wife, captured and flown out of the Country. This operation was done in conjunction with U.S. Law Enforcement.… pic.twitter.com/sFa5OC4ZrZ — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

"Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se darán más detalles próximamente. Hoy a las 11:00 horas habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago", dijo el republicano.

El anuncio se produce tras una madrugada de intensas detonaciones y actividad aérea en Caracas, especialmente en las inmediaciones del complejo militar Fuerte Tiuna. Reportes locales confirmaron al menos siete explosiones de gran magnitud y cortes masivos de energía eléctrica en diversos sectores de la capital venezolana. El gobierno de Venezuela, por su parte, ha calificado el suceso como una "agresión militar brutal" y ha declarado un estado de emergencia nacional, instando a la comunidad internacional a condenar lo que consideran un intento de toma de control sobre sus recursos estratégicos.