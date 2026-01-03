Trump anuncia captura y traslado de Maduro tras ataque militar de EU a Venezuela

Información en desarrollo...

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque a gran escala en territorio venezolano este sábado 3 de enero de 2026. Según el mandatario, la operación resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes habrían sido trasladados fuera de Venezuela de inmediato. Trump destacó que el operativo se realizó en coordinación directa con agencias de la ley estadounidenses, vinculando la acción a las acusaciones previas de narcoterrorismo que pesan sobre el líder venezolano.

El anuncio se produce tras una madrugada de intensas detonaciones y actividad aérea en Caracas, especialmente en las inmediaciones del complejo militar Fuerte Tiuna. Reportes locales confirmaron al menos siete explosiones de gran magnitud y cortes masivos de energía eléctrica en diversos sectores de la capital venezolana. El gobierno de Venezuela, por su parte, ha calificado el suceso como una "agresión militar brutal" y ha declarado un estado de emergencia nacional, instando a la comunidad internacional a condenar lo que consideran un intento de toma de control sobre sus recursos estratégicos.

Se espera que el presidente Trump ofrezca mayores detalles y pruebas sobre la situación durante una conferencia de prensa programada para las 11:00 a. m. de hoy en su residencia de Mar-a-Lago, Florida. Mientras tanto, diversos líderes mundiales han comenzado a reaccionar ante la noticia; países aliados de Washington han respaldado la medida como un paso hacia la "liberación", mientras que otras naciones han solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para evaluar la legalidad del operativo militar.